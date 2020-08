FÚNEBRES | 27 de agosto del 2020

26/08/2020 - 23:16 Funebres

Fallecimientos

- Norma Yolanda Anriques (La Banda)

- Miguel Anastacio Ibáñez (Fernández)

- Emma Rita Veliz (Chaupi Pozo)

- María Asunción Coronel (Villa Silípica)

- Rosa Francisca Gerez (Dpto. Alberdi)

- Ricardo Roque More

- Fermín Antonio Pintos

- César Adrián Lobos

- Marta Angélica Godoy

- Lidoro Oscar Roldán

- Héctor Rolando Ruiz (Suncho Corral)

- Fabián Orlando Gauna (Clodomira)

- Juan Matías Castillo (Frías)

- Franco Nicolás Isorni

- Patricio de Jesús Villa (Loreto)

- Florinda Ruiz

- Margarita Magali Figueroa de Isaac

- José Nicolás Temiño

- Clara Luz Noguera (La Banda)

- Ricardo José Canlle

- Sara Alcira Salto (Suncho Corral)

----------------------------------------

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

----------------------------------------

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARGARITA MAGALI FIGUEROA DE ISAAC

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/8/20 y espera la resurrección.

Mirta Ibarra de Figueroa, sus hijos Tiky, Emma, Cacho y Rosa y sus nietos participan el fallecimiento de su sobrina política Magali y acompañan a sus hijas Gloria y Blanca y a Su hermana Choly por tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones a su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

JULIO CÉSAR GIUSTO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/8/20 y espera la resurrección.

“Hoy cuando el brillo de sus ojos se apago, nos vinieron a la mente los innumerables recuerdos del trabajo conjunto, y con ello, los mejores ejemplos de superación, rectitud y fuerza, que sin duda seguiremos hasta el fin” Gracias Julio por acompañar a Padre Alfredo Velarde en la creación del Instituto de Educación Superior Nuestra. Sra. de la Salette de Las Termas de Río Hondo. Te llevaremos siempre en nuestros corazones. Atte la mesa de trabajo de los días sábado. Las Termas.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ANA MARÍA GÓMEZ DE SALVATIERRA (Perla)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/8/20 y espera la resurrección.

Pedro Segundo Rojas Cuozzo, sus hijos Carlos Alberto y Jorge Humberto y sus respectivas familias, participan con profundo pesar y congoja, el fallecimiento de su familiar, hermana espiritual.

Su infancia, adolescencia y juventud las transcurrió en calle Catamarca al 400. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Ruegan oraciones por su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JULIO CÉSAR GIUSTO

(q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20 y espera la resurrección.

Sus amigas y ex colegas del SPEP: Roxana Cura, Liliana Echenique, Susana Scarpellini, María Eugenia Gallo, Amanda Ponce y Juana Vallejo despiden con dolor a Julio, con la esperanza de que está gozando del abrazo final y eterno con el Dios del amor. Como hijo, Julio cumplió abnegadamente el mandamiento de Jesús de honrar y cuidar a sus padres. Como profesional fue un apasionado por el conocimiento y la educación. Tuvimos con el muchos momentos de trabajo en las instituciones de gestión privada y siempre aportó desde una postura constructiva. Como amigo … ya jubiladas … compartimos con el muchas salidas, almuerzos, meriendas. Con su alegría y ocurrencias ponía una cuota de humor en los encuentros. Julio sembró mucho en su paso por la vida. Esta no fue en vano. Todos los que lo conocimos lo recordaremos con afecto. Seguramente sus padres lo habrán recibido con el amor que el fue capaz de darles aquí en la tierra. Descansa en paz querido amigo.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

SIUFE DE NEDIANI, MINERBA LILIAN (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20 y espera la resurrección.

Dagoberto Díaz y sus hijos Osvaldo, Enrique, Diego y Santiago participan con dolor el fallecimiento de la madre de su amigo Roger. Ruegan oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

PEDRO GEREZ (Viola)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/5/20 y espera la resurrección.

Viola querido: A tres meses de tu partida a la Casa del Señor te recordamos con mucho amor. Viola tu vida fue llena del amor de Dios, siempre Fuiste y Serás un ejemplo para tu familia, tanto, tanto nos enseñaste hasta cuando estabas en silencio. Se te extraña y mucho Viola Querido, te queremos un montón y te llevaremos siempre, siempre en nuestros corazones.

Tu querida esposa Mary, hijos, nietos, bisnietos y tataranietos. Ruegan oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

ENRIQUE EDUARDO LÓPEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/8/20 y espera la resurrección.

Gordi: "Es difícil poder decir con palabras lo que sentimos, sabemos que es muy pronto pero nos duele el alma. Tu cuerpo ya no está, pero si tu espíritu está con nosotros, te sentimos en nuestro corazón vives en él y así será eternamente. Cerramos los ojos y podemos acariciar tu alma y recordarte como eras... nuestro compañero, amigo, payasito, cómplice, confidente, nuestra vida MI Amor... ayúdanos a superar tu ausencia. Te amaremos por siempre". Su esposa Chini y su hijo Jeremías agradecen profundamente a todos los que de una forma u otra hicieron llegar sus condolencias, afecto y compañía en estos momentos de dolor e invitan a unirse a la misa virtual de la parroquia San José de Belgrano hoy a las 18 hs con motivo de cumplirse el 9 días de su fallecimiento.

RECORDATORIO

MARÍA JOSÉ WAGNER IBARRA

(q.e.p.d.) Falleció el 27/8/2017.

“Dios no nos prometió días sin dolor, sol sin lluvia, pero sí prometió fuerzas para cada día, consuelo para las lágrimas y luz para el camino”. Su madre Haydée Ibarra, sus hermanos Marcelo y Leonardo hermanas políticas Noelia Silva y María Esperanza Baccino, y sus hijos Mía, Mateo, Angelina y Constanza; su tía y primos, al cumplirse 3 años de su partida la recordamos con amor, elevando oraciones en su memoria.





CANLLE, RICARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleciò el 26/8/20|. Su esposa Josefina Orellana, sus hijos Roxana, Maria Elena, Gustavo, Paola, Canlle, h. políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio de Santa Maria. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

CONSTANTINIDIS, CONSTANTINO (Arq.) (q.e.p.d) Falleció el 20/8/20|. Marquesa Adriana Zurita acompaña en el dolor a la familia de Tino, en especial a su hermano Alejandro por su partida terrenal, quien fuera amigo de su extinto esposo el Arquitecto Ernesto González (Gringo) con la plena seguridad de que el Señor ya lo ha recogido en su Gloria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. La Familia del Dr. Ernesto A. J. Vital y de Sara Ugozzoli, su hija Cecilia Eugenia Vital, participan con pesar el fallecimiento del hermano de nuestra estimado amiga Roji, a la vez que hacen llegar sus condolencias a toda su familia.

FIGUEROA DE ISAAC, MARGARITA MAGALÍ (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Sus hijos Gloria Ileana y Blanca Victoria Isaac la despiden con mucho amor y gratitud. Descansa en paz Má.

FIGUEROA DE ISAAC, MARGARITA MAGALÍ (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Su hija Gloria Ileana Isaac, hijo político Jorge Elías, nietas Amira, Iara y Constanza Elías participan con pesar su fallecimiento

FIGUEROA DE ISAAC, MARGARITA MAGALÍ (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Su hija Blanca Victoria Isaac, sus nietas Bárbara, Guadalupe y Luisina agradecen infinito el amor recibido. Tu misión está cumplida. Descansa en paz. Te amamos. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso.

FIGUEROA DE ISAAC, MARGARITA MAGALÍ (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Agradezco y celebro haber coincidido en esta vida, gracias por ser mi Má, por tu amor real e incondicional lleno de dar hacia todos. Feliz vida eterna Má. Disfruta tu ansiado encuentro con Adi.!. Te amo en esta y en todas las vidas posibles. Descansa en paz mi reina. Su hija Blanqui participa su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio el Descanso.

FIGUEROA DE ISAAC, MARGARITA MAGALÍ (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Sus hijas Gloria y Blanca Isaac con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. El Descanso. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

FIGUEROA DE ISAAC, MARGARITA MAGALÍ (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Su hermana Ema Mercedes Figueroa, esposo Lionel Delano Moya, sus hijos Lionel Gustavo, Blanca Luciana y Rafael Osvaldo y sus respectivas familias participan su fallecimiento y uegan al Señor por su descanso en paz.

FIGUEROA DE ISAAC, MARGARITA MAGALÍ (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Sus sobrinos Lionel Gustavo, Natalia Bacon, Luciana y Mario Linares, Rafael Osvaldo y Soledad Lopez, sobrinos nietos lamentan profundamente la perdida de su querida tía Magalí. Elevan oraciones en su memoria.

FIGUEROA DE ISAAC, MARGARITA MAGALÍ (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|.Fabio González, sus nietos Joaquín y Valentín González participan con pesar su fallecimiento.

FIGUEROA DE ISAAC, MARGARITA MAGALÍ (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. María Lucrecia y Silvia Varela participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su querida amiga Blanquita rogando pronta resignación para toda su familia.

FIGUEROA DE ISAAC, MARGARITA MAGALÍ (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Sus vecinos Cr. Raúl Cristofoli y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y consuelo para su familia"

FIGUEROA DE ISAAC, MARGARITA MAGALÍ (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. María, Migui y Miguel Tejera participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su hija Blanca y sus nietas Barby, Guadi y Luisina en su dolor. Y ruegan oración en su memoria.

FUENZALIDA, MARIO RUBÉN (FRAY O.F.M) (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. La Familia de Ernesto A. J. Vital y de Sara Ugozzoli, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Padre Marito, quien ya se encuentra en la Casa del Padre gozando de su eterno Reino de Amor. Gracias por su vida querido Sacerdote.

GODOY, MARTA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Sus hijos Jose, Raul, Carlos, h. politicos Celeste, Marisol, Valeria, nietos, bisnietos, hermanos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Cob. Cirse- Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

GÓMEZ, BELINDO OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/20|. "El Señor te reciba en sus brazos y brille para El la luz que no tiene fin". Olga Nely, Manuel Franklin y los hijos de Evelia, Haydee, Fanny, Ruben y Rodolfo Ledesma junto a sus respectivas familias, acompañan en este dificil momento a sus primas Nelly e Irma Gómez y a sus hijos Marcelo, Miriam, Dante y sus familias en esta pérdida irreparable. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, BELINDO OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/20|. Josefina Stancampiano de Muratore participa su fallecimiento y acompaña a su amiga Nelly en este momento de dolor. Eleva oraciones en su memoria.

GÓMEZ, BELINDO OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/20|. Nora Achával, Elida Vera y María del Carmen Vera, participan su fallecimiento y acompañan con gran afecto a su hijo Marcelo y demás familiares ante tan irreparable pérdida. Rogamos por su eterno descanso.

GÓMEZ DE SALVATIERRA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Comisión directiva y socios del Club Quito Vega participa su fallecimiento y acompañan a Santos René Salvatierra, esposo y socio en este dificil momento. Ruegan resignacion cristiana a toda su familia.

GÓMEZ DE SALVATIERRA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Juan Alberto Roldan participa su fallecimiento y acompaña a Santos René Salvatierra, esposo de Ana María y amigo personal en este dificil momento a toda la familia resignacion cristiana.

GÓMEZ DE SALVATIERRA, ANA MARÍA (Perla) (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Sus amigos Susana, Oscar y Liliana Ponce Faila, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo, hijos, hijos politicos y nietos, rogando por una pronta resignación.

GÓMEZ DE SALVATIERRA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Roberto Palau y Susana Fiad, Osvaldo Palau y María Inés Fiad con sus respectivas familias participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE SALVATIERRA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. "El Señor es mi Pastor nada me puede faltar" Compañeras de Anita de Atencion al Cliente: Eugenia, Susana, Florencia, Gisela, Andrea, Valeria, Noelia, Ángeles, Marisu. Participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE SALVATIERRA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. "El Señor reciba a Perla en su Gloria". Los compañeros de su hija Anita la acompañamos en este momento: Mónica, Marcela, Germán, Luis, Agustín, Fernanda, Franco, Eduardo, Santiago, Fernando, Claudia, Tere Braulio. Participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE SALVATIERRA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Claudia Aprile y familia Amiga de su hija Anita, Dios te sostiene en tu dolor, que tú corazón encuentre paz, estoy contigo y tú familia, ... QEPD Querida Perla.

ISORNI, FRANCO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Su madre Carolina, sus hermanos Matías y Nicolas, sus tíos Alejandro y Veronica participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA.EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ISORNI, FRANCO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Carlos Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan dificil momento . Elevamos oraciones en su memoria.

ISORNI, FRANCO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Franco Parisini, Josefina Ferreira Lesyé y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ISORNI, FRANCO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Pablo, Mariano, Carlota, Guillermo, Juan, Gustavo, María José, Roxana, Miguel y Julio participan con profundo dolor el fallecimiento del sobrino del querido compañero y amigo Alejandro Isorni. Elevan oraciones en su memoria.

ISORNI, FRANCO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Pedro, su esposa Claudia y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este difícil momento a su querida amiga Carolina ante la irreparable pérdida de su hijo. Elevan oraciones en su memoria.

ISORNI, FRANCO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Marcos Salvatierra y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su mamá Carolina en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

ISORNI, FRANCO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Carlos Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

LAITÁN, HÉCTOR LUCIANO LIC. CRIO. MAYOR (R) (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/20|. Dr. Ernesto Antonio J. Vital, ex- Juez de Instrucción en lo Criminal, participa con profundo pesar su fallecimiento; como lo he conocido en la función pública, afín en ambos casos, puedo decir que fue un excelente auxiliar de la justicia. Ruego por su descanso en paz.

LAITÁN, HÉCTOR LUCIANO (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/20|. Juan Martin Gorosito y familia ,acompañan en el dolor a su familia y ruegan por un eterno descanso,

LOBOS, CÉSAR ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Su esposa Silvia Coronel, sus hijos Victoria, Adrian, Luciano, su madrina Selva, su suegra Delia Maldonado y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso.Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

MARTÍNEZ, ESTELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. Su esposo Napolion Santiago Medina Pinto sus hijos Abel, Angel, Franco, Cristian, Anrique h. politica Micaela Villalba y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162. Tel. 4219787.

MARTÍNEZ, ESTELA NOEMÍ (q.e.p.d.)Falleció el 26/8/20|. Participan con profundo dolor su ex suegra, Juana Gómez de Anriquez, su ex Marido Ricardo Anriquez. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

MARTÍNEZ, ESTELA NOEMÍ (q.e.p.d.)Falleció el 26/8/20|. Participan con profundo dolor Chichina Anriquez, Raúl Corbalán, Luis Corbalán y Patricia Corbalán. Que su alma descanse en paz.

MARTÍNEZ, ESTELA NOEMÍ (q.e.p.d.)Falleció el 26/8/20|. Participan con profundo dolor, toda la familia Anriquez. Descansa en paz Noemí.

MARTÍNEZ, ESTELA NOEMÍ (q.e.p.d.)Falleció el 26/8/20|. Acompañan con profundo dolor a sus sobrinos Franco, Cristian, Abel, Ángel Anriquez de parte de su tía Chichina y su tío Raúl Corbalán y toda su familia.

MORE, RICARDO ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. "Que brille para El la luz que no tiene fin". Sus hijos y nietos, participan co profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MORE, RICARDO ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. Su compañera Olga Anzani sus hijos Fabiana, Roberto, Fernanda, Federico, sus nietos Santiago, Nicolás, Lourdes y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Cob. Norcen. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La P

lata 162. Tel. 4219787.

MORE, RICARDO ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. Los amigos y jugadores del Equipo Casa Olga C-55, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido amigo y compañero de Fútbol, Cebolla, acompañamos a la familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MORE, RICARDO ROQUE (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|.José Orieta y familia, con tantos años de amistad te deseo la Paz del Señor esté contigo, acompañamos a su esposa, hijo y nietos en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

PACHECO DE BILLONE, MARHA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Daniel Ledesma y sus compañeros del Centro Operativo Nº 8, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RÍOS DE IÑÍGUEZ, NORMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Su hija Ana Cecilia Iñíguez Ríos, su hijo Pol Miguel Juan, sus nietos Ignacio y Carolina Juan, Luciana , Rodolfo y María Iñíguez participan con dolor su fallecimiento, Que Dios la tenga en su Santa Gloria y la Virgen la acompañe en su transito a la Casa del Señor. Que brille para Ti la luz que no tiene fin.

RÍOS DE IÑÍGUEZ, NORMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. "Bienaventurados los de corazón puro, porque de ellos es el reino de los cielos". La Congregración Santa Dorotea de Cemmo participa el fallecimiento de la Sra. Norma, madre de la Prof. del colegio Santa Dorotea, Ana Cecilia. Ruega oraciones en su memoria y pronta resignacion a su flia.

RÍOS DE IÑÍGUEZ, NORMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. "Yo pongo mi esperanza en ti Señor y confío en tu palabra". Apoderado legal, directivo, vice directivos, profesores, personal administrativo y de maestranza de los niveles inicial, primario y secundario participan y acompañan el fallecimiento de la Sra. madre de la Prof. Ana Cecilia. Ruegan oraciones en su memoria y pronta rsignacion a su flia.

RÍOS DE IÑÍGUEZ, NORMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Querida hermana Norma te despimos con mucho dolor y tristeza. Ana Cecilia, te abrazamos a vos y familia fraternalmente. Hugo Alberto Soria, sus hijos Raul Ernesto, Fernando Javier con sus respectivas familias.

ROLDÁN, LIDORO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. Su esposa Elva sus hijos Celeste, Sara, Hugo, hijos politicos Marcelo, Pelu, Guada nietos Sofia, Victoria, Bautista, Benjamin, Salvador, hnos., y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Cob. Sirce- Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162, Tel. 4219787.

ROLDÁN, LIDORO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. Fue muy triste decirte adios pero tambien quedan los recuedos y tu alegría. Descansa en paz hemano querido. Su hermana Sara Inés, sus sobrinos César y Claudia, sus sobrinos políticos Karina y Gustavo, sus sobrinos nietos Julián y Felipe, Tamra, Agustin y Victoria. Sus rstos fueron sepultados ayer en el cementerio La Piedad.

ROLDÁN, LIDORO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. Gracias hermano mio por haber estado a mi lado, gracias por dejarme esos bellos recuerdos y porque cerrando mis ojos yo te veo. Su hermana Esther L. Roldan, su amada sobrina Maria Jose Infante que jamas te olvidarán. Sus restos fueron sepultados ayer en el cementerio La Piedad.

ROLDÁN, LIDORO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. Hoy nos cuesta mucho entender que a partir de ahora no volveremos a verte, pero te agradecemos por todo lo que nos brindaste, pedimos que desde allá arriba cuides de nosotros. Que en en paz descanses. Su hermano Roberto Nardo Roldan, su cuñada Nora Senillani y sus sobrinos Marisa, Miguel. Sebastian, Silvina, su ahijada Norali y Franco.

ROLDÁN, LIDORO OSCAR (FLACO) (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar, mi querido nunca te olvidaremos". Su hermana política Transito y sus sobrinos Inés, Ramón, Liliana participan con dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su querida memoria.

ROLDAN, LIDORO OSCAR (Melli Flaco) Falleció 26/08/20|. Querido hermano hoy fue el peor día de mi vida al recibir la noticia de tu partida, quedó con el pedazo de una vida que después de 73 años unidos nos separamos. Nuestros padres nos criaron para que estemos siempre unidos como hermanos. Seguiré caminando esta vida bella y linda hasta encontrar la utopía. Descansa en paz querido hermanito junto a nuestros padres y dales un beso de amor. Tu hermano Negro (Melli)

ROLDAN, LIDORO OSCAR (Melli Flaco) Falleció 26/08/20|. Tu hermano Negro su esposa Tere, tus sobrinos que tanto te amaban Silvi, Ger, Luky, Facu y sus respectivas familias. Te recordarán con mucho amor y alegría.

ROLDÁN, LIDORO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. Consternados por tan inesperada noticia, solo nos queda : Agradecerte por los lindos momentos compartido , pedirle a Dios te reciba en el más bello lugar de su reino y envíe consuelo a toda su familia. Elevamos oraciones a su memoria Lucho, Paloma,Franco, Héctor, Romina e hijitos.

ROLDÁN, LIDORO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. Victor Hernán Melean y familia participan con profundo dolor y resignación el fallecimiento de su querido vecino. Ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, LIDORO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. Querido amigo del alma, me cuesta mucho tu pronta partida. Siempre fuiste ese amigo que intenta levantarte cuando estás caído y si no logra levantarte, se sienta a tu lado para escucharte. Gracias por tantos años compartidos de amistad y hermandad. Que Dios te tenga en su Gloria. Hugo Ernesto Billordo, hijos y nietos acompañan con hondo pesar a Elba y familia en este difícil momento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

ROLDÁN, LIDORO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. Querido tío Melli, nos conmueve tu inesperada partida. No tenemos más que palabras de agradecimiento por todo lo que hiciste por nuestro padre y familia todos estos años. Verónica, Carolina, Víctor y Pablo Billordo y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Elba e hijos. Elevan oraciones en su memoria

RUIZ, FLORINDA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. Su cuñado Jaime Santillán, sobrinos Gladys, Aldo, Héctor, Ariel, Nicolás participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en cemet. Parque de la Paz. SERV. ORGA. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

TEMIÑO, JOSÉ NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Sus hermanos Carlos y Miguel, H. pol. Victoria, Noemí, sobrinos Florencia, Cecilia, Pablo, Gabriela, Silvina, Soledad, Miguel, Daniel, Guillermo y Rodolfo participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

VILLA, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/20|. Familia Pezzini agradecen al Equipo de Génesis Compañía de Servicios por brindarnos un excelente servicio en los momentos difíciles.

CORONEL, BLADIMIRO A. (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/96|. Su esposa María E. Joaquín de Coronel, sus hijos Norma, Marta, Tito, Turco, Gloria, Guille y Sonia, sus hijos políticos, nietos y bisnietos. Sempre estarás en nuestro recuerdos.

CORONEL BUITRAGO, OSCAR MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/16|. Querido hermano: hoy hace 4 años que ya no estás en este mundo, sin embargo, sigues presente en cada foto, en cada recuerdo o anécdota de la familia, y sobre todo en la viva imagen de tus hijos Flor, Facu, Faty y Fiore que tienen mucho de vos. Te extrañamos todos, y sobre todo nuestro padre, que todos los 27 de cada mes te visita y te lleva flores, allí donde descansan tus restos. Aún duele la forma que te fuiste, pero hoy tu alma descansa en paz. Desde aquí todos te abrazamos con el alma, nuestro padre Luis, tus hijos Claudia, tus amigos y compañeros, primos, sobrinos, tíos y tus hermanos Riky, Alejandra y Silvina.

GREISERT DE JUAN, GRACIELA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 27/6/20|. Con motivo de cumplirse dos meses de su fallecimiento. Su esposo Miguel Angel Juan, sus hijos Carlos Tomás Juan, Miguel Antonio Juan, su hija política Ana Cecilia Iñiguez, sus nietos Ignacio Rodolfo Juan y Ana Carolina Juan, piden oraciones en su memoria por su eterno descanso.Vivirás siempre en nuestros corazones. Que brille para Ti la luz que no tiene fin.

HUARACHI MENDOZA, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 27/4/18|. Carlos. Al cumplirse dos años y cuatro meses de tu partida al Reino de Duios, te digo que a pesar del tiempo te amamos y te amaremos con todo nuestro corazón. Tu esposa Graciela, tus hijos, Patri, Susi, Mari, Gulli y Mart, tus nietos Pauli, Fran, Luci, Lauti y Mathe, hijos politicos Claudio y Raúl, todos te mandamos besos al Cielo.

MÁRQUEZ, JUAN FRANCISCO (q.e.p.d) Falleció el 24/8/20|. "Desde aquella Celestial morada que Dios nuestro Señor eligió para ti, ayúdanos y protégenos por siempre. Su esposa Lila, sus hijos Héctor, Eduardo, Yeny, Mercedes, Eliana y sus respectivas familias, lo recuerdan con todo el amor y cariño de siempre. Elevamos plegarias a su querida memoria.

SAAD, HUGO HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/19|. Sus hermanos Johnny, Marisa, Walter y sus respectivas familias lo recuerdan con cariño en este primer aniversario, sabiendo que estás junto al Padre, en un lugar donde no hay dolor, ni sufrimiento, junto a tus padres y hermano. Dios te tenga en su gloria y brille para ti la luz que no tiene fin. Rogamos una oración en su memoria.

VILLA, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/20|. Querido hermano te fuiste de esta tierra a la par del Señor. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Te extrañaremos. Su hermana Claudia Villa y familia lo recuerdan al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VILLA, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/20|. "Villita, hace nueve días que cerraste tus ojos y te fuiste de nuestro lado a la morada del Señor en donde ya no sufrirás más de tus dolores. Tu recuerdo estará siempre en nosotros". Tus seres queridos Alexia, Mahia y Uziel lo recuerdan con todo el amor y cariño de siempre. Elevan oraciones en su memoria.

ANRIQUES, NORMA YOLANDA FALLECIO 26/08/20|. Sus hijos Mirian, Leo, y Manuel nietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162.Tel. 4219787.

BRUNET, GABRIELA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/20|. Tu recuerdo siempre estará presente entre nosotros, participan con dolor inmenso. Sus tíos Juan C. Brunet, Stella M. Nallim, sus hijos Diego, Pablo, Germán, Ramiro, Noelia y sus respectivas familias, nunca imaginamos tu pronta partida, tanto dolor el que dejaste. Cuesta aceptar tu ausencia. Rogamos oraciones en su memoria.

BRUNET, GABRIELA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/20|. Que brille para ella la luz que no tiene fin". Diego M. Brunet, Patricia Giménez y familia, participan con profundo dolor su partida. Rogando al Señor le de el descanso eterno. Ruegan oraciones en su querida memoria.

BRUNET, GABRIELA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/20|. Participan con profundo dolor su partida. Emma B. Brunet, sus hijos Estela y Fernando. Acompañan a su familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GIUSTO, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. A ti Señor, elevo mi alma". Muéstrame Señor tu misericordia y dame salvación. Salmo. Julito, querido mío, hijo de mi corazón. Me dejas un gran vacío. Tu inesperada partida me duele mucho. Solo me queda el refugio en la oración. Tu sonrisa, tu humildad, tu gesto solidario siempre los tendré presentes. Ya estás junto a Lázaro y Quela, tus amados padres. Te amaré siempre. Valle Roldán de Gadda.

GIUSTO, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. "Yo pongo mi esperanza en ti Señor y confío en tu palabra". Salmo 22,1-6. Sus amigos de toda la vida, Valle y Patricia Marcela Gadda, Dr. Cesar Alberto Monti, Martina y Luisina participan consternados el fallecimiento de nuestro querido Julito. Elevan oraciones al Creador para que lo reciba en su reino celestial.

GIUSTO, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. El Rector de la Universidad Católica de Santiago del Estero Ing. Luis Eugenio Lucena, los señores Vicerrectores Académico Lic. Víctor Manuel Feijóo, de Administración Cr. Luis Alberto Rezola, y de Relaciones Institucionales Lic. Luis Alberto Guantay; Decanos, Secretarios del Rectorado, docentes, personal administrativo y de servicios, y alumnos, participan con pesar el fallecimiento del Dr. Julio César Giusto, profesor de la UCSE.

GIUSTO, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. La señora Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Santiago del Estero Lic. María Rosa Barbarán de Scarano, Secretarios de la Facultad, personal no docente participan con profundo pesar el fallecimiento del Dr. Julio César Giusto, profesor de la UCSE.

GIUSTO, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Las autoridades y el personal docente y administrativo del IES, Dr. Antenor Alvarez de Cruz Roja Argentina, participan con profundo dolor el fallecimiento de su apreciado supervisor, persona de grandes valores que supo plasmarlo en su trabajo y apoyo a las instituciones. Nuestras condolencias a toda la flia.

GIUSTO, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. El presidente de Cruz Roja Argentina Filial Santiago del Estero, Dr. Alejandro Scarano, comision directiva, personal administrativo, participan el fallecimiento de quien fue Supervisor del IES a cargo de esta institución. "Que Dios lo acoja en su gloria y de fortaleza a su familia.

GIUSTO, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Dra. Susana Muratore, Supervisores Escolares, secretaria técnica administrativa, y toda las áreas del organismo participan el fallecimiento Sr. Supervisor de Nivel Superior del SPEP, Dr. Julio Giusto. Querido compañero, gracias por los momentos vividos y los recuerdos que quedan en nuestra memoria, descansa en paz. Acompañamos en el dolor a los familiares y elevamos oraciones por el eterno descanso de su alma.

GIUSTO, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. La comunidad educativa y Religiosa del Colegio la Asuncion, acompañan con profundo dolor el fallecimiento del Supervisor del Nivel Superior del SPEP Dr. Julio Cesar Giusto. Agradecemos el camino compartido por el desarrollo y el crecimiento de la Educacion en nuestra Provincia y su generosidad para acompañan a las Instituciones Educativas de Gestion Privada. Se ruega una oración en su memoria.

GIUSTO, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Amigos y amigas de la Direccion Gral. de Nivel Superior participan su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria y lo recordaremos siempre como el caballero y el docente de prestigio que siempre fué.

GIUSTO, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. La comunidad educativa de Instituto Integral de Educación Permanente participa con dolor el fallecimiento del Dr. Julio Giusto, Analista Principal Técnico docente del servicio de enseñanza privada. Ruegan oraciones en su estimada memoria.

GIUSTO, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. "Amigo querido descansa en paz, el Cielo abre sus puertas para recibirte, siempre te recordaremos. Cristina Infante de Ducca, su esposa Carlos Alberto Ducca e hijos participan con profundo dolor la partida a la Casa Celestial de su amigo, pidiendo oraciones en su memoria.

GIUSTO, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. La Institución Nuestro Señor del Milagro participa con mucho dolor el fallecimiento del Dr. Giusto Julio Cesar supervisor del SPEP.

GIUSTO, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Despedimos a Julito, entrañable amigo profesional y de la vida con un nudo en el alma y en el corazón. Fuimos compañeros en el camino de educacion católica, desde tiempos fundacionales. Pudimos ver su pasión y compromiso con los proyectos de formación de los jóvenes en continuas acciones a lo largo de los años, en lo cotidiano de las diferentes funciones y cargos que asumió. Excelente profesional de la educacion, estudioso y apasionado defensor de ideas de promoción en la vida a través del estudio y del saber. Sansible ser humano, delilcadisimo hijo, atento colega, fiel amigo, solidario. Rogamos que Jesús El Maestro lo reciba en su Casa con un abrazo misericordioso. Que descanse en paz. Maria Eugenia Gallo de Luna, Silvia Carreras, Elsa Luna y Myriam Luna de Vignoli, acompañan a su familia en este doloroso momento, ruegan oraciones en su querida memoria.

GIUSTO, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. "El Señor es mi pastor, nada me faltará". Silvia, Teresita, Graciela Carreras, Silvina Peralta y Daniel Carreras, Ruth Cardozo de Carreras, participan con dolor su fallecimiento, acompañan a sus hermanos José y Miguel en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GIUSTO, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. La comunidad educativa del S.E.I.S.E. expresa su profundo dolor por el fallecimiento de su academico, lamentando la perdida del Eximio profesional y excelente persona, se ruega oraciones en su memoria.

GIUSTO, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Duerme tu sueño Celestial junto a tus amados padres, descansa en paz. Sus amigos Rosy Rodriguez de Cardozo, su esposo Carlos, sus hijas Debora y Yandira, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GIUSTO, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. "Viviras siempre en mi memoria y mi corazon, como el ser puro que fuiste". Su amiga Prof. Ada Santillan participa su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

GIUSTO, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. El Instituto Superior Cooproban LL151 participa con profundo dolor el fallecimiento de nuestro colega y Supervisor del SPEP. Ruegan una oración en su memoria.

GIUSTO, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. El Instituto superior Santiago el mayor despide con afecto, gratitud y reconocimiento al Dr. Julio César Giusto, egresado de esta casa de estudios y Supervisor del Nivel Superior del SPEP. Elevamos oraciones por él y su familia.

GIUSTO, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Por los lindos momentos compartidos, te despedimos amigo. Que descanses en paz. Tus amigos : Ernesto, Maria Rosa, miguel, Cecilia, Jorge, Diana, Jorge y Fernando.

IBÁÑEZ, VICTOR AVELINO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/20|. "Te fuiste fisicamente, pero los momentos vividos quedaran en nuestros corazones. Blanca Alieno de Gramajo, sus hijas Silvia, Claudia y Liliana Gramajo Alieno despiden con gran dolor a su amigo y compañero incondicional.

IBÁÑEZ, VICTOR AVELINO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/20|. "Que el Padre celestial te reciba en sus brazos". Tus hermanos del corazón Blanca, elena, Negra, Piru, Gordi, Ricardo, Kuki y Mariana Alieno, te despiden con gran dolor.

NAJARRO, ANTONIO ERNESTO (NICO) (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/20|. María Cristina Camus, participa su fallecimiento y acompaña a su hermana Coca y demás familiares en estos momentos difíciles y de profundo dolor. Eleva oraciones en su memoria.

NOGUERA, CLARA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. Sus hijos Patricia y Gustavo, h. políticos José y Yudith, sus nietos Hernán,Gabi, Matías Barraza, tus hijos del corazón Daniel, Gladys y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio La Misericordia .SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

SALVATIERRA, ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/20|. He ceñido la corona a un valiente, felices los que cumplen su mandato e hicieron siempre lo que es justo, relatando su humildad y nobleza, lo despedimos con oraciones para su eterno descanso y en paz. Mirta y Sara Salvatierra, Luján, Paola, Damián Sariago, acompañan a toda la flia en el dolor.

SIUFE DE NEDIANI, MINERBA LILIAN (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Tito Sarquiz su esposa Mabel y sus hijos Miguel, Jose y Viviana, participan de su fallecimiento. Ruegan oración en su memoria.

SIUFE DE NEDIANI, MINERBA LILIAN (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Migui Sarquiz, su esposa Cristina Hadla y familia, participan su fallecimiento y ruegan oración en su memoria.

SIUFE DE NEDIANI, MINERBA LILIAN (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Mijovi SRL; Safico SA, participa su fallecimiento. Ruega oración en su memoria.

SIUFE DE NEDIANI, MINERBA LILIAN (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Felices los puros de corazon porque ellos verán a Dios. Minerba cuantos momentos hermosos vivimos en nuestra juventud, cuando nos reuniamos a deleitarnos con las exquisiteses que preparaban doña Ylola y don Elias (tus padres) y tu, eras la anfitrona con tu caracter alegre y tus dotes de bailarina encanzable ¡Gracias por unir nuestras familias y vivir momentos inolvidables. Mercedes Herrera de Nediani, hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones a tu memoria y resignacion a hijos, nietos y demás familiares.

SIUFE DE NEDIANI, MINERBA LILIAN (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno, que brille para ella la luz que no tiene fin". Clara Aurora Marcos de Gianuzzi, sus hijos Mercedes del Valle y flia, Ramón Gianuzzi y flia, Matilde Serafina Gianuzzi y flia, Isaac Rafael Gianuzzi y flia., Clara Gianuzzi, Mirian Susana Gianuzzi, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

SIUFE DE NEDIANI, MINERBA LILIAN (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada y misericordia". Dr. Manuel Méndez y Sra, sus hijos Dra Anabel M. de Olivares e hija, Dr. Juan Carlos Méndez y flia. y Dr. Jorge R. Méndez, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

SIUFE DE NEDIANI, MINERBA LILIAN (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Tus vecinos y amigos de tu hijo Ing. Roger: Negrito Gomez, Blanca Pellene de Gomez y Esteban Gomez. participan con profundo dolor su fallecimiento,

SIUFE DE NEDIANI, MINERBA LILIAN (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Eduardo Jozami y Familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SIUFE DE NEDIANI, MINERBA LILIAN (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Propietarios y Personal de la firma Car Comestibles, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. a sobrellevar este momento de su vida. Se ruega oraciones en su memoria.

SIUFE DE NEDIANI, MINERBA LILIAN (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Miguel Ángel Siufi y Sra despiden con cariño a Querida Prima Minerba y elevan oraciones por su descanso eterno y pronta resignación de hijos, hermanos y demás familiares.

SIUFE DE NEDIANI, MINERBA LILIAN (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. René Rolando Ibarra y flia participan con dolor y acompañan a sus y amigos Roger y Dani ante tan irreparable pérdida. Rogamos una oración en su memoria.

AVENDAÑO DE REARTE, MARÍA FELICE (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. La comunidad educativa de la escuela N° 30 Bernardino Rivadavia de Choya participa con dolor el fallecimiento de la madre de la vice directora de este colegio, Gladys Rearte. Ruega oraciones en su memoria. Choya.

AVENDAÑO DE REARTE, MARÍA FELICE (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Confiamos en tu palabra Señor. Maria, Isabel y Claudia Tofanelli participan con dolor el fallecimiento de la madre de su querida colega, Gladys Rearte. Acompaña a toda la familia en este duro momento que les toca vivir. Choya.

AVENDAÑO DE REARTE, MARÍA FELICE (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. En el cielo solo hay paz y quietud. Dalinda de Espeche, sus hijos José Domingo, Polilla, Yackeline y Barbarita y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Acompaña a toda la familia en este momento de gran tristeza. Choya.

CASTILLO, JUAN MATÍAS (q.e.p.d) Falleció el 26/7/20|. Sus padres Oscar Castillo y Mary Montis, sus hermanos Javier y Cristian y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan a Dios por su descanso en paz.

CASTILLO, JUAN MATÍAS (q.e.p.d) Falleció el 26/7/20|. Viviras eternamente en nuestros corazones y en cada recuerdo". Su hermano Cristian Castillo, su hermana política Natalia Tahuil, sus sobrinos Alma, Valentina y Ciro, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

CASTILLO, JUAN MATÍAS (q.e.p.d) Falleció el 26/7/20|. Personal del Banco Santiago del Estero, sucursal Frías, participa con profundo dolor el fallecimiento del hijo de nuestro ex compañero Oscar Castillo. Elevan oraciones en su memoria y acompañan a la familia en este momento de pesar. Frías.

CASTILLO, JUAN MATÍAS (q.e.p.d) Falleció el 26/7/20|. Raúl Jalaf participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria. Frías.

CASTILLO, JUAN MATÍAS (q.e.p.d) Falleció el 26/7/20|. Nely y Jorge y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y que brille para él la luz que no tiene fin. Frías.

CASTILLO, JUAN MATÍAS (q.e.p.d) Falleció el 26/7/20|. Sebastián Salim y Paula Dahbar y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de tristeza. Frías.

CASTILLO, JUAN MATÍAS (q.e.p.d) Falleció el 26/7/20|. Néstor Humberto Salim y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria y ruegan cristiana resignación para sus familiares. Frías.

CASTILLO, JUAN MATÍAS (q.e.p.d) Falleció el 26/7/20|. Jorge Tejeda y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de mis queridos padrino Oscar y Mary. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

CASTILLO, JUAN MATÍAS (q.e.p.d) Falleció el 26/7/20|. La Dra. Silvia Leticia Ibarra, su esposo Fidel Agüero y sus familia, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a sus padres y hermanos Javier y Cristian, y sus respectivas familias en este momento de dolor. Elevan una oración en su memoria. Frías.

CASTILLO, JUAN MATÍAS (q.e.p.d) Falleció el 26/7/20|. Amigos sus hermanos Cristian y Javier de la Galería Elua, Claudio, Daniel, German, Ariel, Camillo, Pichin, Marino, Peteco y Dany, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso. Frías.

CASTILLO, JUAN MATÍAS (q.e.p.d) Falleció el 26/7/20|. Claudio Cerezo, Inés Ibarra y Joel participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones rogando por su descanso en paz. Frías.

CASTILLO, JUAN MATÍAS (q.e.p.d) Falleció el 26/7/20|. Comisión Directiva de la Liga Cultural de Fútbol de Frías participa con dolor el fallecimiento del hermano del ex Pte de la institución Dr. Cristian Castillo y del médico de la Liga Dr. Javier Castillo. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

CASTILLO, JUAN MATÍAS (q.e.p.d) Falleció el 26/7/20|. La comisión directiva y socios del Círculo Médico de Frías, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano del integrante de la comisión directiva de esta institución, Dr. Javier Castillo. Elevan oraciones en su memoria y acompañan a la familia en este momento de hondo pesar. Frías.

CASTILLO, JUAN MATÍAS (q.e.p.d) Falleció el 26/7/20|. Dr. José Luís Hernández y flia, participa con profundo dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria. Frías.

CASTILLO, JUAN MATÍAS (q.e.p.d) Falleció el 26/7/20|. Hernando Suárez y flia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su descanso eterno. Frías.

CASTILLO, JUAN MATÍAS (q.e.p.d) Falleció el 26/7/20|. Eduardo "el gordo" Pérez y flia participan con profundo dolor el fallecimiento del hijo de su amigo y ex compañero de trabajo, Oscar Castillo. Ruegan a Dios por el eterno descanso de su alma. Frías.

CORONEL, MARÍA ASUNCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. Participan de su fallecimiento. Carlos Fernando, Sonia Estela, Alfredo, Silvina y Maxi, sus restos fueron inhumados ayer a las 11 hs. en el cementerio Villa Silipica. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia, Realizadas por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

GAUNA, FABIÁN ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. Sus padres Delfin Cevilan Gauna y Rosalia Ibarra, sus hnos. Omar, Luis, Adrian y demas familiares part. su fallec. sus restos fueron inhum. en el cement. de Clodomira. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

GEREZ, ROSA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Sus hijos Angélica,Antonio, Balbina, Fany, Mirta, Cosntantina, h. pol. Daniel, Norberto, Mateo, Julio, nietos, bisneitos, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Las Paruas, Dpto. Alberdi. EMPRESA SANTIAGO.

GÓMEZ, DOLORES LAUREANO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/20|. Cuando la vida te separa de un ser querido, el recuerdo de su alegría es la mejor manera de seguir adelante. La comunidad educativa del Agrupamiento Nº 86145, participa el fallecimiento del Sr. padre de la profesora María Laura Gómez, desean a la familia mucha paz.

GONZÁLEZ CAMAÑO DE DÍAZ, MARIANA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. "Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones". Su esposo Coco Díaz, sus hijos Franco, Gissel y Ximena, sus nietitos Sebastián y Gerónimo, su nuera Valeria participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en Ojo de Agua.

GONZÁLEZ CAMAÑO DE DÍAZ, MARIANA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. "Las almas de los justos están en mano de Dios". Su hermana Ivanna González, su esposo Coco Cruz, sus hijos Chichi, Kevin y Andrea participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en Ojo de Agua.

GONZÁLEZ CAMAÑO DE DÍAZ, MARIANA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. "Dichosos los que sufren en la tierra y reparten amor porque Dios abrirá las puertas del cielo para ellos". Su tía Zulay González, sus primos Constanza y Facundo y Cesar Manzur participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en Ojo de Agua.

GONZÁLEZ CAMAÑO DE DÍAZ, MARIANA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. "Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los cielos". Su prima Liliana González, Andrés Medina Pérez y sus hijos Valeria, Rocío, Andrés y Emilia, participan su fallecimiento. Que brille para él la luz que no tiene fin.

GONZÁLEZ CAMAÑO DE DÍAZ, MARIANA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. "Señor tu hija ya está ante Ti Haz que brille para ella la luz que no tiene fin". Tuchy González y Jorge Báez, sus primas Soledad y Belén con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en Ojo de Agua.

GONZÁLEZ CAMAÑO DE DÍAZ, MARIANA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. "Envía tu luz y tu verdad: que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Su mamá Chochi Camaño de González y sus hermanas Myrna y Techy con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en Ojo de Agua.

IBÁÑEZ, MIGUEL ANASTACIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Su esposa hijos politicos nietos bisnietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio cristo redentor Fernández Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

PINTO, FERMÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. Su esposa Marta sus hijas Fabiana, Patricia, Pinki, Morena, Cecilia h. politicos y nietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Rey. Loreto. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

PINTO, FERMÍN ANTONIO (Tito) (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. Con gran dolor te despedimos querido hermano , Dios te de el descanso eterno , te vamos a extrañar. Martín Pinto y familia.

PINTOS, FERMÍN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. "Cuántos dones, cuántas cosas hermosas y elevadas, cuánta esperanza supo recibir en este mundo y nunca dejó de compartirlas con sus seres queridos". Su amigo Abel Villavicencio y familia participan con profundo dolor y ruegan una oración en su memoria.

RUIZ , HECTOR ROLANDO (q.e.p.d) Fallecio el 26/08/20|. Su esposa: Olga, sus hijos: Ramona, Daniel, Rolando, Lia, Claudio, Pedro, Rodrigo, Daniela, Gisela, Malena, Martina, Athina, Tiziano, hijos politicos, nietos y demas fliares., participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan oraciones a su memoria.

SALTO, SARA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. Jorge Daniel Azar, su esposa Estela Protti. Sus hijos Cristian y flia., Sebastián y flia. Participan con gran dolor su partida. Rogamos oraciones a su memoria

SALTO, SARA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. La sra. Intendente de la Ciudad de Suncho Corral Estela Protti de Azar, participa con profundo dolor su fallecimiento.Ruega oraciones a su memoria.

SALTO, SARA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. Los empleados de la Municipalidad de Suncho Corral participa con profundo dolor el fallecimiento de la Mama de nuestro Compañero de tarea Oscar Salto.rogamos oraciones por su memoria.

VÉLIZ, EMMA RITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Participan con profundo dolor. Sus hijos, nietos y sobrinos, sus restos serán inhumados en el cementerio de Chaupi Pozo. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia, Realizadas por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

VILLA, PATRICIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Su hijos Delia, Mercedes, Yolanda,Lidia, Alba, Isabel, Rogelio, Rubén, h. politicos, nietos, bisnietos y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Villa Vieja. Dpto. Loreto. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162. Tel. 4219787.