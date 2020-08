“Juancho” Carabajal: “La magia se mantiene hoy en la radio”

26/08/2020 - 20:40 Pura Vida

La imaginación al poder y la incomparable magia son las características que hoy se mantienen en la radio. Así lo sostiene Juan Manuel Carabajal, “Juancho”, un histórico de la radiofonía santiagueña.

“La magia y la imaginación se mantienen en forma inalterable en la radio. La radio es compañera, entretiene, informa y educa”, reflexionó Juan, quien desde el 2003 conduce “Con aire de radio” por la 100.1 Radio Panorama para el mundo.

¿Qué es la radio hoy y hacia dónde va?

La radio es un medio de comunicación al servicio de la gente. Es un espacio que acompaña a la gente. La radio es servicio. El futuro está asegurado porque, más allá de los cambios generados, siempre se mantendrá en pie. Informar, entretener y educar, esas son tres misiones inclaudicables en la radio. La gente se siente acompañada. La radio será siempre un puente entre la audiencia. Me siento inmensamente feliz por todo el camino recorrido en estos años, por ser puente entre la gente, por informar, entretener y educar.

¿Qué significa la radio en tu vida?

Es todo. Fue una circunstancia muy especial porque, allá por el año 1969, apareció una noticia de que iba haber una radio en Santiago. Estudiaba Abogacía y para profesor de Inglés y trabajaba en una panadería, y dejé todo por mi amor, mi pasión por la radio.

Hablemos de “La Grúa” y “El Trompo”, dos ciclos radiales que te marcaron.

En los años 70 conduje “La Grúa” y “El Trompo”, con todos los simbolismos que tienen estos elementos. La Grúa, te levanta; o sea, La Grúa te hacía levantar de la cama. Y El Trompo te hacía girar, te hacía andar. “El Trompo” estuvo 26 años en el aire, con un momento dedicado al chamamé que se llamaba Instantes con la música del Litoral.

Ahora, háblame de “Con aire de radio”, que conduces por la 100.1 Radio Panorama, de 16 a 20 horas.

Regresé a la conducción por Radio Panorama y ya con otra tecnología que te permitía conectar con el mundo simplemente con un aparatito como es el teléfono. Uno, sin darse cuenta, se va adaptando a la realidad. Vas pasando de una realidad a otra. Afortunadamente, me adapté a los cambios, a la realidad tecnológica de la radio.

¿Qué encontraste en la radio?

La magia y el poder que tiene la imaginación, que hoy se mantienen en forma inalterable. Vivir cosas hermosas que se logra con esa comunicación con la gente. La pasión no tiene explicación. La radio se convierte en algo que es muy particular porque vos puedes ir, primero, vestido como quieras. Si vos vas de traje a la radio no puedes hacer las cosas que uno hace. Y, fundamentalmente, la imaginación de la gente. En la radio todo es pura imaginación. Orson Welles, en los años 30, creó una fantasía y al mismo tiempo un caos porque decía que se venía el fin del mundo (se refiere a la obra radiofónica “La guerra de los mundos”, que causó conmoción en los Estados Unidos cuando muchos oyentes del programa pensaron que se trataba de una retransmisión verdadera de una invasión extraterrestre). La gente, al creer eso, salió, ¡y era radio! Otro ejemplo del poder de la imaginación que ejercita la radio son los legendarios radioteatros.

Con la evolución tecnológica aplicada a la radio, ¿se perdió la magia, la imaginación?

No, en absoluto. La gente sigue escuchando la radio porque tiene la ventaja de la radio de que, adonde andes, puedes escuchar. La radio es una gran compañía. Se mantiene la magia y la imaginación. La radio, a diferencia de la televisión, te ejercita la imaginación.

¿Cómo defines tu estilo de hacer radio?

Trabajar en equipo porque solo es complicado. Siempre he tenido excelentes compañeras y compañeros con quienes hemos tenido una enorme química. Siempre he buscado brindar entretenimiento e información.

Quienes te conocen saben que otras de tus pasiones es el automovilismo.

Radio y automovilismo son las pasiones que animan mi vida. Las experiencias vividas en la conducción de programas sobre automovilismo me han marcado y me han permitido compartir con millones de persona ese amor que tengo por la radio y por el automovilismo. Siento que he vivido, que he podido hacer realidad esos sueños que tenía cuando era niño. Agradezco infinitamente a la gente por el acompañamiento desde los inicios de mi carrera hasta la actualidad.

¿En qué emisora arrancaste y con qué programa?

Comencé en la vieja LV11 Radio del Norte de Santiago del Estero, que funcionaba en el edificio de EL LIBERAL. Trabajé ahí hasta el año 1996. Después de una pausa en mi actividad radial, volví a la 100.1 Radio Panorama. Toda mi vida está ligada a la radio.