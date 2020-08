De Pablo: “Clara señal de que el sector público no pone un mango e ignora el nivel de evasión”

28/08/2020 - 23:58 Economía

La posible suba del impuesto a las Ganancias que formaría parte de un plan que se trabaja en secreto en el gabinete Económico, fue considerado por el economista Juan Carlos De Pablo como una clara señal de que ‘el sector público no pone un mango’.

De Pablo se refirió a la versión de que indicaría que la iniciativa de llevar el impuesto a las ganancias del 35% al 41% es un pedido del FMI, y analizó: “El Fondo no te pide nada. Nadie quiere ser el malo de la película. El burócrata del Fondo va a decir que Argentina tiene que bajar el déficit fiscal, pero va a esperar que le digan cómo piensan hacerlo mientras él juega al tenis en Washington”.

“Ese cálculo ignora el nivel de evasión fiscal de la Argentina. Miremos las alícuotas de los que estamos en el sector formal de la economía, no simplemente los promedios”, remarcó.

Luego, De Pablo criticó: “No me vengas con la unilateralidad. Decime cuál es el resto de las cosas que vas a hacer y decime si alguna vez vas a dar algo o si sigo con la idea de que el Gobierno de turno es parte de mi problema, no de la solución”.

Explicó que “cuando tenés las penurias fiscales de Argentina trabajas como almacenero, con centavitos”, y aclaró que en esa ecuación siempre está “el que lo puede pagar, el que no, el que lo va a poder trasladar y el que no”.

“Acá la señal es que el sector público no pone un mango’, enfatizó De Pablo y amplió: ‘Hay que dividir las cosas entre tres: el sector público que no pone, el sector privado que vive a costa del otro sector privado y que contrata al sector público y que tiene unos costos altísimos y los que no tenemos más remedio que pagarle a todos los demás porque no estamos acomodados con el Estado”.

Consultado por el contexto económico en medio de la pandemia: “Estamos en el momento más jodido desde el 19 de marzo pasado. Los números sanitarios son pésimos, no sé si los funcionarios se dan cuenta del daño que causan y el presidente está totalmente deshilachado”. Y remarcó: “No hay que subestimar el tamaño del problema”.l