La defensa Sol Buzatto se tiene fe para llegar a Las Leoncitas

28/08/2020 - 00:26 Deportivo

“Mi objetivo es quedar en el plantel de las Leoncitas’. Este es deseo de la jugadora de hockey sobre césped de Santiago Lawn Tennis Club, Sol Buzatto, quien recientemente fue seleccionada para trabajar con el plantel de la preselección nacional que son tenidas en cuenta para afrontar en Campeonato Panamericano en el 2021 en Santiago de Chile.

La jugadora de 18 años, quien se inició a los 8 en la entidad de parque Aguirre, indicó que la convocatoria la puso contenta porque es algo que toda jugadora anhela que llegue en algún momento.

“Ya me habían informado a fin del año pasado que se iban a realizar en febrero del 2020, pero al pasarse los Panamericanos por la pandemia que fue el motivo por el cual se pospuso de fecha inicial, la llegada de este llamado es algo que creo que todos los jugadores sueñan en algún momento. Es una oportunidad única por la cual intentará no desaprovecharlo”, comentó Buzatto

La Confederación Argentina de Hockey sobre Césped y Pista dio la notificación de un plantel femenino con veinte convocadas en todo el país, en donde figura la defensora del Santiago Lawn Tennis Club Sol Buzatto, siendo la única de la provincia que fue tenida en cuenta en esta ocasión.

El cuerpo técnico está encabezado por el entrenador Fernando Ferrara que ya notificó a cada una de las deportistas, sobre todo a las del interior, en que comiencen a desarrollar solas un buen trabajo de manejo de la bocha en sus provincias de orígenes para ir entrando en ritmo para cuando se las convoque para trabajar juntas. Sol Buzatto se destaca por su presencia en la defensa central en la cancha, y sus condiciones la llevaron rápidamente a ser tenida en cuenta para integrar los planteles de la selección de Santiago Sub14, Sub16, Sub 21 y de Mayores.

Trabajo

Consultada Sol acerca de su planificación con el entrenamiento para poder luchar por un lugar en la selección Junior, la deportista dijo que ya arrancó con la parte física de manera intensa.

“En el arranque del año me había ido a Córdoba en donde estoy por estudiar, y como me coincidían los días de clase y de entrenamientos en un club no pude hacer nada, no podía asistir. Entonces justo me vine a Santiago y arrancó la cuarentena y bueno cerraron las universidades etc. Ahora en casa estoy realizando un plan de entrenamiento físico y presentamos un protocolo para poder entrenar técnica en la cancha. Esto será clave para mi preparación, así que espero no tener problemas. Una vez que arranque con esta parte, seguro que luego voy a trabajar con algún entrenador ”, contó.

Enseguida, Sol Buzatto agregó: “Sé que va a ser duro toda la preselección ya que va a haber Leonas y Leoncitas y jugadoras que tienen un muy buen nivel de juego en cada concentración, pero voy a poner lo mejor de mí para quedar en el plantel”, aseveró.

También Sol comentó que si se tendría que definir como jugadora, está convencida que es muy paciente. “Obvio que ello tiene un lado bueno y malo a veces. Para mí una de mis referente en el hockey es Merino Delfino. Mi objetivo es poder quedar en la lista de las 20 seleccionadas para jugar el Panamericano y el Mundial de Hockey Junior que se jugarán en el 2021. No será para nada sencillo pero lo voy a intentar”, concluyó la jugadora de la entidad rojiblanca.l