VIDEO | El Presidente autoriza reuniones sociales al aire libre en la nueva fase de la cuarentena

A través de un video grabado que se emitió en las redes sociales, el presidente Fernández brindó detalles de la nueva extensión de la cuarentena en el país que regirá hasta el próximo 20 de septiembre.

“Ayer tuve una larga charla con los gobernadores y las gobernadoras de las provincias más afectadas por el coronavirus. Quiero que pensemos juntos cómo vamos a seguir. Acabo de terminar una reunión con el gobernador de Buenos Aires y con el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a pensar un poco juntos: qué pasos tenemos que dar frente a la situación en la que estamos”, comenzó diciendo Alberto Fernández.

Seguidamente, explicó: “Los casos, las muertes y zonas afectadas en América están en aumento. A pesar de eso, en Argentina la cantidad de fallecidos -por millón de habitantes- continúa siendo comparativamente menor a la de otros países. Esto es porque hasta ahora no se ha saturado el sistema de salud, gracias al esfuerzo que hicimos como sociedad”.

Al hacer referencia al avance del coronavirus en Argentia, Fernández señaló: "No podemos descuidarnos ahora, actualmente hay 18 provincias con zonas de transmisión comunitaria sostenida. El problema ya no es solo del Amba, está en todo el país. Como ya sabemos si aumenta la circulación de personas, si nos relajamos, si nos descuidamos, no hay sistema de salud que aguante. Hace un mes y medio, el 93% de los nuevos casos estaban en el AMBA. En las otras provincias era solo el 7%. Ahora, en las provincias ese porcentaje se multiplicó por cinco: hoy representa el 37% del total de casos", advirtió.

“El Área Metropolitana de Buenos Aires, como sucedió en el mundo y con las ciudades más pobladas, es la zona donde ha sido necesario mantener las restricciones durante más tiempo. Parece haber allí algunos datos alentadores, pero no deben llevarnos a un estado de relajamiento ni confianza. Estamos muy lejos de haber resuelto el problema en el AMBA. Por eso hoy podemos dar un nuevo paso al autorizar los encuentros de hasta 10 personas al aire libre. Manteniendo la distancia de dos metros y el uso de barbijo casero. Esto estará vigente en todo el país y será implementado en cada jurisdicción”, reveló el Presidente.

Y remarcó: “Mantendremos la prohibición de reuniones de personas en lugares cerrados. Allí la posibilidad de contagio se incrementa significativamente. Con gran unidad social y política, la inmensa mayoría de la sociedad tiene conciencia de los riesgos y de las medidas de prevención. Es más necesaria que nunca la responsabilidad personal, que tiene impacto colectivo para lograr minimizar los riesgos. Es necesario que cada uno de nosotros, cada una de nosotras, sea consciente del momento que vivimos. De la responsabilidad que nos cabe a cada uno de nosotros y de nosotras. Está en nuestras manos ver cómo podemos combatir definitivamente el virus”.

Cabe recordar que si bien estas medidas son anunciadas para todo el país, cada provincia tiene la autonomía de determinar cómo seguirá en su territorio la cuarentena, dependiendo de la situación local.

En Santiago del Estero, ahora habrá que esperar para saber qué postura adoptará el Gobierno respecto de estas medidas anunciadas por Alberto Fernández y que correrán hasta el próximo 20 de septiembre.