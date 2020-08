“Martita” competirá con un matambre arrollado

27/08/2020 - 20:58 Pura Vida

Marta Juárez Villegas, representante santiagueña en el programa Cocineros Argentinos (TV Pública), confirmó a EL LIBERAL que el próximo martes 1 de septiembre competirá en la semifinal del certamen federal “Quedate cocinando en casa” con un chef de Entre Ríos.

“Martita”, como todos la llaman cariñosamente, adelantó que enfrentará a su contrincante entrerriano con un matambre arrollado con ensalada rusa.

“En lo que respecta a la expectativa y su proyección, en su momento tenía una incertidumbre. La verdad, no sabía qué iba a pasar. Hoy por hoy me encuentro posicionada. Mis expectativas son ganar la semifinal, llegar a la final y ganarla”, destacó la también abogada en su entrevista con EL LIBERAL.

Juárez Villegas vive una experiencia jamás pensada. Y es por ello que remarca su objetivo de “llegar a una meta, que no sólo es por el premio en sí, sino también por una cuestión personal de llegar a un objetivo y romper barreras que uno las tenía sin darse cuenta, como es el filmar videos, sacar la vergüenza, poder explicar bien algo. Son muchas características que te hacen despertar y hasta perder la timidez. Y estoy feliz por todo”.

Destacó que ya envió el video realizado para competir el próximo martes 1 de septiembre. “Martita” desborda de felicidad por las devoluciones y los halagos que recibió de la producción, “que son mis coaches motivacionales. Este desafío que me he planteado me permitió descubrir cosas que no las tenía y también poder superar aquellas que las tenía como un límite. He vivido una experiencia nueva. He hecho algo distinto”.

El placer por la cocina lo heredó de ambas ramas de su árbol genealógico, tanto del lado materno como paterno. Los platos que más le gusta preparar son los risottos, pastas, cazuelas, y dentro de lo que se conoce como comida regional, la humita. Pero no se limita sólo a eso. Durante la cuarentena se animó a lanzar un emprendimiento gastronómico. Prepara shanklish en aceite de oliva. l