Vettel y Leclerc se muestran resignados por el mal trance

Ferrari parece no encontrar una luz al final de un túnel que luce interminable y aparentemente hermético. En medio de la tempestad que vive en la Fórmula 1, en Ferrari siempre hay espacio para algo menos luminoso. En Bélgica, la Scudería de Maranello había celebrado en el 2018/19. Ayer en las SF1000 de Sebastian Vettel y Charles Leclerc quedaron relegados en la 7º competencia del año (13º y 14º).

“Más de lo que se hizo no se podía hacer. Es un cuadro de nuestra realidad y esto es lo que esta máquina puede dar en este circuito”, reconoció Vettel.

El piloto alemán, que en 2021 será reemplazado por el español Carlos Sainz (hoy en McLaren), trata de ver la situación con optimismo. “Limitamos los daños. La lucha en el centro del grupo es divertida, pero queremos más”, aseguró. “No miro lo negativo ni lo malo. Es sólo una muestra de respeto: devolver al equipo todo lo que tengo, independientemente de la cantidad de carreras que me quedan”, afirmó.

Leclerc

“No hay mucho más por hacer”, se le escuchó decir a Leclerc por radio apenas quedó eliminado en la Q2. “Realmente no se siente bien, y es triste ver a Ferrari tan abajo. Como siempre, nuestro trabajo como pilotos es dar lo mejor de nosotros, y eso es exactamente lo que estoy intentando y lo que Seb está intentando hacer en el coche”, remarcó Leclerc. El monegasco también padeció una “puesta a punto errada desde el primer día”, a decir de su compañero, que destacó que “hoy incluso estuvimos cerca de quedar afuera en el primer corte. No, no espero milagros”, dijo. l