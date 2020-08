FÚNEBRES | 28 de agosto del 2020

28/08/2020 - 00:46 Funebres

FALLECIMIENTOS

28/8/20

- Clara Luz Noguera de García (La Banda)

- Rolando José Madaf

- Celia del Carmen Argañaraz (La Banda)

- Diego Sebastián Arjona

- Silvia Elvira Castro Saavedra De Ananía

- Rubén Darío Bravo

Sepelios Participaciones

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

SILVIA ELVIRA CASTRO SAAVEDRA DE ANANÍA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/8/20 y espera la resurrección.

Su esposo Ángel Salvatore Ananía, su hna. María Isabel Castro de Lescano, su cuñado Enrique Alfonso Lescano, sus sobrinos políticos Valeria, Iván, Enrique, Lorena, y Tania y sus respetivas familias. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS - La Plata 162 - Tel. 4219787.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

SILVIA ELVIRA CASTRO SAAVEDRA DE ANANÍA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/8/20 y espera la resurrección.

Empresa El Emperador SRL y Empresa Robert de Transant SRL participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida colega.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

SILVIA ELVIRA CASTRO SAAVEDRA DE ANANÍA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/8/20 y espera la resurrección.

Francisco Zamora y su señora Virginia Cuevas, lamentan con profundo dolor el fallecimiento de su amiga Silvia Castro de Ananía, piden consuelo para su familia y ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

SILVIA ELVIRA CASTRO SAAVEDRA DE ANANÍA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/8/20 y espera la resurrección.

Lic. Mariela Tarchini y Dr. Mariano Basabe participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su esposo Ángel Ananía y hermana en tan irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

SILVIA ELVIRA CASTRO SAAVEDRA DE ANANÍA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/8/20 y espera la resurrección.

Myriam Bauque de Tarchini, Carlos, Alejandro, Viviana, Mariela Tarchini y familia, acompañan a Ángel Ananía y su hermana en tan difícil momento por la partida de Silvia. Descansa en paz.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

SILVIA ELVIRA CASTRO SAAVEDRA DE ANANÍA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/8/20 y espera la resurrección.

Le dijo Jesús: “Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá”.

Ing. Sergio Gómez Molina, su Sra. C.P.N Liliana Domínguez, sus hijos Constanza María, Ignacio, Sergio, María del Huerto, Lucas y Nicolás, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amiga Silvia y acompañan a su esposo Ángel y su hna. Isabel en este difícil momento y ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

LÍDORO OSCAR ROLDÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/8/20 y espera la resurrección.

Su consuegra Hilda de Cura y flia, participa con profundo pesar su inesperada partida. Acompaña a la familia en este difícil momento y ruega al Señor los guie, proteja y de las fuerzas necesarias para sobrellevar semejante tristeza. Es inmenso el vacío que deja en quienes tuvimos la suerte de disfrutar de su agradable compañía que perdurará por siempre en mi memoria con inmenso cariño. Que el Señor le conceda el descanso eterno.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARGARITA MAGALÍ FIGUEROA DE ISAAC

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/8/20 y espera la resurrección.

Sus familiares Manuel Argañarás, Marta Agüero Abal, sus hijos María Josefina y Leo, participan su fallecimiento. Rogamos que el Señor la reciba en su gloria. Que descanse en Paz.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARGARITA MAGALÍ FIGUEROA DE ISAAC

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/8/20 y espera la resurrección.

Mashi Gerez de Fernández y familia, participa con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RICARDO JOSÉ CANLLE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/8/20 y espera la resurrección.

Eternamente en mi Corazón. Descansa en paz mi rey. Josefina Orellana.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RICARDO JOSÉ CANLLE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/8/20 y espera la resurrección.

Pa, te vamos a extrañar mucho pero sabemos que ya estás muy bien, sin dolores y en paz. Tu hija Tin, Luis y tus nietos Vale, Lu y Tomy.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RICARDO JOSÉ CANLLE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/8/20 y espera la resurrección.

Abuelo Rica, te vamos a extrañar. Tu nieta Vale y Diego, tus bisnietos León y Lola.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JULIO CÉSAR GIUSTO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/8/20 y espera la resurrección.

“La muerte es el abrazo del Señor, para ser vivido con esperanza”. (Papa Francisco). Descansa en los brazos del Señor querido amigo. Tus amigos por siempre, Ernesto Figueroa Díaz, Roxana Marchetti, Nancy Brué y Liliana Echenique acompañan a la familia en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

AGRADECIMIENTO

ROSA LEONOR SORIANO DE CARRERA (Chochi)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor El 19/8/20 y espera la resurrección.

Su esposo Luis Alberto Carrera, sus hijos Luis y Silvia, Arturo, Elena y Omar, Gustavo, Fernanda y Daniel, sus nietos Lourdes y Celeste agradecen al personal del Sanatorio Norte, a los amigos del Inti Club, al Directorio y personal de EDESE S.A., a sus vecinos del Bº Belgrano, a sus amigos y amigas que los acompañaron en estos tristes momentos e invitan a unirse en una oración por el eterno descanso de su alma al cumplirse nueve días de su partida.

AGRADECIMIENTO

ROSA LEONOR SORIANO DE CARRERA (Chochi)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor El 19/8/20 y espera la resurrección.

Su hermana Kita Soriano de Díaz agradece a las Mujeres de Acción Católica de La Catedral Basílica, al Centro de Jubilados Misericordistas, al Centro Paz y Bien de las Hnas. Franciscanas, a Directivos y personal del Inst. Madre Mercedes Guerra y a todas las personas que con sus oraciones y muestras de afecto la acompañaron en estos momentos de profundo pesar, a todos ellos, su eterno agradecimiento y que Dios los bendiga y los proteja, e invita a orar por su eterno descanso al lado de Nuestro Señor, al cumplirse nueve días de su partida.

RECORDATORIO

DARÍO ALEJANDRO GARCÍA WESTBERG (Muri)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/8/16 a los 28 años.

Sus padres Inés Westberg y Darío García, sus hermanos, Silvana Inés García Westberg y Javier Rodolfo García, invitan a familiares y amigos de Muri a recordarlo y elevar una oración en su querida memoria al cumplirse cuatro años de su fallecimiento. Querido hijo, sabemos que tu viaje al encuentro del Señor, fue ganancia para ti, pero perderte, a pesar de que pasaron 4 años, no impiden que broten las lágrimas al recordar tanto sufrimiento, tanta lucha por vivir y tratar de superar las dificultades que desde tus jóvenes 13 años tuviste que afrontar con increíble valentía, fortaleza y fe. Fuiste y serás el hijo soñado, amado y recordado con el cariño que supiste despertar en todos los que te conocieron. Ayúdanos Señor para que el recuerdo de la alegría que en vida generaba Muri sea más fuerte que el dolor de su ausencia.

RECORDATORIO E INVITACIÓN A MISA

MANUEL GREGORIO PESCE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/6/20 y espera la resurrección.

Todo lo que amamos se convierte en parte de nosotros mismos. Te recordaremos siempre por tus principios y el incondicional amor a tu familia. Te amamos. Tu esposa Dalinda Rita Turbay de Pesce, tus hijos Rosi, Marti, José Manuel y Muni, hijos políticos y nietos invitan a la misa virtual en la Pquia. Santa Rita hoy a las 12 hs. al cumplirse dos meses de tu partida a la casa celestial.

RECORDATORIO

PEDRO EUGENIO ZEBALLOS (Coqui)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/8/19 y espera la resurrección.

Amado Papi.

Ya pasaron 12 meses de tu vuelo sin regreso. No pasa un día que no te recuerde siempre te siento a mi lado. Mi compañero en todo… fuiste un padre y abuelo y esposo ejemplar. Eras nuestro ángel que guía nuestros pasos y cuídanos siempre! Jamás te olvidaremos!. Descansa en paz al lado del Señor. Siempre en nuestros corazones Papi!!!

Te amamos: Tus hijos Pedro, Adriana y nietos Pedrito, Juliana Pía, Agostina María, María Lourdes, Facundo y tu pequeña bisnieta Faustina!! Rogamos oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

PEDRO EUGENIO ZEBALLOS (Coqui)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/8/19 y espera la resurrección.

Coqui: Mi querido Coqui!! Han pasado 12 meses de tu viaje sin retorno. Para mi es una eternidad de no verte, no sentirte al lado mío, no sentir tus caricias, ni tus abrazos… Pero nunca olvidaré el último beso que me diste, era el beso de la despedida final.

Como no te voy a extrañar!! Si eras todo para mí, me cuidabas como un tesoro… Por eso, mi querido amor, mereces estar en el mejor lugar, entre los ángeles y nuestro Divino Señor! Y ruego algún día estar eternamente juntos! Te amaré todo lo que me queda de vida!!

Te amo! Tu Bety!

Rogamos oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

AÍDA ROSENDA URRERE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/8/19 y espera la resurrección.

Abuela querida: ya pasó 1 año de tu partida al Reino Celestial. Hermosos recuerdos invaden en mi mente, fuiste una bella persona con tus consejos y charlas eternas. Siempre en mi corazón y ruego seas nuestro ángel que cuidas y protejas a todos nosotros. Descansa en paz al lado del Señor. Te amamos. Bety, tu nieta Adriana e hijas Juli, Ago, Lourdes, Facundo y mi pequeña Faustina. Rogamos oraciones en su memoria.

ARJONA, DIEGO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/20|. La casa del Señor abrió sus puertas, ya estás junto a El. Su esposa Marcela Ninich, sus desconsolados hijos Nahuel, Matías y Alma Arjona que te acompañaron en tu camino de dolor. Ruegan una oración en su memoria.

ARJONA, DIEGO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/20|. Su esposa Silvia Marcela Ninich, sus hijos Jorge Nahuel, Matias Jesús, Alma Denisee Arjona y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

ARJONA, DIEGO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/20|. Hijo, se te propuso una batalla tan temprana como injusta. Demostraste ser un guerrero hasta el último día. El amor y bienestar de tu flia, siempre presente. Ya descansas en los brazos de tus Lelos, que te vinieron a buscar. Siempre te amaremos hijo. Sus padres Ricardo Arjona y Gladis Guzmán, su hermana Cecilia y sus sobrinos Máximo y Jerónimo. Unidos en oración.

ARJONA, DIEGO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/20|. Su tía abuela Berta de Arjona y sus tios Mirtha y flia, Héctor y flia, Lucho y flia, y Maria Silvia y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Gladys y Ricardo y toda su familia en este dificil momento.

ARJONA, DIEGO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/20|. Sus primos Mariela Paz y Manuel Simón, sus sobrinos Agustina y Javier y Rosario Simón participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ARJONA, DIEGO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/20|. Berta Domínguez de Arjona, sus hijos Mirtha, Héctor, Lucho, María Silvia y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ARJONA, DIEGO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/20|. Andrea C. Paz y su esposo Pablo Mariano Arce, sus hijos Felicitas, Nicolás y Bernardita participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido primo Diego y ruegan oraciones en su memoria y consuelo a su familia.

ARJONA, DIEGO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/20|. Felisa Anabel Moyano de Arce y sus hijos Alfonso, Anabel, Pablo, Analía, Ana María y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARJONA, DIEGO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/20|. Sus tios Monica Liliana Paz y Flia. y Hugo Rodolfo Paz y flia. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ARJONA, DIEGO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/20|. "Que brille para el la luz que no tiene fin ". Sus tios Juan Carlos Paz y Cristina Arjona, sus primos Mariela y Manuel, Andrea y Pablo, Agustin y Joana, Ignacio y Camila, Benjamin Paz con sus respectivas flias. participan con dolor el fallecimiento del querido Dieguito y ruegan una pronta resignación cristiana para su familia.

BRAVO, RUBÉN DARÍO (q.e.p.d.) Falleció elo 26/8/20|. Sus hermanos Poli, Raúl, Chichi, sobrinos Berta, Silvina y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en cementerio La Piedad. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

BRAVO, RUBÉN DARÍO (q.e.p.d.) Falleció elo 26/8/20|. Sus primos: Clara Paz y Julio Cruz, sus sobrinos: Liliana, Emanuel, Annabella y Mauricio Cruz y flia. participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

BRAVO, RUBÉN DARÍO (q.e.p.d.) Falleció elo 26/8/20|. Amigo Coto, camarada de inolvidables jornadas de fútbol, infaltable del tercer tiempo. Siempre alentando al equipo con tu presencia y perseverancia. Compañero de charlas intensas y apasionadas del deporte o de la vida. Aprendimos a valorarnos y respetarnos cada uno con sus ideas y sus arranques, sus bromas y ocurrencias. Un honor haber compartido esa escuela de la vida. Abrazos del equipo. Sus amigos de Villa Negrita C 50 participan su fallecimiento.

BRAVO, RUBÉN DARÍO (q.e.p.d.) Falleció elo 26/8/20|. Equipo que gana no se toca. En la vida como en la cancha, la jugamos todos juntos, apoyándonos, cuidándonos y disfrutando cada logro, cada triunfo. Hoy no puede ser diferente. Sólo que es hora de tu merecido descanso. Siempre en nuestros pensamientos y rogando por tu alma de buen amigo y generosa conducta. Abrazo hasta la eternidad. Amigos de Distribuidora Legui: Julio, Carlos, José, Musha, Pepe, Rafa y Gabo.

BRAVO, RUBÉN DARÍO (q.e.p.d.) Falleció elo 26/8/20|. Convencidos de que en la vida no hay casualidades, sino que conocemos a quienes debemos o necesitamos, es con una profunda tristeza que te decimos hasta pronto Coto querido. Imposible despedirnos de quien nunca saldrá de nuestros corazones. Tanto compartimos, tanto nos dejaste, que hoy podemos decir que los lazos que entretejimos todos estos años perdurarán más allá de todo. El Señor te reciba en sus brazos. Gustavo Leguizamón esposa Mabel e hijos Valeria, Cintya, Sofía y Facundo, participan con profundo dolor la repentina e inesperada partida al Reino de los Cielos de su amigo, hermano y tío del corazón.

BRAVO, RUBÉN DARÍO (q.e.p.d.) Falleció elo 26/8/20|. Hermano querido, qué terrible desconsuelo y este dolor tan inexplicable que nos deja tu partida, increíble, absolutamente prematura e injusta porque amabas la vida como pocos lo hacen. Inexplicable porque lo que necesitabas para mejorar tu vida terminó negándotela. El cielo sabrá recompensar lo que tanto esperaste. Excompañeros de la Escuela Santiago Maradona N° 2 promo 84' Chueco, Rody, Moncho, Sandra, Roxana, Susana, Gachy , Nono, Daniela, Gaby, Sonia, Patricia, Moni, Talo, Carlos, Yayo, Omar, Gustavo, Negro, Graciela participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria y cristiana resignación para sus seres amados.

CANLLE, RICARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleciò el 26/8/20|. Gloria Herrera de Ábalos, Mario Roberto Ábalos, sus hijos Mario Roberto (h) y María Florencia Abalos, despiden con dolor al hermano de su amiga Berta. Ruegan oraciones en su memoria.

CANLLE, RICARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleciò el 26/8/20|. "Señor, recógelo en tu reino y dale la paz eterna". Los amigos y vecinos de su hermana Nelly: Lucho Rearte y familia; Betty de Rosalino y Familia; y Roberto Giménez, participan con dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

CANLLE, RICARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleciò el 26/8/20|. "El Señor te dé un lugar especial a su lado". Las cuñadas, sus ahijados de su hermana Nelly participan con dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

CANLLE, RICARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleciò el 26/8/20|. "Que tu alma descanse en paz". Norma del Valle Roldán, Celina Roldán de Cruz e hijos: Exequiel e Ing. Carla Cruz; Zulema Roldán de Ramírez e hijos Dra. Judith Ramirez, Carolina y Ariel Ramirez y sus respectivas familias, abrazan a su hermana Josefina por la irreparable pérdida de su esposo, rogando a Dios por una cristiana resignación.

CANLLE, RICARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. Dr. Daniel Horacio Ayuch y familia, María Alicia Ayuch y José María Sánchez participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CANLLE, RICARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. Su hermana Nelly Elena Canlle, sus sobrinos Viviana, Esteban y Zamira, participan con dolor su fallecimiento y que sus restos recibieron hoy cristiana sepultura. Que brille para él, la luz que no tiene fin.

CANLLE, RICARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. Su hermana Marta Canlle, sobrinos Patricia, Benja y Martina, participan con dolor su fallecimiento.

CANLLE, RICARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. Su hermana Dra. Berta Canlle, prima Mecha Ingratti participan su fallecimiento y ruegan una oración por su alma.

CANLLE, RICARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. Su hermana Mafalda Canlle, su cuñado Roque Díaz participan su fallecimiento y ruegan una oración por su alma.

CANLLE, RICARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. Sus sobrinos Ana Abdulajad y Juan Sandes participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

CANLLE, RICARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. Sus sobrinos María Soledad Abdulajad y Daniel Lizarraga, Gastón y Florencia participan con dolor su fallecimiento.

CANLLE, RICARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. Sus sobrinas Carola de Herrera, Jimena, Agustina, Cecilia y Germancito participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

CANLLE, RICARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. "No habrá allá más llanto ni muerte, clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron". Las amigas del grupo martes de oracion de su hermana Berta participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su flia. en el dolor... Descansa en paz.

CANLLE, RICARDO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. " Que brille para el la luz que no tiene fin ". Maria Sara Sonzogni, Chichina Chamut y Adriana Corzo acompañan en el dolor a su estimada amiga Berta por el fallecimiento de su hermano. Elevan oraciones en su memoria.

CASTRO SAAVEDRA DE ANANÍA, SILVIA ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/20|. "Fue tan inesperada como dolorosa tu partida, vivirás por siempre en nuestro corazón". Su hermana María Isabel Castro de Lascano, su hermano politico Enrique Alfonso Lascano, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTRO SAAVEDRA DE ANANÍA, SILVIA ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/20|. Sus sobrinos políticos Valeria, Iván, Enrique, Lorena y Tania Lascano y sus respectivas familias, lamentan profundamente tu partida y rogamos a Dios por el descanso eterno de tu alma.

CASTRO SAAVEDRA DE ANANÍA, SILVIA ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/20|. Su sobrino Juan Antonio Ananía y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

CASTRO SAAVEDRA DE ANANÍA, SILVIA ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/20|. Miguel Ángel Barrera Martínez, su esposa Nélida Raab, Matías y familia comparten con mucho dolor su partida. Elevan oraciones en su querida memoria.

CASTRO SAAVEDRA DE ANANÍA, SILVIA ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/20|. Amigas y compañeras de su hermana: Marta Azar, Georgina Tarchini, Anita Loza, Chamaca Cordoba, Tere Ribas, Lili Matteo, Patricia Davidsson, Sara Achaval, Susana Lugones, Zunilde Terrera, Tere Luna, acompañan con mucho cariño a Gorda en este doloroso momento.

CASTRO SAAVEDRA DE ANANÍA, SILVIA ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/20|. Teresa del Valle Zerda e hijos participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CASTRO SAAVEDRA DE ANANÍA, SILVIA ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/20|. Mario Basualdo y David Basualdo participan con profundo dolor el fallecimiento de su amiga Silvia, ruegan una oración en su memoria.

CASTRO SAAVEDRA DE ANANÍA, SILVIA ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/20|. " Que el Señor te reciba en sus brazos y brille pare ella la luz que no tiene fin ". Acompañan en su partida a la familia y ruegan oraciones en su memoria. Personal de la Dirección Gral. de Transporte de la Provincia.

CASTRO SAAVEDRA DE ANANÍA, SILVIA ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/20|. Esteban Nicolás Ortiz participa con dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

CASTRO SAAVEDRA DE ANANÍA, SILVIA ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/20|. Las amigas de su hermana Gorda de las clases de inglés de los sabados: Cande, Silvia, Gaby, Eduardo, Maria José, Moni, Silvia, Graciela y Chini participan con pesar su partida terrenal y acompañan a su flia. en el dolor.

CASTRO SAAVEDRA DE ANANÍA, SILVIA ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/20|. CPN. Juan D, B. Roitman, su esposa Norma Mazzuchini, sus hijos Leonardo y Javier Roitman y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

CASTRO SAAVEDRA DE ANANÍA, SILVIA ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/20|. La empresa Zafiro Turismo participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega una oración en su memoria.

CASTRO SAAVEDRA DE ANANÍA, SILVIA ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/20|. La comisión directiva y empresarios asociados de la Cámara Empresaria de Transporte Público (Cetep), despiden con sentido cariño a su presidenta, Silvia, y acompañan a sus familiares en este difícil momento.

ESCALADA, PETRONA DAMIANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/20|. Tus amigas del colegio nocturno Nicolás Avellaneda: Marcela, Patricia, Valeria, Angie, Lucrecia, Mónica y Liliana te acompañamos en este momento de dolor Mirta querida, por la pérdida de tu mami. rogamos oraciones por ella.

FIGUEROA DE ISAAC, MARGARITA MAGALÍ (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Amigos y vecinos de la calle Córdoba, Bº Centenario, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su querida familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

FIGUEROA DE ISAAC, MARGARITA MAGALÍ (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Acompañamos en este dificil momento a su hermana Choly. Marta Quiroga de Ruiz e hijos y su amiga amiga Gloria Quiroga. Ruegan oraciones en su memoria.

FIGUEROA DE ISAAC, MARGARITA MAGALÍ (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Quien pasó por nuestra vida y dejó luz, resplandecerá en nuestra alma. Marcela Roldán, Silvina Pereyra, Viviana Sotelo, participan con profundo dolor el fallecimiento de Magali, mamá de nuestra querida amiga Blanca.

FIGUEROA DE ISAAC, MARGARITA MAGALÍ (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Sus amigos de la infancia Gringo Sanchez Ruiz, Maria Eugenia Cantos Fonseca, sus hijos Manuelo, Sole, Xime, Euge y Rodrigo y sus respectivas flias, acompañan a sus hijas, hermana, sobrinos y demas fliares en estos dolorosos momentos. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

FIGUEROA DE ISAAC, MARGARITA MAGALÍ (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Sus amigos y vecinos de la infancia Inés Chabela, Charo y sus respectivos hijos y flia, acompañan a sus hijios, hermana y sobrinos en esta inesperada partida. Ruegan oraciones en su memoria.

FIGUEROA DE ISAAC, MARGARITA MAGALÍ (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Los amigos de sus hijos Manuel, Sole, Ximena, Eugenia y Rodrigo y sus respectivas flias, acompañan con dolor su partida y ruegan oraciones en su memoria.

FIGUEROA DE ISAAC, MARGARITA MAGALÍ (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Amalia, Eduardo, Fanny y Ramona Sayago Moya con sus respectivas familias acompañan a su hermana Choly por tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

FIGUEROA DE ISAAC, MARGARITA MAGALÍ (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. "No ha muerto, ahora vive eternamente ". Acompañan a toda la familia, las amigas de su hija Blanquita: Carolina Soria, Mara Fiad, Larissa Bertuzzi, Ximena Taboada, Lorena Don, Andrea Fernandez, Antonella Celiz, Marta Lezana y Silvia Gonzalez.

GIAQUINTO, GUILLERMO ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 27/8/20|. Su esposa María José Chazarreta y su hija Agostina Giaquinto, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan al Altísimo lo acoja en su seno.

GIAQUINTO, GUILLERMO ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 27/8/20|. Sus hermanos políticos Juan Delibano, Alberto Eduardo y Maria Alejandra Chazarreta y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

GIAQUINTO, GUILLERMO ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 27/8/20|. Carla de Leoni, sus hijos Matesi, Carlos, Raúl, Gabriela y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GIAQUINTO, GUILLERMO ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 27/8/20|. María Gabriela Leoni de Messad y sus hijos Martín, Javier, Josemaria y María del Pilar, participan con pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GIAQUINTO, GUILLERMO ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 27/8/20|. Las excompañeras y amigas de su esposa de la promoción 76 del Colegio Belén participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Teté y Agostina a transitar este duro momento rogando al Señor les dé fortaleza y fe.

GÓMEZ, BELINDO OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/8/20|. Rosa Cortez de Sayago, integrante del Club de Leones Mishki Mayu participa el fallecimiento del hermano de la compañera Leon Nelly Gomez de Moyano. Ruega oraciones por el etrno descanso de su alma.

GÓMEZ DE SALVATIERRA, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. "Dichosos los que reparten amor en la tierra, porque el Señor los recibirá en su Reino de Paz y Amor". El centro vecinal Jorge Newbery, participa con dolor la partida al Reino de los Cielos, de Perla, activa colaboradora, socia y ex integrante de su C.D. Ruegan oraciones a su querida memoria y consuelo para su familia.

ISORNI, FRANCO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. El Edificio José I, coopropietarios, encargada de limpieza, y su administradora, acompañan en el dolor a su madre Patricia Isorni y piden para ella la fuerza que necesita para seguir.

ISORNI, FRANCO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". La Sociedad Mutual de Empleados de Contaduría General de la Provincia, participa con profundo dolor su fallecimiento, quien fuera hijo de nuestra socia y compañera Carolina Isorni. Se ruega una oración en su memoria.

ISORNI, FRANCO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Compañeros de trabajo de su madre Carolina Isorni; CPN Andrea Urquiza, CPN Pablo Abutti y demás personal de Contaduría General de la Provincia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

LLUGDAR, JAVIER ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/20|. Su madre: Yolanda Cortez, sus hermanos: Jorge, Alejandra y Mariano, sus hnos. pol.: Mara y Mario, y sobrinos part. su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. Parque de la Paz. Caruso Cia. Arg. de Seguros SA.- EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MADAF, ROLANDO JOSE (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/20|. Su esposa: Perla Vega, sus hijos: Mabel, Rolando, Rosita, Alfredo, Perla y Alejandro, hijos pol., nietos y bisnietos part. su fallec. y qué sus restos fueron cremados. ORG. AMPARO S. R. L. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MADAF, ROLANDO JOSE (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/20|. Su hijo político Gabriel Cardozo, sus nietos Abi, Alef, Asael, Arlene. Su recuerdo permanecerá siempre en nuestas vidas como una persona ejemplar.

MADAF, ROLANDO JOSE (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/20|. Sara Cuedera acompaña con profundo dolor a toda la familia de Rolando que nos dejó pero, hay quienes traen al mundo una luz tan grande que incluso después de haberse ido siempre permanecerá.

MADAF, ROLANDO JOSE (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/20|. Marcela Cardozo, Ailin y Iara Yocca. Te fuiste pero quedaste en los mejores instantes de todas.

MADAF, ROLANDO JOSE (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/20|. Pelita. Gracias por todas la virtudes y ejemplos que dejaste en mi vida. Ellos servirán para tenerte siempre presente en mi. Descansa en paz querido papá.

MARTÍNEZ, ESTELA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. La muerte es solo la luminosa salida hacia el abrazo final y eterno con el Dios del amor. Noemi querida te despedimos. Tus padrinos Moris Zuain, Terestia Carabajal, sus hijos Roxana (tu hija del corazon), Omar Gustavo, Luis y Eugenia. Siempre estarás en nuestro corazón. Acompañamos con dolor a su compañero Napo y a sus hijos.

MASTROIACOVO, MARCELO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As el 21/8/20|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Judith Goytea y Guillermo Goytea, participan con profundo dolor y acompañan a su familia en estos duros momentos. Ruegan una oración en su memoria.

ROLDÁN, LÍDORO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. "Las almas de los justos estan en manos de Dios". Su amigo Diego Luna y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, LÍDORO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. "Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Subcomisión de Jockey del Club Atlético Estrella Roja, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

ROLDÁN, LIDORO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. Pedro Ugozzoli, su esposa Edy Terribile, sus hijos Pedro, Gaby y Daniel, Maria Lourdes participan con profundo dolor su partida a la Casa del Señor. Acompañan con la oración a toda su flia y en forma especial a su hermano Negro, querido amigo y vecino de nuestra flia.

ROLDÁN, LÍDORO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. Querido Melli, lamentamos profundamente tu inesperada partida. Elevamos nuestras oraciones rogando tu eterno descanso y la resignación para tu familia. Participan con profundo dolor Aldo Ledesma y su esposa Elizabeth Gallardo, sus hijos Bambino, Karina y Daniela. Dios te reciba en su reino.

ROLDÁN, LÍDORO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. El Subof. My. ( R ) Dorado Raul Cesar y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SORIA, SERGIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/20|. Su esposa Alicia Gerez, sus hijos Romelia, Lucia, Sergio, Soledad, Silvana, Néstor, h. políticos Diego, Luis, Gustavo, Jorge, Loudes, Nietos Exequiel, Florencia, Damian, Yiyi, Joel, Tiara , Dilan, Sofia, Ruth, Nahuel y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

Recordatorios

RAGO, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/20|. Al cumplirse el primer mes de tu fallecimiento, recordaremos los momentos compartidos y el gran vacío que dejaste entre nosotros. Tus hijos Miguel y Patricia, nietos Joaquín, Benjamín, Mathias y Candela y bisnietos Miqueas, Nathanael, Renata, Martiniano, Guillermina, Maite y Geronimo.

SORIANO DE CARRERA, ROSA LEONOR (CHOCHI) (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/20|. Tus hijos Luis Alberto Carrera y Silvia Adela Tapia, nietas Lourdes Karina y Maria Celeste, residentes en la ciudad de La Rioja lamentan profundamente tu deceso y te recordaran por siempre y para siempre como una excelente madre, abuela, compañera y amiga. Madre: No nos pudimos despedir, ni verte en el último instante pero siempre estarás con nosotros, estuviste preguntando por teléfono hasta un día previo a tu enfermedad, de nuestra salud y bienestar. Siempre estuviste pendiente de toda nuestra familia, no me detendré en este agradecimiento estarás siempre en nuestros corazones y pensamientos. Te amaremos por siempre y que Dios te tenga en la gloria como te mereces. Que el señor te dé el descanso eterno y la luz que no tiene fin. Así sea.

SORIANO DE CARRERA, ROSA LEONOR (Chochi) (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/20|. Adriana Trungelliti y Santos Presti, amigos de su hija Elena, al cumplirse el noveno día de su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

Sepelios Participaciones

ARGAÑARAZ, CELIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. Sus hijos Marcos, Carlos, Mirta, Ricardo, hijos politicos Miry, Alcira, Luis, nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares, sus restos fueron hinumados en el cementerio Los Quirogas. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

BRUNET, GABRIELA BELÉN (q.e.p.d.) Falleció el 23/8/20|. "El Señor la reciba en sus brazos y le de el descanso eterno". Su tía abuela María Luisa Brunet de Chazarreta y demás familiares, participan con profundo dolor de su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

NOGUERA, CLARA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. Su hijo del corazón Julio César Nassif, Verónica, Julieta María y Amira acompañan a su querido amigo Gustavo, Patricia y familia en tan doloroso momento y elevan oraciónes por su eterno descanso.

NOGUERA DE GARCÍA, CLARA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. Su hijo Gustavo, Judith y nietos Matías y Bárbara, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio La Misericordia.

NOGUERA DE GARCÍA, CLARA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. Su hija Patricia, José, nietos Hernán y Gabriel, participan con profundo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia.

NOGUERA DE GARCÍA, CLARA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. Su hija del corazón Estela García, Edgardo, sus nietos Federico, Agustina y bisnieto Felipe, acompañan con profundo dolor y ruegan oraciones en su memoria.

NOGUERA DE GARCÍA, CLARA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar". Sus hijos del corazón: Daniel, Gladys, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NOGUERA DE GARCÍA, CLARA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. Su hija del corazón Gladys y Oscar Romero, sus nietos Alejandro y Anita, Esteban, Roxana y Gustavo, Lucrecia y Javier y sus bisnietos, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

NOGUERA DE GARCÍA, CLARA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. Cuando alguien muere no se va solo. Se lleva parte de tu alma para confeccionar sus alas, de esta manera logra volar junto a ti. "Por siempre te recordaremos y estarás en nuestros corazón querida mamá". Su hijo Gustavo García, tu hija política Judith Báez, tus amados nietos Bárbara y Matías. Ruegan por el eterno descanso de su alma.

NOGUERA DE GARCÍA, CLARA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. Su hermana política Elena, sus hijos María Rosa, Ester, Ricardo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor la partida al Reino Celestial de la querida tía Lucy. Ruegan oraciones en su memoria. Descansa en paz.

NOGUERA DE GARCÍA, CLARA LUZ (q.e.p.d.) falleció el 26/8/20|. Su prima Lila Salvatierra, sus sobrinos Beyi Luna, Caio Luna, participan con profundo dolor su partida y acompañan en estos momentos a Patricia y Gustavo y familia. Piden oraciones en su memoria.

NOGUERA DE GARCÍA, CLARA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. Sus fieles compañeras que te acompañaron hasta el final: Teresa, Mary y Soledad, participan y acompañan a sus familiares en tan doloroso momento. Elevando oraciones en su querida memoria.

NOGUERA DE GARCÍA, CLARA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. Gustavo Nader, Roxana Romero y sus hijos Ignacio, Julieta y Luisana, participan con profundo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NOGUERA DE GARCÍA, CLARA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. "Vivirás eternamente en nuestros corazones y en cada recuerdo". Tu hijo del corazón Daniel García y Ángela; sus nietos del corazón: Jacqueline García y Matías, Jésica García, Natalia García y Lucas y sus bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan una oración en su memoria.

NOGUERA DE GARCÍA, CLARA LUZ (q.e.p.d.) falleció el 26/8/20|. Querida Lucita: Tu vida fue dulce y tranquila y así partiste con total serenidad. Que brille para tí la luz que no tiene fin. Tu consuegra Susana Prino, sus hijos Sergio Báez y flia., Ariel Báez y flia. Ruegan por el eterno descanso.

NOGUERA DE GARCÍA, CLARA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. "Felices los humildes de corazón, porque de ellos será el Reino de los Cielos". Adriana López, Eugenia Rodríguez y Gastón Galván, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su entrañable y gran amigo Gustavo. Hacen extensivo el saludo a los queridos Judith, Matías y Barbarita; Patricia García y flia. Ruegan oraciones en su memoria.

NOGUERA DE GARCÍA, CLARA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. María Rodríguez, sus hijos César y Cristina Rodríguez, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Gustavo y flia. Ruegan una oración a su memoria.

NOGUERA DE GARCÍA, CLARA LUZ (q.e.p.d.) falleció el 26/8/20|. Fernando Ahedo, su esposa Silvia Lohrmann e hijos, participan el fallecimiento de la mamá de su amigo Gustavo y flia, y ruegan oraciones en su querida memoria.

NOGUERA DE GARCÍA, CLARA LUZ (q.e.p.d.) falleció el 26/8/20|. Emma Beatriz Brunet de Ahedo participa con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Lucy y ruega oraciones en su memoria.

NOGUERA DE GARCÍA, CLARA LUZ (q.e.p.d.) falleció el 26/8/20|. María Edith y Cecilia Rojas, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NOGUERA DE GARCÍA, CLARA LUZ (q.e.p.d.) falleció el 26/8/20|. La comunidad educativa del Instituto San Pedro Nolasco, participa con profundo dolor el fallecimietno de la madre de la directora del Nivel Primario Prof. Patricia Garcia. Acompañamos a nuestra querida compañera y a su familia en este momento de dolor y elevamos oraciones en su memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

NOGUERA DE GARCÍA, CLARA LUZ (q.e.p.d.) falleció el 26/8/20|. El consejo educativo institucional del Instituto San Pedro Nolasco participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la directora del Nivel Primario Prof. Patricia Garcia. Acompañamos a nuestra querida compañera y a su familia en este momento de dolor y elevamos oraciones en su memoria. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno.

NOGUERA DE GARCÍA, CLARA LUZ (q.e.p.d.) falleció el 26/8/20|. Erika Keller y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su querida compañera y amiga. Acompañamos a Patricia y su familia en este momento tan difícil y los ponemos en nuestras plegarias, para que el Señor les de consuelo y paz. Elevamos oraciones por Clara Luz para que el Señor la reciba en sus brazos y le dé descanso en su infinito amor. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

NOGUERA DE GARCÍA, CLARA LUZ (q.e.p.d.) falleció el 26/8/20|. Ana Elena Marcos y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su querida compañera y amiga Patricia. Acompañamos a la familia en esta irreparable y dolorosa pérdida, pidiendo que Dios de fortalezca su espíritu, para poder asumir este momento. Elevamos oraciones en su memoria.

NOGUERA DE GARCÍA, CLARA LUZ (q.e.p.d.) falleció el 26/8/20|. C.D. del Club Sarmiento, participa con dolor el fallecimiento de la madre del Sr. Gustavo García ex presidente y socio activo de nuestra institución. Ruegan oraciones en su memoria.

NOGUERA DE GARCÍA, CLARA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. Ana Corina Afur, su hija Eliana F. Turrado Afur y demás familiares, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de sus amigos Patricia y Gustavo Garcia y acompañan a todos sus seres queridos ante tan irreparable perdida. Se ruega una oración a su querida memoria.

NOGUERA DE GARCÍA, CLARA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. Sé que es difícil creer que ya no está con nosotros, pero tenemos la certeza de que nunca morirá, aquello que mantengamos vivo en nuestro corazón y en nuestro recuerdo. Su amiga Maria Luisa Brunet de Chazarreta y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Patricia y Gustavo y demás familiares.

NOGUERA DE GARCÍA, CLARA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. Un alma hermosa, llena de amor y fe ha ascendido al cielo, lejos de nosotros, paro también se ha acercado a Dios, y ha dejado atrás días de dolor y sufrimiento. Alejandra Chazarreta y Ramón Silva, acompañan a sus amigos Patricia y Gustavo y sus respectivas flias, en tan doloroso momento.

NOGUERA DE GARCÍA, CLARA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. Aleluya! Dios es maravillosamente bueno, agradecidos del Señor Jesucristo por la vida, mas gososos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración, Romanos 12:12, Gloria a Dios. Los amigos de su hija Patricia Analía y Monica Suarez, Ale y Lili Chazarreta, M. Isabel García, Juana Maldonado y Moni Cejas, acompañan con profundo pesar su partida.

NOGUERA DE GARCÍA, CLARA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. Señor ya está ante ti, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Sus vecinos Isabel y Roger Suarez, acompañan a toda la familia en este momento de dolor ante irreparable pérdida. Rogamos una oración en su memoria.

NOGUERA DE GARCÍA, CLARA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. Fina y Carlos, Meca y Walter, Graciela y Enrique participan el fallecimiento de la mamá de sus amigos Patricia, José y demás fliares. y los acompañan con mucho dolor en este triste momento.

REINOSO DE SEBILAN, FLORENTÍN (q.e.p.d) Fallecio el 3/7/94|. Sus hijos y nietos te recuerdan con mucho amor. Al cumplirse 26 años de su fallecimiento.

SIUFE DE NEDIANI, MINERBA LILIAN (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. "Brille para ella la luz que no tiene fin". Marta Auat, sus hijos Manuel y Mara Fiad y sus respectivas flias., acompañan a sus hijos, hermanos y demás fliares. en estos duros momentos. Elevando oraciones en su memoria.

Recordatorios

ESPECHE, NIMIA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/20|. Al cumplirse el noveno día de tu partida. "Ruego a ti señora del silencio y de la espera serena a ti María que siempre estuviste dispuesta a decir sí a la voluntad de Dios te pedimos que no dejes de interceder ante nuestro padre celestial por su eterno descanso sus hermanos José Flores y Marta Espeche comparten con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

Sepelios Participaciones

CASTILLO, JUAN MATÍAS (q.e.p.d) Falleció el 26/7/20|. Amigos "futboleros" del Colegio de Arquitectos de la ciudad de Córdoba, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

CASTILLO, JUAN MATÍAS (q.e.p.d) Falleció el 26/7/20|. Compañeros y amigos de la Inmobiliaria Fettachi de la ciudad de Córdoba, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan a Dios por su descanso eterno.

CASTILLO, JUAN MATÍAS (q.e.p.d) Falleció el 26/7/20|. Profesores y alumnos de cátedra de Topografía de la Universidad Nacional de Córdoba, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones rogando por su descanso eterno. Frías.

CASTILLO, JUAN MATÍAS (q.e.p.d) Falleció el 26/7/20|. María Elena Rojas y flia participan con profundo dolor su partida. Dios lo reciba en su regazo y descanse en paz. Ruega oraciones en su memoria. Frías.

CASTILLO, JUAN MATÍAS (q.e.p.d) Falleció el 26/7/20|. Felices los que lloran porque recibirán consuelo (M5-4) Mati, desde Córdoba tu flia que te extraña. Tus tíos Dora, Negro, tus primos Dra. Jorgelina Gomez y Sergio y sus respectivas flias participan el fallecimiento y elevan oraciones al Altísimo pidiendo fortaleza para mis hermanos Oscar y toda su flia.

CASTILLO, JUAN MATÍAS (q.e.p.d) Falleció el 26/7/20|. Felices los pacientes porque recibirán la tierra prometida (M5-4) Desde San Francisco (Cba.) el tío Chicho y flia. participan el fallecimiento de su sobrino Matías y elevan oraciones pidiendo consuelo para sus padres y hermanos.

CASTILLO, JUAN MATÍAS (q.e.p.d) Falleció el 26/7/20|. Felices los de corazón limpio porque veran a Dios (M4-8) La flia. Herrera Santillán, participan con dolor el fallecimiento del hijo de Mary y Oscar. Rogamos al Señor les de consuelo a sus hermanos los Dres. Javier y Cristian y toda su flia.

GONZÁLEZ CAMAÑO DE DÍAZ, MARIANA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. Su tía Marta Kurán de Camaño, sus primos y sus respectivas participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañamos a la familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

GONZÁLEZ CAMAÑO DE DÍAZ, MARIANA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. "Bienaventurados los limpios de corazon porque ellos veran a Dios". Sus tíos Alita y Luis, Pelu y Sandra y sus primos Cecilia y Jorge; Guilli y Caro; Julio y Paola y Belén Rivero, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ CAMAÑO DE DÍAZ, MARIANA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. Sus tíos Lety Gonzalez y Ñato Jiménez y sus primos Juan José, Berenice y Agustina Jiménez, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

GONZÁLEZ CAMAÑO DE DÍAZ, MARIANA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. Dale Señor el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Sus desconsolados tíos Lita Gonzalez y Bochín Llapur, sus primos hermanos Yony y Gladis y flia, participan de su partida al Reino de los Cielos con gran dolor. Mariana descansa en paz. Así sea. Amén.

GONZÁLEZ CAMAÑO DE DÍAZ, MARIANA (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. Julio César Rodríguez y familia comparten el dolor de su mamá Chochí y demás familiares por la inesperada pérdida de su hija. Elevan oraciones en su memoria.

IBÁÑEZ, MIGUEL ANASTACIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. "Señor ya está ante ti recíbelo en tu morada celestial, dale el descanso eterno y que brille para él la luz que no tiene fin" La comunidad educativa de la escuela Nº 814 "Paula A. de Sarmiento" participan con dolor el fallecimiento del padre de la docente Emma Ibáñez; tío de la Vice Directora del establecimiento Marisa Ibáñez de Lobos y suegro de la docente Amalia Chiaravalle de Ibáñez y ruegan oraciones en su memoria.