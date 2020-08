Aconsejan extremar cuidados por la transmisión comunitaria

26/08/2020 - 21:16 Santiago

Desde el Ministerio de Salud de la provincia se informó que ya existe transmisión comunitaria en Capital y La Banda, es decir que el virus está liberado.

Los casos de transmisión comunitaria son aquéllos en que no se puede determinar cómo sucedió el contagio. Hay una transmisión comunitaria porque la persona infectada no manifiesta o al menos no reconoce haber mantenido algún contacto con alguna persona positiva de Covid-19.

En este marco, ropa, calzados, un carro de compra, un pasamanos de colectivo, picaporte de puerta, una botella de aceite o cualquier objeto de vidrio, plástico o madera que haya sido tocado por una persona contagiada y haya contaminado al mismo, es potencialmente contagioso.

Ante ello, se aconseja extremar los cuidados. En ese sentido, lo mejor es quedarse en casa, pero si se debe salir, se recomienda el lavado de manos (debe estar presente siempre). Al salir a la calle llevar alcohol en gel y usar el barbijo. Se recuerda que debe ser hidrorrepelente, si es un tapa nariz boca, éste debe tener una capa aislante donde las secreciones oronasales no filtren.

El saludo debe ser el mismo, con cariño y respeto, pero a una distancia mínima de un metro y medio (ideal al menos 2 metros).

Se recuerda que “una mamá, un abuelo un vecino un amigo no va contagiarte a propósito. Recuerda que este virus es invisible. Podés tenerlo y no saberlo”.

En la vivienda es ideal organizarse de tal manera que la salida se justifique .y en lo posible que sea para cubrir necesidades de la semana.

“Si entre todos nos cuidamos vamos a lograr disminuir el riesgo potencial de desbordar el sistema sanitario y de esa manera salvaremos más vidas”, expresaron desde la cartera sanitaria.