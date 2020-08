Coronavirus: Rastrillaje casa por casa buscando personas con síntomas

28/08/2020 - 13:50 Santiago

Autoridades del Ministerio de Salud de Santiago del Estero y de los municipios de la Capital y La Banda comenzaron una estrategia de rastrillaje casa por casa para la búsqueda activa de personas con síntomas de Covid-19 y el monitoreo de casos positivos. La actividad fue en los barrios La Católica, en Capital y Villa Suaya, en La Banda.

Las autoridades a cargo especificaron que se conformaron equipos, previamente capacitados, para Capital y para Banda de 10 personas cada uno, que se dividirán en pareja para recorrer casa por casa y realizar la encuesta de búsqueda de personas sintomáticas.

En este sentido, la Dra. Martha Tarchini, directora de APS, resaltó, “lo importante en estos momentos es poder detectar a los pacientes sintomáticos a tiempo. Se detecta al paciente sintomático a través de una escucha activa, lo más importante es poder escuchar a las personas, poder entender sus costumbres, su forma de vida, educar, no perder la oportunidad de aprovechar el momento para marcar algunas instancias en donde uno se relaja y suceden los contagios”.

“Una vez que identificamos a los pacientes sintomáticos –agregó-, que serían pacientes que tienen dos o más síntomas relacionados con el covid se convierte en un paciente sospechoso y se elige a la persona de mayor riesgo en ese domicilio y se la hisopa”.

Destacó además, “con esto buscamos el diagnóstico temprano, para que el paciente primero no se movilice, evitemos la movilización innecesaria, y que salud llegue antes al domicilio y que podamos controlar a los pacientes con alguna otra patología a tiempo. Que no tengamos la mala suerte de minimizar un síntoma esperando que pase o se auto mediquen y lleguen a una instancia en donde la enfermedad se hace más complicada. Entonces identificamos no solamente al sintomático, al positivo, sino al conviviente que tienen alguna enfermedad prevalente que puede agravar su situación”, explicó Tarchini y continuó “cuando los agentes sanitarios terminan el día tienen que traer unas planillas, que se llenan. Hemos pedido que sean muy específicas en los datos y se va hacer el hisopado en lugares que vamos a preparar cercanos al domicilio, dentro del barrio”.

Finalizando, la directora de APS, subrayó el trabajo en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia y las Municipalidad de la Banda y Capital, “nuestro Gobernador nos baja las directivas y nosotros somos los que ejecutamos en el territorio” expresó y añadió con respecto al trabajo a seguir, “tenemos planificado para las próximas semanas los barrios Independencia y Los Flores en la Capital; y en la Banda Misky Mayu, entre otros” finalizó la Dra. Martha Tarchini.