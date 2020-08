Una joven le destrozó el parabrisas a un hombre que le gritó: “Muy bien, agachá la cabeza, como debe ser”

29/08/2020 - 10:32 País

Un increíble incidente entre un automovilista y una peatón causó sorpresa en las calles de Neuquén y a pesar de que sus protagonistas se mostraron furiosos, no pasó a mayores.

Todo comenzó cuando una joven enfermera regresaba a su casa luego de cumplir con su jornada laboral en el hospital y al querer cruzar la calle, vio que un auto no permitía el paso.

"El hombre estaba hablando por celular, le hice un gesto de que estaba tapando la senda e inmediatamente bajó la ventanilla del auto y me dijo: ́'Mové el culo, mamita, no te dan las piernitas'. En ese momento me quedé callada y el tipo siguió con su agresión diciendo: 'muy bien agachá la cabeza como debe ser´, manifestó la profesional a la redacción de mejorinformado.com.

Te recomendamos: Quimilí: un delincuente quedó inconsciente y otro escapó herido tras ser golpeados por vecinos que los descubrieron robando

"No me aguanté más, estaba cansada, horas laburando para bancarme que me trate así un tipo que ni me conoce", dijo la joven que en el momento del accidente buscó una piedra y le destrozó el parabrisas. La joven dijo que actuó harta de las actitudes machistas y que al momento del incidente, recordó a su padre diciéndole: "Vos siempre te tenés que hacer respetar".

La joven dijo que el hombre se bajó del vehículo furioso y que si bien al principio discutieron y ella le dio un papel con su número de teléfono. "Le dije que si me llamaba y me pedía disculpas, yo le pagaba el arreglo del auto".

Al parecer el hecho no fue denunciado ante la policía, pero fue viral en las redes sociales.