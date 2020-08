Alejandro Recalde: “Se evalúan todos los escenarios para adaptar los JJ.OO. a la nueva normalidad”

30/08/2020 - 01:46 Deportivo

La pandemia del coronavirus cambió al mundo. Y los Juegos Olímpicos vivieron algo inédito en la historia. Tokio 2020 finalmente será Tokio 2021. Y un santiagueño está trabajando en el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Alejandro Recalde dialogó ayer con EL LIBERAL desde Japón, donde vive actualmente, a la espera de la trascendente cita.

Puntualmente, su trabajo consiste en coordinar las Relaciones con los Comités Olímpicos y Paralímpicos Nacionales de los diferentes países de África. Y ayer, confesó que están llevando adelante tarea para la cita que será el año que viene.

“El comité está evaluando todos los escenarios para anticipar las posibles contingencias y adaptar el evento a la nueva normalidad teniendo en cuenta la seguridad de todos. Es la primera vez que se aplazan los Juegos Olímpicos y Paralímpicos”, contó Recalde, en primera instancia.

Cabe destacar que los Juegos Olímpicos se realizarán del 23 de julio al 8 de agosto del 2021 y los Juegos Paralímpicos del 24 de agosto al 5 de septiembre 2021.

Sobre la pandemia y la tecnología, Recalde señaló: “Se están usando aplicaciones bluetooth para detectar si uno estuvo cerca de gente contagiada. Además, en los Shoppings tienen cámaras térmicas que instantáneamente toman la temperatura y en una pantalla aparece la cara de uno con la temperatura sobre la cabeza”.

Seguidamente, sobre la vida en Japón, Alejandro contó: “Siempre estar alejado de la familia y los amigos no es fácil, pero las enormes posibilidades que me da Japón hace que viva experiencias nuevas todos los días y la tecnología ayuda a sentirme cerca de todos. En mi tiempo libre trato de conocer lugares y costumbres de Tokio. Además, continúo capacitándome vía online en temas relacionados con mi carrera y tratando de aprender japonés que no es una tarea fácil’, expresó.

Cultura oriental

“Japón tiene una cultura muy organizada, con un pensamiento a largo plazo y muy resiliente. Todas las dificultades históricas que tuvieron les dieron un sentimiento muy fuerte de comunidad que lo sacan a la luz cada vez que lo necesitan. Y aunque tienen muchas cosas del pasado siguen aún vigentes, se puede ver cómo buscan adaptarse a los nuevos desafíos, lo que resulta muy interesante vivirlo desde cerca”, remarcó ayer Recalde.

Alejandro tiene 29 años y fue parte de los Juegos de la Juventud Buenos Aires 2018. Y ahora, espera este gran desafío de Tokio 2021.l