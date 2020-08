César Monti: “Es vergonzoso ver detenidos por incumplir las normas”

26/08/2020 - 00:42 Santiago

El subsecretario de Salud, Dr. Cesar Monti, solicitó a los santiagueños asumir la responsabilidad de proteger a los más vulnerables durante esta pandemia que en Santiago del Estero ya se cobró cuatro víctimas fatales.

“Pido a la población respeto por este grupo de gente. Si no usamos el barbijo, si no mantenemos el distanciamiento social, no nos lavamos las manos e incumplimos las normativas, nos exponemos al coronavirus”.

El funcionario también expresó que “es vergonzoso ver que todos los fines de semana, todos los pueblos del interior, incluidos Capital y Banda, tengan detenidos y nuevos infectados por el incumplimiento de las normas. Entiendan santiagueños, la única vacuna somos nosotros. Si no nos protegemos, estamos en riesgo”.

Monti reconoció que el presente de la provincia es delicado y lamentó que la Capital santiagueña y La Banda hayan entrado en una fase no deseada. “Necesitamos ayuda del pueblo. Claramente una porción no ha cumplido con los cuidados necesarios”.

Cuatro internados en delicado estado

Además, se refirió a los pacientes que actualmente permanecen internados en el hospital Independencia. Al respecto dijo que cuatro personas están internadas en la Unidad de Terapia Intensiva y dos de las mismas son asistidas con respiradores.

Agregó que el Nodo tecnológico ubicado en la ciudad de La Banda funciona como un centro de contención “de positivos de toda la provincia”.