Rogelio Llapur: “La radio es el volar de la imaginación de la gente”

27/08/2020 - 01:23 Pura Vida

Rogelio Jorge Llapur lleva 52 años haciendo radio. Se enamoró de este medio cuando era niño, tal como lo reveló en EL LIBERAL . La radio es su vida. Hoy, el periodista y locutor santiagueño es el gerente de la 100.1 Radio Panorama de Santiago del Estero. En esta emisora, de lunes a viernes, conduce “Tiempo para compartir”.

La radio, como medio de comunicación, cumple hoy cien años. Y el referente santiagueño reflexionó acerca del futuro de este medio de comunicación.

¿Hacia dónde va hoy la radio?

La radio se va a ir acomodando a los tiempos modernos. Representa una compañía para la gente. Si vos te pones a pensar, cualquier otro medio de comunicación, una revista, un diario, la televisión, te obliga a concentrar toda tu atención en eso que significa ver o leerlo al medio. La radio te permite hacer cualquier cosa mientras estás escuchando, es una compañía. No te absorbe toda tu atención sino que te acompaña en la actividad que vos estás haciendo. La radio se va a ir acomodando a los tiempos. Hoy, lo digital es muy fuerte. Hoy, Internet ha transportado la radio al mundo. Te pongo un ejemplo: Radio Panorama. Vos con entrar a la aplicación de la radio o a la página de la radio la tenés a Radio Panorama ahí, en directo en cualquier parte del mundo. Se ha ido aggiornando, se ha ido acomodando y cuando los desafíos aumenten estoy seguro que la radio va a acompañar esos desafíos y se va a ir acomodando a los tiempos que la tecnología exija.

Como gerente de Radio Panorama, ¿en qué profundizas con respecto al tema de la programación?

Tenemos una programación equilibrada para lo que buscó ser Radio Panorama como perfil. Desde su nacimiento, siempre hemos querido que sea una radio periodística, que sea una radio que te informe, que sea una radio que opine, que sea una radio que te acompañe y que te tenga al día en cada una de las cosas que van pasando. En ese sentido, hemos logrado una programación equilibrada, que te entretiene y llega a todos los públicos. Tiene la calidad periodística que queríamos para esta emisora. Los desafíos son siempre constantes. ¿Qué buscas vos al ponerte al frente de la radio? Es que podamos sorprender día a día, que la gente, cada mañana, cada tarde y cada noche , encuentre algo distinto para que la mantenga pegada al dial.

¿Cuál es tu estilo de hacer radio?

Poniéndole pasión, amor y fuerza a cada una de las cosas que hago frente al micrófono. En los comienzos de mi carrera, durante veinte años, me tocó ser periodista deportivo. Yo era relator deportivo. Cuando la vida me llevó por otros caminos y me depositó en donde estoy hoy, en el periodismo político, intento todos los días hacer lo mismo. Es decir, ponerle amor y pasión a eso que estoy haciendo y, en la medida de lo posible, ser absolutamente honesto intelectualmente. Gracias a Dios he encontrado un medio que me permite decir lo que pienso, decir lo que creo. En esa honestidad del periodista también está el éxito de la audiencia.

¿Qué significa la radio en tu vida profesional?

Todo. Mi tarea en radio comenzó hace 52 años. He pasado todos los momentos que te puedas imaginar: los buenos, los muy buenos, aquellos en donde recibías críticas, aquellos en donde recibías elogios. Ese contacto con la gente es maravilloso. La radio, en mi vida profesional, ha significado y significa, gracias a Dios aún hoy, prácticamente todo.

¿Qué encontraste en la radio?

Magia. La verdad que la radio es algo mágico que también, en estos cien años, ha tenido que pasar por momentos como medio de comunicación. Cuando apareció la televisión muchos creyeron que era el final, prácticamente, de la radio. Si bien pudo tener, en aquellos tiempos del nacimiento de la televisión, una baja que no fue tan significativa a mi criterio, rápidamente se recuperó (la radio) y volvió a ser el medio de comunicación, me atrevería a decirte, por excelencia. La televisión no logró matar lo que la radio significa porque la radio es compañía, es el volar de la imaginación de la gente, es un vehículo que te transporta al lugar en donde vos quieres estar.

Es la imaginación al poder en su esplendor.

Es eso. Si escuchas un partido de fútbol en la radio, tu imaginación te lleva al estadio, te sienta en la barra, estás viendo por la radio los colores que se transmiten en las tribunas. Yo te diría que hasta sientes la emoción de la gente que está presente en el estadio. Es un medio que te transporta, que te lleva a donde vos quieres estar. Todo eso es la radio.

¿Qué programas te marcaron en estos 52 años de hacer radio?

Allá, hace casi treinta años, claramente, el programa que me marcó fue Radio Revista Deportiva, un programa deportivo que iba a las 20 y que lo escuchaba la provincia. Era increíble la repercusión que tenía ese programa. En el presente, estoy con “Tiempo para compartir”, que conduzco en las mañanas de Radio Panorama. Esto es hoy mi pasión y es ahí donde pongo mi esfuerzo. “Tiempo para compartir” va de 9.30 hasta las 13.30, con un aditamento: a las 12.30 se suma a la programación de la radio el Canal 14 de TIC. Entonces, esa última hora la hacemos por radio y por televisión.

¿Cuál es tu mensaje a la nueva generación de locutores que surge en Santiago?

La locución, el hacer radio, más que una profesión es un oficio. Lo que yo les diría a los jóvenes que están empezando en este camino es que no lo hagan por un sueldo, no lo hagan por dinero. Yo entiendo, en los tiempos que nos toca, el sueldo es muy importante, pero a eso deben acompañarlo con el amor a lo que están haciendo, pónganle fuego a eso que están haciendo. El sueldo es muy importante, pero no lo hagan por eso sino por lo que aman hacer radio.

¿En qué momento te enamoraste de la radio?

Desde niño me apasioné con aquellos locutores o locutoras que hicieron historia en Santiago del Estero. Estoy hablando de don Luis Lucio Anglade, de Luis Paz, de Pedro Pablo Gorosito, de Arturo Varela, Cristian Neirot y Mercedes Ibarra. Tantos hombres y mujeres que hicieron de la radio en Santiago del Estero esa maravilla que te cautivaba. Mi amor por la radio nació desde que era muy niño, de cuando mi padre, teniendo yo 7 años, me llevaba a su trabajo porque él era operador de radio. A mí me fascinaba, “con la ñata contra el vidrio”, como dice el tango, mirarlo a los locutores cuando hacían su trabajo. Era la fascinación. Por eso siempre digo que de niño yo tuve un sueño y gracias a Dios y a la vida ese sueño se pudo hacer realidad. La magia de la radio es lo que te cautiva.