¿Cómo afecta el coronavirus a los más pequeños?

28/08/2020 - 13:15 Mundo

Según lo estudiado por la Organización Mundial de la Salud, los niños de todas las edades pueden enfermarse con la enfermedad del coronavirus. Sin embargo la mayoría de los niños afectados generalmente no se enferman con tanta gravedad como los adultos, y algunos quizás no presenten ningún síntoma.

¿Cuál es la probabilidad de que un niño contraiga la enfermedad del coronavirus?

Mientras que todos los niños pueden contraer el virus que causa la COVID-19, no se enferman tan frecuentemente como los adultos. En su mayoría, los niños tienen síntomas leves, o no tienen síntomas.

Los índices de hospitalización para niños han sido mucho más bajos que para los adultos. Pero si los niños son hospitalizados, necesitan ser tratados en la unidad de cuidados intensivos con la misma frecuencia que los adultos, de acuerdo a investigaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Las personas de cualquier edad con determinadas afecciones subyacentes, como obesidad, están a mayor riesgo de enfermarse gravemente. Los niños que tienen una enfermedad cardíaca congénita, afecciones genéticas, o enfermedades que afectan el sistema nervioso o el metabolismo también están a más alto riesgo de enfermarse.

¿Por qué reaccionan los niños de manera diferente ante COVID-19?

Algunos expertos sugieren que los niños quizás no se vean afectados de manera tan grave porque hay otros coronavirus que se propagan en la comunidad y causan enfermedades como el resfriado común. Como los niños con frecuencia se resfrían, tal vez su sistema inmunitario esté preparado para proporcionarles alguna protección contra la COVID-19. También es posible que el sistema inmunitario de los niños interactúe con el virus de una manera diferente a la que lo hace el de los adultos.









¿Cómo se ven afectados los bebés por COVID-19?

Aunque esto se dé rara vez, los niños menores de 2 años parecen estar a mayor riesgo de enfermarse gravemente con la COVID-19 que los niños mayores. Es posible que esto se deba a que su sistema inmunitario todavía es inmaduro y a que sus vías respiratorias son más pequeñas, lo que puede hacer más probable que presenten problemas para respirar si contraen infecciones con virus respiratorios.

Los recién nacidos pueden infectarse con el virus que causa la COVID-19 durante su nacimiento o por exposición a cuidadores enfermos después del parto.

Si tienes síntomas de la COVID-19, o estás esperando los resultados de tu prueba de detección porque tienes síntomas, se recomienda que durante la hospitalización después del parto te pongas una mascarilla de tela y tengas las manos limpias cuando cuides de tu bebé recién nacido. Está bien tener la cuna de tu bebé junto a tu cama mientras estés en el hospital, pero también se recomienda que te mantengas a una distancia razonable del bebé cuando sea posible.

Síntomas de COVID-19 en niños

Mientras que los niños y los adultos presentan síntomas similares de COVID-19, los síntomas en los niños tienden a ser más leves y parecerse a los del resfriado. La mayoría de los niños se recupera en una a dos semanas. Sus síntomas pueden incluir:

Fiebre

Congestión nasal o goteo de la nariz

Tos

Dolor de garganta

Falta de aire al respirar

Fatiga

Dolor de cabeza

Dolores en los músculos

Náuseas o vómitos

Diarrea

Comer poco o falta de apetito

Los factores usados para decidir si hacerle a tu hijo la prueba para detectar la COVID-19 pueden variar de acuerdo a dónde vivas.









¿Qué es el síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico?

El síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico es una enfermedad grave en que se inflaman algunas partes del cuerpo, como el corazón, los vasos sanguíneos, los riñones, el sistema digestivo, el cerebro, la piel, o los ojos. La inflamación generalmente incluye hinchazón de las manos y de los pies, con frecuencia con enrojecimiento y dolor. Pero la evidencia indica que muchos de estos niños han estado infectados con el virus de la COVID-19 en el pasado, como lo muestran los resultados positivos de la prueba de anticuerpos, lo que sugiere que el MIS-C est causado por una reacción del sistema inmunitario a la COVID-19.

Posibles signos y síntomas incluyen:

Fiebre que dura 24 horas o más

Vómitos

Diarrea

Dolor en el estómago

Erupción cutánea

Ojos rojos

Enrojecimiento o hinchazón de los labios y la lengua

Sentirse inusualmente cansado

Enrojecimiento o hinchazón en las manos o los pies

Los signos que advierten que se trata de una emergencia por el MISC-C incluyen:

Incapacidad para despertarse o permanecer despierto

Dificultad para respirar

Dolor en el pecho o presión que no desaparece

Confusión que es nueva

Labios o cara de color azulado

Dolor de estómago grave

Consejos para la prevención de COVID-19

Hay muchas medidas que se pueden tomar para prevenir que tu hijo se enferme y, si se enferma, para evitar contagiar a otros. Los CDC y la OMS recomiendan que tú y tu familia:

Mantengan las manos limpias. Se laven las manos con frecuencia con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos. Si no dispones de agua ni jabón, usa un desinfectante de manos que contenga por lo menos un 60% de alcohol.

Se cubran la boca y la nariz con el codo o un pañuelo descartable al toser o estornudar. Desechen el pañuelo descartable usado y se laven las manos. Eviten tocarse los ojos, la nariz, y la boca. Hagan que sus hijos se laven las manos inmediatamente después de volver a casa, así como después de usar el baño y antes de comer o preparar comida.

Practiquen distanciamiento físico. Eviten contacto cercano (menos de 6 pies o 2 metros) con cualquier persona que esté enferma o que presente síntomas. Reduzcan al mínimo las salidas de la casa. Si es posible, dejen a los niños en casa cuando salgan. Como las personas sin síntomas pueden contagiar el virus, no permitan que sus hijos se encuentren en persona para jugar con niños de otras casas — aunque todos ellos se sientan bien. Si sus hijos juegan afuera de la casa, asegúrense de que se mantengan a 6 pies (2 metros) de las personas que no vivan en su casa. Pueden describir esta distancia a su hijo como el largo de una puerta, o una bicicleta para adultos. No permitan que sus hijos jueguen a juegos o practiquen deportes en que compartan su equipo, como una pelota de básquetbol, o en los cuales no puedan mantener distancia física. Pospongan las visitas en persona de su hijo a adultos mayores.

Limpien y desinfecten su casa. Concéntrense en limpiar todos los días las superficies que se tocan con frecuencia en las áreas compartidas de la casa, como mesas, perillas de puertas, sillas con respaldo duro, interruptores de luz, controles remotos, dispositivos electrónicos, manijas, escritorios, inodoros, y lavabos. También limpien las áreas que se ensucian con facilidad, como la mesa para cambiar al bebé, y las superficies que sus hijos tocan con frecuencia, como las superficies de su cama, la mesa de manualidades, la caja de los juguetes, y los juguetes. Usen agua y jabón para lavar los juguetes que sus hijos se pongan en la boca. Asegúrense de enjuagar bien y de secar estos juguetes.

Pónganse mascarillas de tela. Los CDC recomiendan ponerse mascarillas de tela en lugares públicos, como el supermercado, donde es difícil evitar el contacto cercano con otros. Esto se recomienda especialmente en las áreas donde se continúa propagando el virus en la comunidad. Este consejo está basado en datos que muestran que las personas con la COVID-19 pueden trasmitir el virus antes de darse cuenta de que lo tienen. Si tu hijo tiene 2 años o más, haz que se ponga una mascarilla de tela cuando ustedes salgan de casa y a la comunidad, para prevenir la trasmisión de la COVID-19 a otros. No les pongas una mascarilla a los niños menores de 2 años, a los niños que tengan cualquier problema para respirar, o a un niño que tenga una afección que le impida sacarse la mascarilla sin ayuda.