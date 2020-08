Fernández: “Berti ya me conoce y sabe lo que puedo dar”

30/08/2020 - 01:13 Deportivo

El volante José Luis Fernández fue uno de los que se sumó ayer al trabajo de Central Córdoba. Y si bien nunca fue dirigido por Alfredo Berti, aseguró que el DT del Ferro “ya me conoce y sabe lo que puedo dar”.

“Con Alfredo ya pude hablar y me dijo lo que quiere de mí. Él ya me conoce y sabe lo que puedo dar. Busca que sea un jugador que pueda cumplir en varias posiciones, con distintas funciones. Vi partidos cuando él dirigía en otros clubes que me parecieron muy interesantes. Seguramente nos va a dar herramientas para poder desarrollar el fútbol que busca”, señaló.

Sobre su llegada al Ferro, contó que “fui compañeros de varios jugadores que tiene hoy Central Córdoba. También llegué con referencias de chicos que estuvieron jugando acá y me dieron las mejores. El grupo ya me recibió muy bien”.

El ex Racing, Rosario Central y Atlético Tucumán, entre otros equipos, contó cómo se estuvo preparando durante la pandemia para esta vuelta a las prácticas. “Somos conscientes de lo que podemos dar y lo que no podemos dar. Estuve entrenando mucho durante el aislamiento y sabemos que no es lo mismo que hacerlo en una cancha o con el plantel. Seguramente iré viendo cómo responde el cuerpo. Tengo ya 33 años y no puedo entrenar como un chico de 18. Pero será importante ir haciéndolo bien para llegar lo mejor posible al día cuando nos toque volver a jugar”, finalizó.l