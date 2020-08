Ramón Tenti: “Con su ejemplo de vida, Mama Antula puede ayudar a sobrellevar la pandemia”

29/08/2020 - 21:32 Santiago

El jueves se cumplió el cuarto aniversario de la beatificación de María Antonia de San José y ayer se realizó la peregrinación de manera diferente debido a la amenaza del coronavirus. En ese marco, el padre Ramón Tenti destacó que “con su ejemplo de vida, Mama Antula puede ayudar a sobrellevar la pandemia”.

Según aseguró Ramón Tenti, la Iglesia Católica ha tenido un fuerte impacto. “La imposibilidad de reunirnos, la misma palabra iglesia, es decir asamblea, está hablando de una comunidad que se reúne para vivir la fe en Jesús y ese elemento, que es fundamental, no se puede concretar. Las experiencias de fe están reducidas prácticamente a la misma familia o en algunos casos a una participación virtual, pero también para los católicos genera una situación dolorosa sobre todo aquellas personas de contextos urbanos, muchos de ellos acostumbrados a comulgar la eucaristía de manera diaria que, al no poder participar de la misa, de la eucaristías, no puedo recibir el cuerpo de Jesús”.

Y agregó: “Y esto también ha despertado en estas familias inquietud, cierto dolor, por eso como iglesia tenemos que apuntalarlos en la fe, acompañarlos en esta situación de dolor, alentarlos a descubrir otras formas de encontrarse con Jesús, ya sea a través de la palabra de Dios u otras formas”.

Sobre el ejemplo que representa para la comunidad, el sacerdote destacó que “Mama Antula también tuvo que renunciar a muchas cosas, hizo muchos esfuerzos, sacrificios, muchas veces cosechó la incomprensión y hasta el odio de algunos sectores de la población, fue apedreada, fue vituperada, incomprendida y, sin embargo, se mantuvo firme en esa fe que había recibido como regalo de parte de Dios y fue el testimonio y el testigo de Dios en una época en que todo parecía derrumbarse”.

“También, en ese sentido, para nosotros los cristianos, los católicos, Mama Antula es un ejemplo al cual podemos imitar en este tiempo de pandemia para seguir evangelizando en la familia, seguir proponiendo y compartiendo la palabra de Dios a través de redes sociales y otras formas de tal manera que todos permanezcamos unidos en la fe, en la oración, unidos en Jesús, sin desesperarnos sin perder la paz ni la serenidad del corazón”, afirmó.

“Como iglesia también tenemos que alentar estas formas de encuentro con el Señor, tenemos que acompañar a las familias que sufren la pandemia, el contagio, los que han perdido un familiar por esta situación y animarnos a seguir caminando juntos, sabiendo que es un tiempo por ahí de prueba, de desierto, pero el desierto es el lugar del encuentro con el Señor”, indicó.

“Este tiempo de pandemia ha generado en la comunidad un cierto clima de angustia y sufrimiento no solamente por el temor a la enfermedad, al contagio, sino también por los cambios casi fundamentales de una forma de vida, de un estilo de vida, la cuarentena con su consecuencia de la imposibilidad de compartir, de comunicarse a veces con miembros de la propia familia o con amigos, personas que con las cuales uno comparte la vida cotidiana y también, por supuesto, en el en el seno de la iglesia”, reflexionó el sacerdote.

“Hay que buscar alternativas para vivir la fe y encontrarse con Dios”

En el actual marco de distanciamiento social y la imposibilidad de la participación presencial de la misa, el padre Ramón Tenti resaltó que las opciones son “la participación de la eucaristía a través de las redes, de manera virtual, la oración, recuperar el espacio de intimidad, de diálogo con el Señor. En ese sentido también es el fruto, podríamos decirlo así, como la pandemia tiene aspectos negativos, tiene como aspecto positivo, la recuperación en muchas familias de este hábito que por ahí estaba adormecido que es el de la oración familiar, la palabra de Dios en familia”.

Para el padre Tenti “hay que buscar estas formas, alternativas a las que quizás estaban acostumbrados, para vivir la fe y encontrarse con Dios sobre todo en clave de misterio pascual, ya que no hay resurrección sin pasión, muerte y cruz”.

“Quizás éste sea el momento en que los católicos debamos ´morir´ en cierto sentido en esta práctica a la que estamos habituados para descubrir nuevas formas de encuentro con el Señor y si estas formas alternativas por ahí no nos llenan el corazón de la misma manera, bueno asociarlo a la pasión de Cristo, como él supo cargar la cruz para cumplir la voluntad de Dios”.

Respetando el protocolo, muchas familias participaron de la peregrinación por el Camino Real

Las actividades por el cuarto aniversario de la Beatificación de Mama Antula finalizó con una peregrinación diferente por el Camino Real, ya que muchas familias participaron desde sus casas, debido a los protocolos vigentes por la pandemia del coronavirus.

El recorrido comenzó a las 9.30 desde la escuela “Juan Pablo Segundo” del barrio Almirante Brown y recorrió el Camino Real.

En primer lugar, entró al barrio Los Flores, donde tuvo una impresionante recepción por parte de las familias, ya que muchas de ellas habían preparado sus altares con imágenes del Señor de Mailín, de la Virgen y de Mama Antula.

Luego la peregrinación fue hacia Maco, en donde también grupos de familias habían preparado sus altares. De allí hacia Maquito también con una linda recepción y Vuelta de la Barranca, donde algunas personas se llegaron hasta la capilla. Luego el trayecto incluyó San Pedro, Manogasta, Higuera, Campo Alegre hasta llegar a Villa Silípica.

“Fue una peregrinación atípica, todos los años se convocaban más de mil personas, el año pasado casi dos mil, y este año sólo se hizo con la imagen. Sin embargo, como llamativo fue que ciclistas que hacen el recorrido por el Camino Real nos acompañaron un gran tramo, había gente con banderas, los vehículos que tocaban bocina”, expresó el padre Ramón Tenti.

“Luego paramos en Santa Rosa en el oratorio del Cura Brochero, donde se hizo una especie de serenata hasta que hemos llegado a Villa Silípica. A lo largo del recorrido, las familias nos esperaban cada uno en sus casas cumpliendo los protocolos en un clima hermoso de fe, de recogimiento y muy contento y muy feliz por esta experiencia de seguir anunciando a Jesús a través de la importante imagen señera que es para los santiagueños Mama Antula”, finalizó.