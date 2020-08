Completó tres semanas de trabajos

30/08/2020 - 01:12 Deportivo

Con un total de 24 jugadores disponibles, el plantel de Central Córdoba finalizó ayer la tercera semana de entrenamientos en las canchas del predio del Iosep. Tres fueron los futbolistas que se sumaron al grupo: el defensor Oscar Salomón, el volante José Luis Fernández y el delantero Claudio Riaño.

Hoy será jornada de descanso para los dirigidos por Alfredo Berti y el retorno a las prácticas está previsto para mañana.

El cuerpo técnico diagramó los trabajos de ayer teniendo en cuenta las diferentes etapas de preparación en la que se encuentran los jugadores. En ese sentido hubo dos grupos que trabajaron a las órdenes del DT Berti y otros dos, en las que estuvieron los futbolistas recientemente incorporados, que trabajaron bajo la supervisión del preparador físico Hernán Puerta.

En estos dos últimos grupos estuvieron Juan Galeano, Iván Ramírez, Juan Ignacio Vieyra, Ismael Quilez, Salomón, Fernández y Riaño, que son los jugadores que se sumaron en los últimos días a las prácticas.

Mientras tanto, los cuatro arqueros también trabajaron por separados con Hugo Caballieri.

Ariel Rojas

Una de las incorporaciones de mayor experiencia y jerarquía que realizó Central Córdoba en este mercado de pases es la del volante Ariel Rojas, con pasado en River Plate y San Lorenzo, que llegó desde Atlético Tucumán.

El “Chino” completará mañana su cuarentena y firmará su contrato con el club. De esta manera, ya estaría en condiciones de sumarse a las prácticas el martes.

Con la incorporación de Rojas, sólo restará que se sumen al plantel Francisco Cerro, Nahuel Barrios, Sebastián Ribas y Pablo Palacios Alvarenga, quienes todavía deben completar algunos días más de aislamiento.

Tras reincorporarse a las prácticas, el defensor Oscar Salomón contó su felicidad: “Estoy feliz de que el club me haya tenido en cuenta. Eso quiere decir que hice bien las cosas. Espero que esta temporada sea mejor”.

“Fue difícil todo al principio porque sucedió de golpe. El encierro, los meses que fueron pasando y todo eso sumado a lo que le afecta a un jugador no tener contacto con la pelota o estar en una cancha con sus compañeros. Correr, jugar, todo lo futbolístico. Pero por suerte esa etapa pasó para nosotros, al menos por ahora”, agregó con respecto al parate por la pandemia.

Salomón elogió a su compañero Lucas Brochero: “Nos conocemos mucho. Llegamos juntos a Boca en el 2013. Va ir despacio, hasta que se adapte. No tengo dudas de que le va ir bien en Central Córdoba”.

Fernández: “Berti ya me conoce y sabe lo que puedo dar”

El volante José Luis Fernández fue uno de los que se sumó ayer al trabajo de Central Córdoba. Y si bien nunca fue dirigido por Alfredo Berti, aseguró que el DT del Ferro “ya me conoce y sabe lo que puedo dar”.

“Con Alfredo ya pude hablar y me dijo lo que quiere de mí. Él ya me conoce y sabe lo que puedo dar. Busca que sea un jugador que pueda cumplir en varias posiciones, con distintas funciones. Vi partidos cuando él dirigía en otros clubes que me parecieron muy interesantes. Seguramente nos va a dar herramientas para poder desarrollar el fútbol que busca”, señaló.

Sobre su llegada al Ferro, contó que “fui compañeros de varios jugadores que tiene hoy Central Córdoba. También llegué con referencias de chicos que estuvieron jugando acá y me dieron las mejores. El grupo ya me recibió muy bien”.

El ex Racing, Rosario Central y Atlético Tucumán, entre otros equipos, contó cómo se estuvo preparando durante la pandemia para esta vuelta a las prácticas. “Somos conscientes de lo que podemos dar y lo que no podemos dar. Estuve entrenando mucho durante el aislamiento y sabemos que no es lo mismo que hacerlo en una cancha o con el plantel. Seguramente iré viendo cómo responde el cuerpo. Tengo ya 33 años y no puedo entrenar como un chico de 18. Pero será importante ir haciéndolo bien para llegar lo mejor posible al día cuando nos toque volver a jugar”, finalizó.l