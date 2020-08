FÚNEBRES | 26 de agosto del 2020

25/08/2020 - 22:51 Funebres

Fallecimientos

- Minerba L. Siufe de Nediani (La Banda)

- Julio César Giusto (La Banda)

- Juan Carlos Díaz (La Banda)

- Julio Argentino Ávila

- Sergio Darío Castaño (La Banda)

- Petrona Damiana Escalada

- Víctor Avelino Ibáñez

- Ángel Omar Barraza (La Banda)

- Norma del Valle Ríos de Iñíguez

- Florinda Rosa Pereyra

- Ana María Gómez de Salvatierra

----------------------------------------

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

----------------------------------------

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JULIO CÉSAR GIUSTO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/8/20 y espera la resurrección.

"El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar. Tu bondad y tu gracia me acompañan a lo largo de mi vida; y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo”. Salmo 23. Tus hermanos, cuñados, sobrinos, sobrinos nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JULIO CÉSAR GIUSTO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/8/20 y espera la resurrección.

La señora presidente interventora del Consejo General de Educación Dra. María Elena Herrera, participa el fallecimiento del Sr. A.P.T.D. de nivel superior del Servicio Provincial de Enseñanza Privada (SPEP) y acompaña en el dolor a sus familiares, elevando oraciones por el eterno descanso de su alma y la cristina resignación.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JULIO CÉSAR GIUSTO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/8/20 y espera la resurrección.

La señora presidente Interventora del Consejo General de Educación Dra. María Elena Herrera, Equipo de asesores de Presidencia, directora de Sumarios, directores generales de los todos los niveles educativos, director general de Administración, miembros del Tribunal de Disciplina, vocales de las Juntas de Calificaciones y Clasificaciones de los distintos niveles supervisores y analistas técnicos docentes, Coordinación del Área Legal y personal del organismo participan el fallecimiento del Sr. A.P.T.D. de nivel superior del Servicio Provincial de Enseñanza Privada (SPEP) y acompañan en el dolor a sus familiares, elevando oraciones por el eterno descanso de su alma y la cristina resignación.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JULIO CÉSAR GIUSTO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/8/20 y espera la resurrección.

La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Dra. Mariela Nassif participa con profundo dolor el fallecimiento del Sr. Julio César Giusto y ruega oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JULIO CÉSAR GIUSTO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/8/20 y espera la resurrección.

Representante legal padre Fernando Altamiranda, Instituto de Educación Superior Ntra. Sra. de la Salette y comunidad educativa, participan con dolor el fallecimiento de nuestro supervisor. Elevan Oraciones a su memoria. Las Termas.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MINERBA LILIAN SIUFE DE NEDIANI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/8/20 y espera la resurrección.

Ángel Francisco García Piazza, Iber Asselborn y Ana María Corradi participan del fallecimiento de la Sra. madre del viceintendente de la ciudad de La Banda, Ing. Roger Nediani. Ruegan una oración en su memoria y pronta resignación a su familia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MINERBA LILIAN SIUFE DE NEDIANI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/8/20 y espera la resurrección.

El Sr. intendente de la Municipalidad de La Banda, Pablo Mirolo; y funcionarios de su gabinete, participan su fallecimiento y acompañan a su familia a sobrellevar este momento doloroso de sus vidas.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MINERBA LILIAN SIUFE DE NEDIANI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/8/20 y espera la resurrección.

Subsecretaría de Comunicación, compañeros y amigos de su nieto Facundo Nediani participan su fallecimiento y acompañan a su familia a sobrellevar este momento doloroso de sus vidas.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MINERBA LILIAN SIUFE DE NEDIANI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/8/20 y espera la resurrección.

Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de La Banda; participa su fallecimiento y acompaña a su familia a sobrellevar este momento doloroso de sus vidas.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MINERBA LILIAN SIUFE DE NEDIANI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/8/20 y espera la resurrección.

Subsecretaría de Educación y Cultura participan su fallecimiento y acompañan a su familia a sobrellevar este momento doloroso de sus vidas.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MINERBA LILIAN SIUFE DE NEDIANI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/8/20 y espera la resurrección.

Andrea, Alma, Brenda y Adrián Sanjuán participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amigo Roger. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MINERBA LILIAN SIUFE DE NEDIANI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/8/20 y espera la resurrección.

Compañeras de trabajo: Dra. Victoria Torres, Dra. Fabiana Flores, Marisa Sepúlveda, Elvira Ledesma, Daniela Polido y Dra. Graciela Valle, acompañamos al Sr. viceintendente Ing. Roger E. Nediani y a su familia en este momento de dolor.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MINERBA LILIAN SIUFE DE NEDIANI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/8/20 y espera la resurrección.

Secretaría de Gobierno; y áreas dependientes de la misma, participan su fallecimiento y acompañan a su familia a sobrellevar este momento doloroso de sus vidas.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Crio. Mayor (R) Lic. HÉCTOR LUCIANO LAITÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/8/20 y espera la resurrección.

“Señor recíbelo en tu bello hogar (más allá del sol) y danos fortaleza para aceptar tu voluntad divina”.

Su hermana Graciela, sus sobrinos Yenny y Néstor, su sobrina política Sandra, y sus sobrinos nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

BELINDO OSVALDO GÓMEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/8/20 y espera la resurrección.

Su hermana Nélida Gómez de Moyano, sus hijos Gaby y Francisco Muratore; Alfredo; Franklin y Fanny Díaz e Irma Gómez acompañamos a sus queridos sobrinos Marcelo, Miryam y Dante con sus respectivas familias en este momento de dolor y ruegan por el eterno descanso de su alma. Rogamos oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

OMAR BARRAZA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/8/20 y espera la resurrección.

Subsecretaria de Educación y Cultura participan su fallecimiento y acompañan a su familia a sobrellevar este momento doloroso de sus vidas.

RECORDATORIO

ESMERALDA GÓMEZ DE FLORES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/8/14 y espera la resurrección.

Hoy se cumplen 6 años de tu partida al reino celestial, pero sigues estando en nuestros corazones en todo momento de nuestras vidas y ya eres el ángel que desde el cielo nos proteges y cuidas. Esposa, madre y abuela querida, nunca te olvidaremos. Tu esposo Néstor, tus hijas Silvina y Nori, tu nieta Estefanía y tu hijo político José María elevamos oraciones en tu memoria.

RECORDATORIO

ESMERALDA GÓMEZ DE FLORES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/8/14 y espera la resurrección.

Hoy hacen 6 años de tu partida de este viaje sin regreso, me dueles en el alma, vivo con tu ausencia que ha dejado marcado mis días. Te extraño mamá, besos al cielo. Te amo. Tu hija Silvina del Valle Flores.

RECORDATORIO

JOSÉ PASCUAL FIAD

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor 26/8/10 y espera la resurrección.

Cacho hace diez años que nos dejaste, te extraño tanto, recorro con mis pensamientos todos los años que pasamos juntos como padre e hijo como compañeros de andanzas, que siempre fuimos te extraño, pero sé que aunque no te vea, esteras cuidándonos en todo momento desde lo más alto, y a la vez sentirte presente en cada recuerdo tuyo cuando puedas visita mis sueños, así tenga un poco de calma mi corazón, gracias por tanto Cachito te llevo siempre presente besos al cielo. Se ruega una oración en su memoria al cumplirse diez años de su partida sus hijos y nietos.

ÁVILA, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/20|. Su esposa Elsa Perez sus hijos Fabian y valentin y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio la piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

ÁVILA, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/20|. La Honorable Comisión Directiva del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas de Santiago del Estero (SIVENDIA) participa el fallecimiento del hermano de nuestra afiliada, Marcela A. Ávila y acompaña en este doloroso momento a su familia rogando al Señor por la paz de su alma y su descanso eterno.

ESCALADA, PETRONA DAMIANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/20|. Su esposo Darío Barrionuevo, sus hijos Mirta, Diego, Mario, Miguel, Fabián. Liliana, H/pol, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Jardín del Sol. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GÓMEZ, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Directivos y personal de la empresa EDESE SA participan con profundo dolor del fallecimiento de la madre de la empleada Ana Beatriz Salvatierra y ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada ". Sus vecinos y amigos de toda la vida : Dalinda Turbay de Pesce, sus hijos Rosi, Marti, José Manuel y Muni e hijos políticos y nieto acompañan a su flia. en este triste momento. Sus restos serán velados hoy a las 8 e inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

GÓMEZ, BELINDO OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/20|. Sus hijos Dante y Fabiana y sus nietos Matías y Juan Gomez participan con dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

GÓMEZ, BELINDO OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/20|. Su sobrina Nancy G. Ledesma, Saúl Carrizo y Diego M. Carrizo participan con profundo dolor el fallecimiento y acompañan a sus hijos: Marcelo, Dante, Myriam y sus flias. y a Sus hermanas Nelly e Irma. Ruegan una oración en su memoria.

GÓMEZ, BELINDO OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/20|. Su sobrina Nelly E. Ledesma, Dicto Verón y sus sobrinos Nicolás y Mariana, M. Eugenia y Álvaro y sus sobrinos nietos Vicente Albrieu y Lilah Verón participan con profundo dolor el fallecimiento y acompañan a sus hijos Marcelo, Dante, Myriam, sus flias. y sus hermanas Nelly e Irma Gomez. Ruegan una oración en su memoria.

GÓMEZ, BELINDO OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/20|. Su sobrino Carlos Ledesma y su hija Verónica participan con profundo dolor el fallecimiento y acompañan a sus hijos: Marcelo, Dante, Myriam y sus flias. y a Sus hermanas Nelly e Irma. Ruegan una oración en su memoria.

GÓMEZ, BELINDO OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/20|. Dominga Pérez Vda. de Morales, sus hijas Miriam, Alicia, Gladys, Silvia y Mónica con sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de Dante y Fabiana. Ruegan una oración en su memoria.

GÓMEZ DE SALVATIERRA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Su esposo: René Salvatierra, sus hijos: Ana, Patricia y René, hijos pol. y nietos part. su fallec. y sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cement. Jardín del Sol. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S.V. ) ORG. AMPARO S.R.L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO

GÓMEZ DE SALVATIERRA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. "Solo en Dios descansa mi alma. De El viene la esperanza". Tu hija del corazón Claudia Marcela Herrera, su esposo Joaquín Ríos, sus hijos Lucas y Julieta, participan con hondo pesar su fallecimiento. Vivirás eternamente en nuestros corazones. Señor dale el descanso eterno.

GÓMEZ DE SALVATIERRA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. "Yo pongo mi esperanza en Ti Señor y confío en tu palabra". Tu hija del corazón María Belén Herrera, su esposo Daniel Sapth, sus hijas Nahiara y Yasmin, participan con gran pesar su fallecimiento. Gracias tía querida, nunca te olvidaremos. Descansa en paz, hacemos oraciones a tu memoria.

GÓMEZ DE SALVATIERRA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. "Ya está ante ti Señor, recíbela en tu morada de luz, paz y amor". Tu hija del corazón Valeria Soledad Herrera, su esposo Carlos Trejo, sus hijos Federico y Gastón, participan con gran dolor su fallecimiento, nunca olvidaré tus cuidados, tu amor y dedicación. Vivirás eternamente en nuestro corazón, gracias tía querida, descansa en paz.

GÓMEZ DE SALVATIERRA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. "Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios". Tus hermanos del corazón Dorita y Negro Herrera y su hija Natalia, participan con hondo pesar y gran tristeza, el fallecimiento de nuestra tan querida Perlita. Vivirás eternamente en nuestros recuerdos y nuestros corazones. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Rogamos oraciones a su querida memoria.

LAITÁN, HÉCTOR LUCIANO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/20|. Comisario (R) Gavino Talavera y familia participa con profundo dolor el fallecimiento de su compañero, amigo y camarada de la 5ta. Promoción de la Esc. de Polícia Cnel. Lorenzo Lugones, rogando al Altísimo una pronta y sana resignación para todos sus familiares.

LAITÁN, HÉCTOR LUCIANO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/20|. Lic. Graciela Aguilar participa con profundo dolor su fallecimiento. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Héctor querido, jamás olvidaré nuestro humilde trabajo por la drogadicción. Que descanses en paz, siempre en mi recuerdo, elevo oraciones en su memoria y por la pronta resignación a toda su familia.

LAITÁN, HÉCTOR LUCIANO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/20|. La comisión directiva de la Biblioteca Popular "Esteban Echeverría" del Bº Huiaco Hondo, saludan con profundo pesar a su esposa, hijos y familiares por la imprevista partida de Luciano. Un abrazo de corazón y bendiciones.

LAITÁN, HÉCTOR LUCIANO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/20|. "Señor si subiera a los cielos, allí estas Tú, si en el sepulcro hiciera mi lecho, también estas allí ". Hasta siempre amigo : Josefa Ibáñez, Gladys López, Marta Gómez, Betty Jiménez participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LAITÁN, HÉCTOR LUCIANO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/20|. Sus amigos de siempre : Héctor Raúl Barrón, Amelia Estela Reynoso y sus hijos : Eugenia, Jorgelina, Amelia, Raúl, Ramiro, Rodrigo y sus respectivas familias acompañan a todos sus familiares en estos momentos de dolor y ruegan al Señor por su eterno descanso. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

LAITÁN, HÉCTOR LUCIANO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/20|. Hugo Delibano Torres, su señora esposa Olga Suasnábar, hijos, hijos políticos, nietos y demás familiares participan con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo. Acompañan a su familia en el dolor y la oración y ruegan una oración a su memoria.

MÁLAGA, JUANA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/20|. Sus hijos Fani, Azucena, Yolanda y Elpidio participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque El Descanso.

MÁLAGA, JUANA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/20|. Su hija Fani Isabel, su hijo pol. Jorge Chamut, su nieto Juan Carlos Chamut participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque El Descanso.

MARQUESANO, DELIA DEL VALLE (NENA) (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/20|. Querida hermana, cuñada, tía, abuela, e irremplazable protectora, desinteresada. Te extrañaremos pero no estamos tristes porque sabemos que estás junto a mamá y papá en la Casa del Señor. Hermana, ya estás en la gloria Celestial de nuestro Señor Jesús. Estamos seguros que un coro de ángeles te recibe y te acunan para que descanses en la paz, que te has ganado en lucha que continua para todos tus familiares. Sus hermanos Mirta Marquesano, Juan Pablo Accinelli, sobrinos Gabriela Alejandra, Juan Pablo y Marcello Fabrizzio Accinelli; sobrinos políticos Claudio, María Eugenia y Marie; sobrinos nietos Guadalupe Andrea, Lucas Ricardo, Eugenio y Aurielien participan su fallecimiento. Que descanses en paz y que brille para ti la luz que no tiene fin.

MASTROIACOVO, MARCELO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As el 21/8/20|. Con la confianza de ser hijos tuyos, encomendamos a este ser querido al lugar del gozo que no tiene fin. Sus tías Dominga Leguizamón de Mastroiacovo, Oldry, Víctor Fernando y Anghy y su respectiva familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MASTROIACOVO, MARCELO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As el 21/8/20|. Sus tías Yolanda, Ana, Ofelia, Edda, Silvia y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MASTROIACOVO, MARCELO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 21/8/20|. Arq. Edgar Quaranta (h), Milagros Lezana y sus hijos Federico y Faustino, acompañan a su amiga Jimena en tan grande dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

MASTROIACOVO, MARCELO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As el 21/8/20|. Sos el ángel más bueno, que partió demasiado pronto. Abrazamos con el alma a sus padres Marcelo y Cristina, su esposa Jimena y a su hijita Pilar y a su hermana Mariela. Karina Arcando y Tomás Busso.

MASTROIACOVO, MARCELO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As el 21/8/20|. Mirta de Arcando y Liliana Arcando participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus padres Cristina y Marcelo, su esposa Jimena, hijita Pilar, y a su hermana Mariela en este difícil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

MASTROIACOVO, MARCELO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As el 21/8/20|. Carolina Pellegrini y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

PACHECO DE BILLONE, MARHA NOEMI (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Su esposo Pedro Eugenio Billone sus hijas Marta, Eugenia, Marcia Billone su nieta Zamira su mama Mirta Dominguez hnos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio la piedad COB OBRA SOCIAL MUNICIPAL SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

PACHECO DE BILLONE, MARHA NOEMI (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Bienaventurados los de corazón puro, porque de ellos es el Reino de los cielos ". Dra. Doris Liz Elías acompaña a la familia Pacheco en tan doloroso pérdida.

PACHECO DE BILLONE, MARHA NOEMI (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. El Departamento de Reconocimiento Médico Policial lamenta profundamente su fallecimiento y acompaña con afecto a su hermano Esteban Pacheco y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria

PEREYRA, FLORINDA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/20|. Sus hijos Lilia, Lina, Ramón, hijos políticos, nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

RÍOS DE IÑÍGUEZ, NORMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Su hija Ana Cecilia Iñíguez Río, su hijo Pol Miguel Juan, sus nietos Ignacio y Carolina Juan , Luciana , Rodolfo y María Iñíguez participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio jardín del Sol. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

RÍOS DE IÑÍGUEZ, NORMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. La familia Toli - Ríos, Néstor, Marta, Alexia y Matías, participan el fallecimiento de su queridísima hermana y tía, Norma Del Valle Ríos, y solicitan elevar una oración por el eterno descanso de quien fuera en vida una mujer ejemplar, una digna compañera de ruta en el tránsito por esta vida y madre dedicada. Que Dios la tenga en su santa gloria y la Virgen la acompañe en su tránsito a la Casa del Señor.

RÍOS DE IÑÍGUEZ, NORMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Querida hermana, cuantos momentos y silencios compartidos. Solo mirarnos y ya era hablar. Te abrazo con el alma y seguiré queriéndote siempre, descansa en paz y cuenta con mis oraciones que yo cuento con tu intercesión. Marta Ramona Ríos de Toli.

RÍOS DE IÑÍGUEZ, NORMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Dr. C.P. Néstor Narciso Toli, Dra C.P. Alezia Romina Toli, Dr. Matías Ezequiel Toli, hermano político y sobrinos, participamos el fallecimiento de Norma del Valle Ríos, compañera de viaje por esta vida y elevamos con el corazón nuestra oración por tu eterno descanso. Gracias por tus enseñanzas y grata compañía en tu paso por nuestras vidas. Que puedas gozar de las primicias del Señor.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Al cumplirse 9 días de su partida, elevan oraciones en su memoria y acompañan a sus familiares en este momento de dolor. Isabel Santucho, Leopoldo Alberto Vega, Carlos Alberto Vega, Juan Pablo Vega, Pablo Sebastián Vega y María Isabel Vega.

FIORINI DE CERRO, ELSA A. (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/83|. Sus hijos María Elida, Francisco Eduardo, Fernando, Germán David, María Alejandra y Mariana Cerro, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares invitan a rezar por el eterno descanso de su alma al cumplirse el trigésimo séptimo aniversario de su fallecimiento.

LUNA, RAÚL BENJAMÍN (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/18|. Tu presencia sigue viva en nuestros corazones y en nuestros sueños, sé que nos proteges e iluminas desde donde estás. A dos años de tu partida, tu hija Fanny, tu hijo político Fabián, tus nietos Stefanía, Florencia y Emanuel elevamos oraciones en tu memoria.

BARRAZA, ÁNGEL OMAR (q.e.p.d.) Falleciò el 24/8/20|. Su madre Mirta Lescano, Sus hermanas:Adriana y Laura, Cuñados: Víctor y Horacio, sobrinos: Jazmín, Lara, Cielo y Facundo. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. cochería del Plata, Sáenz Peña 371:La Banda.

BARRAZA, ÁNGEL OMAR (q.e.p.d.) Falleciò el 24/8/20|. Sus Primos: Ramón y flia, José y flia, y Teresita con mucho pesar despiden a Omar. Elevan sus ruegos para que el Señor lo tenga en su gloria.

BARRAZA, ÁNGEL OMAR (q.e.p.d.) Falleciò el 24/8/20|. Su tía Chichina Barraza y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su sobrino Omar y elevan oraciones en su querida memoria.

BARRAZA, ÁNGEL OMAR (q.e.p.d.) Falleciò el 24/8/20|. Ramón Barraza, y María T. Ulla despiden con dolor a su sobrino Omar y acompañan a su mamá y sus hermanas en este difícil momento

BRUNET, GABRIELA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/20|. Gabi: Hay quienes traen al mundo una luz tan grande, que incluso después de haberse ido, esa luz permanece.Tu partida repentina nos dejó sorprendidos y muy tristes. Te vamos a recordar con tu sonrisa y tu bondad. Gracias por los momentos compartidos y todo lo vivido durante nuestra formación. Que el Señor te reciba en sus brazos y le de fortaleza a la Familia Brunet, Guillin y a sus pequeños niños por tan dolorosa pérdida. Tus compañeros de la esc Normal Dr José B. Gorostiaga promoción 2010.

BRUNET, GABRIELA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/20|. Compañeros y amigos de la "Promo 77" del colegio Santiago Apóstol y su profe Héctor Llugdar participan con profundo dolor el fallecimiento de la hija del querido Dady, acompañan a su familia en este doloroso momento.

BRUNET, GABRIELA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/20|. Alejandro Daniel Neme y familia participan el fallecimiento de la hija del querido amigo Dady y acompañan a su familia en este triste momento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

BRUNET, GABRIELA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/20|. Una partida tan dolorosa pero con la seguridad de que Dios la abraza y ella ya disfruta de su gloria. Miguel Brunet, Rosita Barraza, Adriana, Silvia y sus respectivas familias lamentan semejante pérdida. Rogamos por su descanso y paz eterna.

CASTAÑO, SERGIO DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Su esposa Rosa Noemi Prieto su hija Rocio Noelia Castaño participan con dolor su fallecimiento sus restos fueron inhumados en el cementerio jardin del sol SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

DÍAZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 24/8/20|. El dolor de tu partida querido hermano ha dejado muchos corazones tristes lo que significa que tu paso por esta vida ha sido solo de bondad, alegría y nobleza y hermosos recuerdos que compartimos juntos. Gracias por honrarnos con tu presencia en nuestra casa. Que Dios te tenga en la gloria. Descansa en paz. Sus hermanos Elsa, Eduardo, Domingo, su hijo Fabio, hno. político José, sobrinos Ariel, Gabi, Diego, Doris, Karina, Julia y Elvia.

DÍAZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 24/8/20|. Tío nos dejaste un vacío inmenso en nuestros corazones por tu pronta partida, te recordaremos siempre. Sus sobrinos Gabi, Julia, Santiago, Karen y Emili. Que descanses en paz. Casa de duelo Catamarca 311 (La Banda). Sus restos serán inhumados cementerio La Misericordia.

GIUSTO, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Sus hijos y sus respectivas familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 8.30 hs en el cement. Jardín del Sol. Casa de duelo Belgrano 532 (L. B) (S/V). Serv. Hamburgo Cia de Seguros.S.A. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GIUSTO, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. A nuestro querido Supervisor Julio Giusto... Somos tan efímeros como trascendentes, nos duele su partida. La Educación Superior de Santiago del Estero está de luto porque ha perdido una valiosa, abnegada y altamente querida presencia. No olvidaremos sus enseñanzas y lo extrañaremos en cada necesidad de aprender. Que Dios lo reciba en su gloria y siempre rezaremos por usted como nos pedía. Su hijo como solía decirnos, I. E. S. SAN AGUSTIN / Colonia El Simbolar.

GIUSTO, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. La Asociación Mutual San Jorge y el Instituto Superior San Jorge en sus cuatro niveles, personal directivo, docente, administrativo y de maestranza participan con dolor de quien fuera nuestro supervisor en el SPEP.

GIUSTO, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Fuiste sembrador de conocimiento, cultivaste saberes con pasión ejerciendo la profesión más amada por Jesús. Gracias por tanto ya estás en la morada del Señor junto a tus seres queridos , ya no hay dolor . Que en paz descanses querido compañero sus amigas Sofia Ávila y Amanda Anriquez acompañan a sus deudos en este momento tan difícil .Ruegan una oración en su memoria.

GIUSTO, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. La comisión Directiva de la Asociación de Docentes independientes participa con profundo dolor en el fallecimiento de nuestro compañero Dr. Julio César Giusto, supervisor del SPEP, acompañan a todos sus deudos en tan doloroso momento .María Susana Castillo de Rocha Amanda Anriquez de Corbalan. Vicepresidente Presidente.

GIUSTO, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. La Comunidad Educativa del C.E.N.T. N° 1 participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañando a sus familiares y elevando oraciones por el eterno descanso de su alma y la cristiana resignación.

GIUSTO, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|.La Comunidad Educativa del I.S. Gral. San Martin, su representante legal Lic. Celia Salvatierra, su Rector Prof. Leonardo Ledesma. Participan con profundo dolor su fallecimiento acompañando a sus familiares y elevando oraciones por el eterno descanso de su alma y la cristiana resignación.

GIUSTO, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. El personal directivo, administrativo y colegas docentes del profesorado Técnico Profesional de la Escuela Normal " Manuel Belgrano " participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Julio. Ruegan una oración en su memoria.

GIUSTO, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Nuestro más sentido pésame para la flia. ante tan irreparable pérdida. Acompañamos en el sentimiento y el dolor por la partida de una persona ejemplar en virtudes y valores, un hombre culto, pulcro, humilde y sencillo y gran profesional, luchador por el bien de la educación en todos los niveles. Comunidad educativa del IFD N° 19 Pozo Hondo

GIUSTO, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|.Sandra Santana y flia. participa con dolor el fallecimiento de su amigo Julio. Descansa en paz junto a tus padres !!!.

GIUSTO, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|." Felices los que lloran porque de ellos es el Reino de los cielos ". La Comunidad Educativa del Inst. Ntra. Señora de Loreto participa con dolor el fallecimiento de quien fuera su ex - rector. Acompañamos con una oración a su familia.

GIUSTO, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. "Señor, te entrego a mi hermano del alma, para que en tu amor lo recibas en tu eterna luz". Beti Toloza y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio Jardín del Sol. Elevan oraciones en su memoria.

GIUSTO, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. " Dios de infinita misericordia, confiamos a tu inmensa bondad a cuántos han dejado este mundo para la eternidad, a la espera de la resurrección. La comunidad educativa del ISFD Nuestro Señor de Mailín participa el fallecimiento del Dr. Julio César Giusto, APTD Nivel Superior SPEP y ex docente de este profesorado. Expresamos nuestro profundó pesar y solicitamos oraciones por eterno descanso de su alma y por el consuelo de sus familiares y amigos.

GIUSTO, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Mirtha Campana y su esposo Alberto Jimenez, participan con dolor el fallecimiento de su amigo. Acompañan a su familia y agradecen una oración por su eterno descanso.

GIUSTO, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. La comunidad educativa del Colegio "Virgen de Loreto" acompaña a la familia del supervisor general en este difícil momento y ruegan por una pronta resignación.

GIUSTO, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. La comunidad educativa del Instituto de Estudios Superiores "Virgen de Loreto" acompañan a la familia del supervisor general en su duelo y ruegan una oración en su memoria.

GIUSTO, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. El Representante Legal, Dr. Miguel Ángel Tejera, la Rectora, Lic. Ana Tejera y la comunidad educativa de la Escuela Superior de Periodismo Mariano Moreno participan de su fallecimiento con profundo respeto y dolor. Piden oraciones por su eterno descanso.

GIUSTO, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. María Martha Rufino y Miguel Ángel Tejera participan con profundo dolor del fallecimiento del Gran Amigo Julio. Y ruegan oraciones en su memoria.

GIUSTO, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. "Si no se vive para los demás, la vida carece de sentido". Madre Teresa de Calcuta. Querido Julio gracias por una vida plena de servicio y de sentido, desde la vocación y profesión educativa que abrazaste y promoviste con convicción y dedicación siempre. Descansa en paz y en la gozosa presencia de Dios nuestro Señor junto a tus amados Padres… La Representante Legal de los Colegios del Obispado de Santiago del Estero. Lic. Claudia Cancino, el Apoderado Legal Pbro. Sergio Quinzio y el personal de la Sede Administrativa de Escuelas Diocesanas, participan con profundo dolor el fallecimiento del ex docente y directivo de los colegios del Obispado; y actual Analista Principal Técnico Docente de Nivel Superior, del Servicio Provincial de Enseñanza Privada, Dr. Julio César Giusto. Ruegan oraciones en su memoria.

GIUSTO, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. "En paz me acostaré y asimismo dormiré; porque sólo tú, señor, me haces vivir confiado". Salmos 4:8. Las Comunidades Educativas de todos los niveles de los Colegios del Obispado de Santiago del Estero participan con profundo dolor el fallecimiento del ex docente y directivo de la casa; y actual Analista Principal Técnico Docente de Nivel Superior del Servicio Provincial de Enseñanza Privada. Ruegan oraciones en su memoria.

GIUSTO, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. El Rector Ing. Héctor Rubén Paz y la Vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, el Honorable Consejo Superior, Decanos, Vicedecanos, Secretarios del Rectorado, Consejeros Directivos, Docentes, No Docentes y los integrantes de la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento del Dr. en Educación Julio Giusto, docente de Capacitación Pedagógica de la Escuela para la Innovación Educativa y egresado de la Licenciatura en Gestión Educativa de la Escuela arriba mencionada. Asimismo fue ex alumno de Prostítulos que brinda la misma. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

GIUSTO, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. El Decano de la Facultad Humanidades Ciencias Sociales y de la Salud, Lic. Hugo Marcelino Ledesma, la Vicedecana Dra. Josefina Fantoni, los Consejeros Directivos, los Secretarios del Decanato, personal Docente, No Docente y alumnos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento del docente Dr. Julio Giusto. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

GIUSTO, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. La Directora de la Escuela para la Innovación Educativa de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, Dra. Ofelia Montenegro de Siquot, sus Secretarios, Docentes y Nodocentes, expresan sus condolencias por el fallecimiento del Dr. en Educación Julio Giusto, docente de Capacitación Pedagógica de la Escuela arriba mencionada, egresado de la Licenciatura en Gestión Educativa de la misma y ex alumno de Postítulos que brinda la EIE. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

GIUSTO, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. "Descansa en paz. Te vamos a extrañar amigo. Sergio, Mauricio, Miguel, Carlos, Alejandro, Glagys y Rodolfo.

GIUSTO, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. La Comisión Directiva y Comunidad Educativa del Instituto Cultural Anglo Argentino y Big Ben School participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GIUSTO, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. La Comunidad Educativa del I.E.S Pablo VI acompaña con mucha tristeza y dolor el fallecimiento del Supervisor General y ruegan una oración en su memoria.

GIUSTO, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. La Comunidad Educativa del Instituto Sup. Teresa B. de Barbieri de Frías participa con profundo dolor del fallecimiento del Analista Principal Técnico Docente. Elevan oraciones en su memoria y acompañan a su familia en este momento de dolor. Frías.

GIUSTO, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Que brille la Luz que no tiene fin. La comunidad educativa del Instituto Santo Tomas de Aquino despide con mucha tristeza al Analista Principal Docente del nivel superior del SPEP. Dr Julio C. Giusto y acompaña a su familia en este difícil momento. Se ruega una oración a su memoria.

GIUSTO, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. El Instituto San Martín de Porres, Directivos, Profesores, Personal no docente y alumnos, participan con profundo dolor del fallecimiento del Sr. Supervisor del SPEP Dr. Julio C. Giusto. Acompañan con sus oraciones a su familia en este momento de hondo pesar. Que brille para él la Luz que no tiene fin.

IBÁÑEZ, VICTOR AVELINO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/20|. Sus Hermanas y hermano, sus sobrinos, sobrinos nietos y demás familiares. Servicio realizados por cochería del Plata Sáenz Peña 371. La Banda.

RIOS DE IÑIGUEZ, NORMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. "Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a Ti y a la Virgen Maria, buscaré otro mar." Querida Normita, ya estás en paz, rodeada de tus seres queridos que se te adelantaron y ahora ya están juntos. El cielo está de fiesta. Ya sos libre, vuela alto y que brille para ti la luz que no tiene fin. Siempre te vamos a recordar con esa simpatía que te caracterizaba y todo tu amor hacia tu gran familia. Su hermana Mirta y Marcelo, tus sobrinos mimados Marcelo Lucas y Exequiel Agustín, tu sobrina política Carla y sobrinos nietos Agustin Blas y Francisco León Serafini, tu concuñada Graciela; participan con profundo dolor tu partida hacia el reino de Dios y Nuestra Madre María. Descansa en Paz! Siempre presente en nuestras oraciones estarás! Te queremos mucho!

SIUFE DE NEDIANI, MINERBA LILIAN (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Sus hijos: Roger, Daniel, Alejandra, Natalia, sus hijos políticos: Viviana, Yaki, Fabián, nietos: Cecilia, Matias,Facundo, Consty, Ago, Candela, Gracia, Virginia, Romina, Fernanda, Bauty y demás familiares. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Misericordia. Servicio realizado Cochería del Plata. Sáenz Peña 371. La Banda.

SIUFE DE NEDIANI, MINERBA LILIAN (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Su prima Ester Jiménez, sus sobrinas Silvina Navarro y Brunela, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SIUFE DE NEDIANI, MINERBA LILIAN (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Su prima Nélida María Nader, su sobrina Roció Amado, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SIUFE DE NEDIANI, MINERBA LILIAN (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Sus primos Josely Siufi y flia, y Luci Siufi despiden a su querida prima Minerva con gran pesar. Rogamos una oración en su memoria

SIUFE DE NEDIANI, MINERBA LILIAN (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Andrea, Alejandra, Silvia y Fabiana Poltorak con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones por la pronta resignación a toda su familia.

SIUFE DE NEDIANI, MINERBA LILIAN (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. "Que el Señor la reciba en sus brazos y le dé el descanso eterno". Gustavo Sisalli, Jésica Saavedra, Ana Bianca y Federico Benicio y familia participan con dolor su fallecimiento.

SIUFE DE NEDIANI, MINERBA LILIAN (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Exequiel De Nicola y Cecilia Lo Bruno participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Daniel y Roger en este difícil momento.

SIUFE DE NEDIANI, MINERBA LILIAN (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Alejandro De Nicola y Mary Wede, sus hijos Exequiel, Gabriel y Daniela participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Daniel y Roger en este difícil momento.

SIUFE DE NEDIANI, MINERBA LILIAN (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Ricardo Lo Bruno y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Daniel y Roger en este difícil momento.

SIUFE DE NEDIANI, MINERBA LILIAN (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Marta Suárez y sus hijos Hilton y Ricardo Lo Bruno participan con profunda tristeza su fallecimiento acompañando a la familia. Elevamos oraciones en su querida memoria.

SIUFE DE NEDIANI, MINERBA LILIAN (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Dr. Walter Peralta Rondano, Dra. Olga Chavarri y demás integrantes de la fiscalía de la Municipalidad de La Banda participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá del viceintendente. Ing. Roger Nediani. Ruegan oraciones en su memoria.

SIUFE DE NEDIANI, MINERBA LILIAN (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. "Que brille para tì la luz que no tiene fin". Te llevaremos siempre en nuestro corazón, tus hermanas: Cristina y Graciela, tu hermano político Oscar Quiroga, tus sobrinos. Oscar, Cristián y Leila, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el Cementerio La Misericordia.

SIUFE DE NEDIANI, MINERBA LILIAN (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Hermana querida te despedimos con gran dolor: Gringo, Gringa y sus sobrinos Luchi, Chichi y Ana, sus nietos Delfina y Lucio, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SIUFE DE NEDIANI, MINERBA LILIAN (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Alfredo Auat, Nori Cheeín de Auat e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SIUFE DE NEDIANI, MINERBA LILIAN (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|."Que brille para ella la luz que no tiene fin". Estela Gerez de Mazuco, su hijo Ernesto Mazuco y su nieto Luca, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

SIUFE DE NEDIANI, MINERBA LILIAN (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Carlos Ledesma y su hija Verónica participan con profundo dolor el fallecimiento y acompañan a sus familiares en este difícil momento.

GÓMEZ, DOLORES LAUREANO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/20|. "Enséñale, Señor, tu camino y sus pasos seguirán tu huella con fidelidad, como lo hizo toda su vida" acompaña a Maria Laura Gomez y Walter de sus amigos Jorge Leiva y familia y Walter Perez y familia.

MÁRQUEZ, JUAN (q.e.p.d) Falleció el 25/8/20|. Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para tí la luz que no tiene fin. Te recordaremos con una lágrima y una sonrisa. Amén". Su hermana política Mercedes Romero; sus amigos Azucena Romero e Isaac Marcos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento.