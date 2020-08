El 87% de las familias argentinas se encuentra endeudada y el 41% duda si podrá afrontar los gastos

30/08/2020 - 02:23 Economía

El 87% de las familias argentinas se encuentran endeudadas y en julio 12 millones de hogares contabilizaban alguna deuda, según datos de la consultora Cerx.

La caída del ingreso, resultado de la pérdida de 950.000 puestos de trabajo que estima la Universidad Católica Argentina y la reducción de la actividad en general, hace que muchos argentinos recurran a los ahorros, préstamos, atrasos en los pagos de servicios y otros recursos para mantener su día a día. Ello genera una descapitalización permanente que para la mayoría de las familias ya pulverizó sus reservas.

Los números de la consultora estiman que en promedio esas familias acumulaban $70.200 de deuda no bancaria y $155.800 de deuda bancaria, en cálculos que cruzan el financiamiento obtenido en el mercado y relevado por el Banco Central con pagos atrasados en distintos tipos de servicios y hasta préstamos familiares relevados a través de una encuesta sobre 6.810 hogares.

Más allá de no diferenciar financiamiento habitual de endeudamiento potencialmente problemático, la cifra toma más relevancia si se tiene en cuenta que en ambos tipos de deudas el crecimiento fue elevado ya que el 64,6% de los hogares no pudo cubrir sus ingresos en julio y el 41% de los encuestados dijo no saber si va a poder hacer frente a sus compromisos.

“Lo primero que resignan las familias es el retraso en el pago de impuestos, que es donde vimos más crecimiento de deuda, seguido de servicios. En cuanto deuda con familiares y amigos, vemos más crecimiento en la cantidad de familias que recurren a esto que en los montos”, dijo Victoria Giarrizo, de Cerx.

“Estamos lejos de situaciones como las de crisis anteriores, porque los saldos son menores en términos relativos. Hay un segmento de gente que la está pasando muy mal y en ella se concentra la deuda. En promedio es un problema que no es muy grande, pero la gente que está complicada tiene un problema importante”, concluyó Barbero.l