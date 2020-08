Llega una imperdible edición de la revista ¡HOLA! Argentina

27/08/2020 - 22:20 Santiago

Mañana estará a disposición de los lectores de nuestra provincia una nueva edición de la revista ¡HOLA! Argentina, el semanario mejor informado de la actividad social nacional e internacional, y que la puede conseguir presentando el cupón de descuentos que se publica en nuestras páginas todos los sábados, más 144 pesos. En esta oportunidad, ¡HOLA! muestra a Máxima y Guillermo Alejandro. Los reyes de Holanda disfrutan del verano en su paraíso griego y estrenan Alma, su yacht de lujo.

Por su parte, Martina Gusmán y Pablo Trapero ocupan otras de los espacios especiales de la revista. Después de veinte años de amor, se casaron en una íntima ceremonia civil junto a sus dos hijos y su amigo -y testigo- Manuel Lozano.

En otras de las páginas, Xuxa. La cantante publicó sus memorias y reveló: “Me usaron, me robaron, me engañaron... y parece que no aprendí porque sigo confiando”.

También el “Luto en la Casa Blanca”. Donald Trump y sus cinco hijos despidieron a Robert, el hermano menor del presidente norteamericano.

Además Chiche Gelblung, íntimo. A dos meses de su complicada internación, el periodista recibió al equipo de ¡HOLA! en su casa de Pilar junto a su mujer, Cristina Seoane, para hablar de su vida y repasar temas de hoy.

Y Harry y Meghan. Recién mudados a Montecito, en Santa Bárbara, siguen trabajando en causas benéficas: participaron en una campaña de la asociación Baby2Baby.

Más secciones

Todo esto, además de las secciones fijas de Cocina, Estilo y Juegos, se podrá encontrar en la revista mejor informada de la farándula mundial.l