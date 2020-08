Rosales tuvo su primera práctica con el plantel

27/08/2020 - 23:57 Deportivo

El plantel de Central Córdoba ya tiene 21 jugadores disponibles porque ayer se sumaron a las prácticas Santiago Rosales, Ismael Quilez y Jonathan Galván. El primero, uno de los refuerzos que llegó, dialogó con EL LIBERAL y dejó sus impresiones tras el primer día de trabajo.

“Estoy muy contento por volver a las canchas después de tanto tiempo y en Central Córdoba. No es lo mismo entrenar solo, ya sea por la intensidad con la que uno trabaja y por tener a los compañeros y alguien que te dirija. Por suerte pude cumplir mi primer entrenamiento en doble turno”, comentó.

Rosales graficó cómo fue el prolongado parate sin tocar la pelota: “No es como en las vacaciones que, quieras o no, alguno se juega algún picado con los amigos, con los cuidados que deben tener. Pero no se pudo hacer ni eso así que creo que retomar el ritmo futbolístico va a costar bastante. Ojalá que no tanto. Pero lo bueno es que ya estoy en el plantel, ahora espero ponerme bien para estar a la altura de los compañeros”.

El volante ofensivo admitió lo complicado que es entrenar con protocolos estrictos. “Cuesta porque uno está acostumbrado a otra cosa. Capaz que uno se olvida y hace cosas que no están en el protocolo, pero la gente que lo sabe te lo hace notar para que estés al tanto y atento. Va a costar adaptarse a esto nuevo”, advirtió.

Santiago, que viene de jugar en Patronato, debutó en Primera en Aldosivi, con Alfredo Berti como DT. “La idea de juego que tiene me sirve mucho en lo personal y se que nos va a servir también en lo grupal. Es un lindo desafío”, dijo al respecto. Y agregó: “Le gustan los equipos dinámicos y que presionen mucho. Ese estilo de juego me sienta muy bien, por eso tampoco dudé en venir. Esperemos que pronto pueda agarrar el ritmo con todo el plantel y podamos hacer bien las cosas”.

Rosales puede adaptarse a varias posiciones, otro de los “requisitos” de Berti: “Me gusta jugar más por izquierda, pero también puedo jugar por derecha o de media punta. Por suerte lo puedo hacer en varias funciones. Estoy siempre a disposición del equipo y lo que necesite el técnico”.

Son muchas las expectativas que tengo. Me hablaron muy bien del club, yo vine a jugar acá y la verdad que creció bastante”, completó el volante.

El plantel cumplió su cuarta jornada semanal

El plantel de Central Córdoba desarrolló ayer su cuarta jornada de entrenamiento semanal, en la que tal como sucedió el miércoles, un grupo realizó doble turno, trabajando en horas de la tarde exclusivamente en el aspecto físico. Como viene sucediendo en casi todas las prácticas, el cuerpo técnico priorizó el contacto con la pelota, por lo que gran parte de los ejercicios fueron con balón, aunque para los jugadores que recién se sumaron esta semana muchos de los trabajos son diferenciados a fin de ir encontrando su mejor forma.

Hasta ahora son 21 los jugadores que están a disposición del cuerpo técnico que encabeza Berti, ya que Franco Sbuttoni continúa con su rehabilitación, aunque en las próximas jornadas se sumarán al grupo el defensor Oscar Salomón, el volante José Luis Fernández y el delantero Claudio Riaño, quienes ya cumplieron con su período de aislamiento correspondiente y hoy firmarán su contrato.l