Darío Ortiz, positivo para Covid-19: “Cuando me enteré, pasé por todos los estados de ánimo”

27/08/2020 - 00:23 Deportivo

La Primera Nacional tiene previsto retomar las prácticas a principios de septiembre. Por eso los jugadores de Mitre ya están arribando a nuestra provincia. Y su entrenador Hernán Darío Ortiz también estaba a punto de viajar, pero el test de coronavirus le dio positivo, al igual que a su ayudante de campo Pablo Morant.

El “Indio” se encuentra bien y sin síntomas, aislado en su residencia de La Plata junto a su grupo familiar. Pasó un mal trago al enterarse que tiene Covid-19, pero ahora está más tranquilo y así lo expresó en su charla con EL LIBERAL . “Está brava la provincia, por más que hemos tenido cuidado y recaudos, el virus ya está en todos lados”, arrancó diciendo el entrenador “aurinegro”.

“Me encuentro bien. Fui a hacerme el test por el tema del viaje a Santiago, no porque me sintiera mal. Me dijeron que el contagio mío fue de tres o cuatro días atrás, eso es lo que marca el hisopado, así que debe ser del jueves o viernes. Ahora tengo que esperar hasta el otro jueves para que me vuelvan a hisopar. Si llego a tener algún síntoma solamente debo tomar paracetamol”, agregó.

Ortiz relató cómo está sobrellevando estos días, sabiendo que tiene coronavirus: “Estoy aislado en mi casa, con mi familia. Acá, para no hacer tantos hisopados, cuando se detecta uno debe aislarse a todo el grupo familiar”.

“Gracias a Dios no he tenido ningún síntoma, estoy orando mucho para que no suceda. No tuve dolor de garganta, ni fiebre, ni tos, ni nada gracias a Dios. Suele haber otros síntomas como dolor de huesos, pero tampoco tuve eso”, añadió.

El “Indio” no pudo ocultar su sorpresa cuando le dieron el resultado del PCR y lo invadieron muchas emociones. “Cuando me enteré pasé por todos los estados de ánimo. Bronca, rabia. Pero después me puse a pensar que por lo menos no me atacó así con síntomas”.

Ortiz no sabe cómo contrajo el virus. “La verdad que no, es rarísimo. Y Morant más todavía porque vive solo. Yo tengo hijos adolescentes que trabajan, uno en el comercio y el otro vende ropa que fabrica, entonces sale de casa a entregar pedidos. Después está mi señora, mi hija y mi nieta. Yo soy de salir a hacer las compras, pero nada del otro mundo”, contó.

El preparador físico Marcelo Montero dio negativo en el test y, por el momento y según lo anunció oficialmente el club, será el único que arribará a nuestra provincia para comandar los entrenamientos del plantel profesional.

El “Indio” Ortiz, y su ayudante de campo Pablo Morant recién podrán viajar cuando tengan un hisopado negativo (podría ser el próximo jueves). Y una vez en Santiago, deberán cumplir cuarentena.