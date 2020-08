Francisco Cerro: “La identidad se la vamos a dar todos”

25/08/2020 - 23:24 Deportivo

Se fue siendo un adolescente y hoy vuelve a Santiago con varios títulos en sus espaldas y una importante trayectoria en el fútbol argentino, que incluyó un paso por el seleccionado mayor. Desde hace cuatro días cumple con la cuarentena obligatoria al ingresar a nuestra provincia (llegó desde Santa Fe), pero Francisco Cerro la disfruta en la casa de sus padres, mientras entrena y cuenta las horas para sumarse al plantel de Central Córdoba.

“Desde el club me facilitaron todos los materiales y los planes de entrenamiento para todos los días. Por suerte en la casa de mis padres tengo un muy lindo espacio verde donde puedo hacer todos los trabajos, así que estoy preparándome de la mejor manera”, le contó “Pancho” a EL LIBERAL sobre los primeros días de vuelta en el pago.

“Es un momento muy especial para mi carrera y mi vida también, por todo lo que significa volver a vivir en Santiago. Tengo muchísima ilusión porque veo que hay un proyecto muy serio detrás de esto, muy ambicioso. Y sobre todas las cosas, a mí lo que más ilusión me da es la capacidad del cuerpo técnico y de todos los jugadores que están y los que han llegado”, agregó sobre el significado de vestir la camiseta ferroviaria, esa que usó en Inferiores antes de irse a Quilmes.

A Cerro no le costó tomar la decisión de volver a Santiago y a Central. “Si hablamos de ilusión, sueño y ganas, eso siempre estuvo de parte mía. Y ahora por suerte se ha puesto de acuerdo la otra parte, la del club. El técnico y el mánager tuvieron ganas de sumarme a mí y vengo a sumar lo mío dentro y fuera de la cancha. Hoy puedo decir que soy orgullosamente jugador de Central Córdoba”, explicó.

Identidad

Cerro será uno de los pocos jugadores santiagueños del plantel. Quizás por eso recaiga sobre ellos la identificación con la gente, aunque él entiende que “la identidad se la vamos a dar todos”.

“Si bien todos tenemos objetivos individuales, lo más importante es Central Córdoba como club. Está claro que el contagio va a ser de adentro para afuera y desde ese lado también vamos a necesitar el apoyo de la gente”, agregó.

Más allá de tener raíces santiagueñas, “Pancho” respeta a los que están de antes. “Hay muchísimos jugadores que vienen de hace rato y se han mantenido. Sobre todas las cosas hay que escucharlos a ellos. Y nosotros, las caras nuevas, debemos entender que venimos a sumar y afianzar a un equipo en la Primera División, que detrás nuestro hay un proyecto muy serio, una dirigencia ejemplar y una provincia que nos acompaña”, señaló.

Ser de Santiago y jugar en Central no implica un mayor compromiso para el ex Vélez y Racing: “Le voy a imprimir el mismo compromiso que he asumido en todos los clubes en los que he estado. Central Córdoba no será la excepción, vengo a dar lo máximo de mí como siempre lo he hecho. Aquí van a encontrar a alguien muy comprometido con los objetivos grupales”.

Sobre el parate tan largo, advirtió: “la gran mayoría de los jugadores argentinos estuvimos cinco meses sin entrenamiento profesional y eso me parece que en algún punto nos vamos a ver perjudicados. Lo que uno vislumbra, y por lo que se ha visto en los partidos de Europa, va a costar agarrar ritmo”.

“Prácticamente nos va a afectar a todos por igual, a aquellos que venían jugando juntos de años y a los que tienen muchas caras nuevas, como el caso nuestro. En esto estamos todos en las mismas condiciones. Lo bueno de nosotros es que los refuerzos, a medida que van cumpliendo la cuarentena, se van sumando. Eso es bueno porque ya pueden estar a las órdenes de Alfredo, ir conociéndonos y competir de igual a igual”, agregó.

“Pancho” espera ansioso sumarse al grupo: “Me quedan diez, once días por delante. Pero estamos disfrutando en familia, con mis viejos. Y las ganas mías ya pasan pura y exclusivamente por poder conocer a mis compañeros y poder empezar a competir después de cinco meses”.

Por último, le habló a la gente de Central: “Les agradezco por el apoyo que me han mostrado estos días. Estamos todos juntos en este barco para afianzar y consolidar a un equipo santiagueño en Primera División”.