Scola brilló, pero no pudo evitar la caída del Varese

30/08/2020 - 01:41 Deportivo

Luis Scola, capitán del seleccionado argentino de básquetbol, diseñó un buen debut en el Varese, que cayó holgadamente ante Armani Milano, por 110 a 77, en encuentro de la primera fecha, grupo A, de la Supercopa de Italia, certamen que marca la reanudación de la competencia, en medio de la pandemia, luego de 173 días de interrupción.

El partido se disputó, a puertas cerradas, en el Palacio Lino Oldrini de la ciudad de Varese.

El ala pivote, de 40 años, arrancó como titular en su nuevo equipo que enfrentó al conjunto que lo cobijó durante la pasada temporada.

El exjugador de Houston Rockets, Toronto Raptors e Indiana Pacers, todos de la NBA, estuvo en cancha durante 27 minutos, al cabo de los cuales encestó 21 tantos (8 de 13 en dobles, 1 de 3 en triples, 2 de 2 en libres), tomó 5 rebotes, recuperó 2 balones y repartió una asistencia.

En el Armani Milano, que obtuvo su segundo triunfo en el torneo (anteriormente había derrotado a San Bernardo Cantú por 101 a 71), se destacó el escolta estadounidense Kevin Punter, responsable de 19 unidades, 3 robos y 2 rebotes.

Scola tendrá su segundo encuentro en la Supercopa este martes 1 de septiembre frente a Brescia, en condición de visitante.

Y el tercer cotejo del Varese será ante San Bernardo Cantú el viernes 4, según reflejó el sitio Sportando.

Para hoy

Hoy, en partido de la zona C, desde las 16.00 de Argentina, Trieste, con el aporte del cordobés Juan Manuel Fernández (ex Obras Basket), se topará con Trentino, que tendrá en sus filas al bonaerense Andrés “Toto” Forray (ex Banco Provincia).

Dos horas antes, Reyer Venezia, con el concurso del alero bahiense Bruno Cerella, jugará ante Treviso Basket, en un partido que autorizó presencia de público, aunque el Taliercio solamente podrá albergar 648 espectadores.

Por su lado, Victoria Pesaro, con los concursos del santafesino Carlos Delfino (ex Milwaukee Bucks y Houston Rockets) y del cordobés Ariel Filloy (ex Atenas), tendrá su estreno ante Brindisi el jueves 3 de septiembre, en cotejo de la sección D. l