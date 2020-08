FÚNEBRES | 30 de agosto del 2020

30/08/2020 - 02:45 Funebres

FALLECIMIENTOS

30/8/20

- María Ester Jiménez

- Liliana Magalí Martín de Biassoni

- Mateo Samir Sayago Granda (La Banda)

- Juan Carlos Loto

- Alba Liberta Rodríguez de Cura

- Alberto René Arias

- Rita Anabel Yanacón (La Banda)

- Dalmira Antonia Alagastino (Loreto)

- Genny Ethelvolda Durán (La Banda)

- Margarita Ysabel Toloza (Loreto)

- Humberto Figueroa

- Porfirio Ojeda (Monte Quemado)

- Francisco Rodríguez (La Banda)

Sepelios Participaciones

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ROSA ARGENTINA FIERRO DE CELARIO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/8/20 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Provincia Dr. Carlos Silva Neder participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

JUAN CARLOS RODRÍGUEZ (Ruso)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/8/20 y espera la resurrección.

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna”. Juan 3: 16.

Tus desconsolados hermanos: Lolo Rodríguez, Muñeca Rodríguez de Chavarri, Chita Rodríguez de Godoy, Pichón Rodríguez y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

CPN. LUIS VICENTE GIAY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor en Arrecifes (Bs. As.) el 29/8/20 y espera la resurrección.

El Rotary Club de Santiago del Estero participa el fallecimiento del expresidente de Rotary International, período 1996/97. Luis tened por seguro que “seguiremos construyendo el futuro con acción y visión”. Que tu alma descanse en paz.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

SILVIA ELVIRA CASTRO SAAVEDRA DE ANANÍA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/8/20 y espera la resurrección.

El consejo directivo, la comisión fiscalizadora, el tribunal de ética y matriculados del Colegio de Arquitectos de Santiago del Estero participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. hermana de su colega Arq. María Isabel Castro, acompañan a su familia en este difícil momento por tan irreparable pérdida.

RECORDATORIO

ÁNGEL SALVATIERRA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/8/20 y espera la resurrección.

“El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida". Padre, nuestro corazón no encuentra consuelo ante tu imprevista e injusta partida. Esperamos ser el fruto de sus enseñanzas y que tu corazón nos acompañe hasta el reencuentro con nuestro Padre celestial. Tus hijos Ángel Orlando, Stella Maris y Graciela Beatriz, tus nietos Maximiliano, Alejandra y Gabriela Salvatierra, ruegan una oración en su memoria, al cumplirse 9 días de su partida.

RECORDATORIO

ÁNGEL SALVATIERRA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/8/20 y espera la resurrección.

“El Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes pastos Él me hace reposar. A las aguas de descanso me conduce, y reconforta mi alma. Por el camino del bueno me dirige; por amor de su nombre. Aunque pase por quebradas oscuras, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo con tu vara y bastón, y al verlas voy sin miedo. La mesa has preparado para mí frente a mis adversarios, con aceites perfumas mi cabeza y rellenas mi copa. Irán conmigo la dicha y tu favor mientras dura mi vida, mi mansión será la casa del Señor por largos, largos días”. (Salmo 23) Beatriz Medina, sus hijos Graciela, Ángel Orlando, Stella Maris, sus hijos políticos Rubén Saavedra, Dania Rojo, sus nietos; Ma. Candela, Rubén Nicolás, Ma. Agustina y Juan Manuel Saavedra, Ma. Alejandra, Dania Gabriela y Jorge Maximiliano Salvatierra Rojo, al cumplirse nueve días de su fallecimiento, ruegan una oración en su memoria.

RECORDATORIO

BELLA ZULEMA SORIA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/8/20 y espera la resurrección.

“Yo soy la resurrección y la vida; él que cree en mí, aunque muera vivirá; y todo el que cree en mí, no morirá jamás”. Jn. 11;25-26. Dirección de la E.T. Nº 3 Ing. Santiago Maradona, su personal directivo, catedráticos, maestros de enseñanza práctica, personal administrativo y de maestranza de la citada institución participan con profundo dolor su fallecimiento, tras cumplirse 9 días de desaparición física y acompañan en oración en este momento difícil a su hijo el profesor Gustavo Paz y a su hija política Lic. Teresa Juárez. Rogando por el descanso eterno.

RECORDATORIO

ENRIQUE ARGENTINO CÁCERES (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/19 Y espera la resurrección.

Los hermosos momentos vividos a tu lado se agigantan con el tiempo. Extrañándote por siempre. Nos reconforta el saber que estás en un mundo mejor con Dios nuestro Señor y la Virgen María. Protégenos desde allí. Su esposa Ana María González de Cáceres, hijos Fabián y Germán Cáceres y respectivas familias. Elevan oraciones en su querida memoria.

RECORDATORIO

BELLA ZULEMA SORIA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/8/20 y espera la resurrección.

“Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mi, aunque muera vivirá; y todo el que cree en mí, no morirá jamás”. Jn. 11; 25-26. Su esposo Adolfo Paz, su hijo Gustavo, su hija política Teresa y sus nietos Mariano y Sebastián participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

SERGIO ALFREDO ACUÑA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/8/14 y espera la resurrección.

Hoy recordamos un año más de tu partida a la casa del Señor. Dejaste tantos momentos que hoy son recuerdos y enseñanzas que nos quedaron guardados en el corazón, una parte de ti siempre vivirá con nosotros. Solo esperamos que el Señor te tenga en la gloria. Te recordamos con profundo cariño, tu mujer, hijos, suegra, hermanos y tía.

RECORDATORIO

ROSA ISABEL CASTAÑO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/08/2016 y espera la resurrección.

Mami, hoy se cumplen 4 años de tu partida al reino celestial y puedo decirte que tu recuerdo sigue intacto en nosotros y muy presente nuestros días. Tus historias y anécdotas son inolvidables, tus enseñanzas vivirán eternamente en nuestras vidas. Tu amor hacia nosotros fue incondicional, tu entrega absoluta y tu dedicación constante. Nos enseñaste que el amor es la base de todo, que las personas se valoran en vida, y que las demostraciones no son solo de afecto. Diste todo siempre, hasta lo que no tenías, sembraste amor en todas las personas que te conocieron. Dejaste un vacío enorme en muchos corazones, que aún hoy te lloran. Te encantaba hacer feliz y ayudar a las personas, cumplir los deseos de todos aquellos a los que amabas y disfrutabas con el alma ver sus caras felices. ¡Así eras! ¡Así te recordamos!

Cada vez que vamos a algún lugar y te nombramos, nos dicen que eras única, que eras la persona más buena, divertida, atenta, servicial, bella, coqueta, trabajadora, luchadora, excelente cocinera, humilde, amiga fiel, malcriadora, y mil cosas más. ¡Todas lindas por supuesto! Que lindo poder decir que soy tu hija, que Dios me bendijo con la madre que me tocó y que mis hijos tuvieron la dicha de tenerte como su abuela. Te amamos hoy y siempre. Vivirás eternamente en nuestros corazones. Tu hija María Cristina Acosta de Ayuch; tu hijo político Raúl A. Ayuch; tus nietos Angie, Agustina, Guadalupe y Joaquín Ayuch. Elevan oraciones en tu memoria.

ARIAS, ALBERTO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/20|. Su esposa Claudia Molina, hijos Carlos y Esteban, nietos Santiago, hermanas, Mercedes y Susana, sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

ARIAS, ALBERTO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/20|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque muera vivirá". Su tía Argentina Córdoba y sus primos Mario, Ana, Carlos y Daniela participan con profundo dolor y acompañan a Claudia Molina e hijo en este doloroso momento. Se ruega una oración en su memoria

ARIAS, ALBERTO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/20|. Los compañeros de tarjeta Vitta de sus sobrino Roberto participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

ARIAS, ALBERTO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/20|. Juan Bautista Paz y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento.

ARIAS, ALBERTO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/20|. Gustavo Mariano Paz (h) y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ARIAS, ALBERTO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/20|. Consejo directivo de AMA-VITTA acompaña en este difícil momento a Roberto y ruegan oraciones en su memoria.

ARIAS, ALBERTO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/20|. Gabriela, Carmen y Chamaco de contabilidad de Tarjeta Vitta acompañan a su compañero de trabajo Roberto y participan el fallecimiento de su tío tan querido.

ARJONA, DIEGO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/20|. Dr. Jorge Morra, su esposa Dra. Karina Moretti y sus hijos participan con inmenso dolor su fallecimiento y acompañan a Gladis, Ricardo y familia en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

ARJONA, DIEGO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/20|. Julio Sosa, Ilda Sosa, Haydée M. Sosa y María E. Sosa lamentan participar con profundo dolor su fallecimiento, acompañamos en estos tristes y dolorosos momentos a nuestros sobrinos Ricardo y Gladys. Que descanse en la paz de nuestro Padre bueno.

ARJONA, DIEGO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/20|. Con la seguridad de que tu misión en esta vida terrenal, fue cumplida, Ramón Rodolfo Núñez, su esposa Sara Stone, nuestros hijos y nietos acompañamos con todo afecto a nuestros amigos, tus padres, tus tíos y a toda la familia y los abrazamos en nuestro corazón pidiendo a Dios los llene de su paz y por tu descanso eterno.

CABRERA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/20|. Pibe Juárez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

CASTRO SAAVEDRA DE ANANÍA, SILVIA ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/20|. Nilda Ontivero, Jorge, sus nietos Lucas y Javier, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CASTRO SAAVEDRA DE ANANÍA, SILVIA ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/20|. Daniel, Elsa, Jorge y Luis Bolañez y Alejandro Suárez, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento.

CASTRO SAAVEDRA DE ANANÍA, SILVIA ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/20|. Rodolfo J. Cuestas, Valentina Alcorta, sus hijos Rodolfo y Soledad; Valentina y Roberto y su nieta Pilar, acompañan en este momento triste a sus amigos Gorda, Kike y Tano. Elevan oraciones en su querida memoria.

CONTATO CAROL, ALEJANDRO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 17/8/20|. Santiago C. Lezana, María Alejandra Barbieri y sus hijos Santiago, Facundo y Lorena, Milagros y Edgar, y Valentino, y sus nietos Federico, Faustino, Benicio y Bartolomé, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FIGUEROA DE ISAAC, MARGARITA MAGALÍ (q.e.p.d.) Falleció el 25/8/20|. Cr. Julio R. Marañon, su esposa Luisa E. Astún y familia participan con tristeza su fallecimiento y acompañan con cariño a sus amigos Choly y Yeye en este doloroso momento.

FIGUEROA, HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/20|. Su esposa María Luz, hijos Luis, José, Mónica, hija pol. Isabel, hnas. Elena y Teodora, nieta Ludmila, sobrinos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GIAQUINTO, GUILLERMO ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 27/8/20|. Santiago C. Lezana, María Alejandra Barbieri y sus hijos Santiago, Facundo y Lorena, Milagros y Edgar, y Valentino, y sus nietos Federico, Faustino, Benicio y Bartolomé, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GIAQUINTO, GUILLERMO ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 27/8/20|. Gustavo A. Paz h. Maria F. Barbesino y sus hijos participan el fallecimiento y acompañan a María José y Agostina en este momento de dolor.

GIAQUINTO, GUILLERMO ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 27/8/20|. Alejandra Barbesino, participa su fallecimiento y acompaña a la familia en este momento de dolor.

JIMÉNEZ, JOSÉ RICARDO (Escribano)(q.e.p.d.) Falleció el 24/7/20|. Rodolfo J. Cuestas, Valentina Alcorta, sus hijos Rodolfo y Soledad; Valentina y Roberto y su nieta Pilar, saludan y acompañan a su hija Maria Delia y hermanos en este tiempo de silencio y tristeza. Elevamos oraciones en su querida memoria.

LOTO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/20|. Su esposa Manuel Campos, sus hijos Carlos, Javier, Juan y Silvia Loto, hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio La Piedad. Carusso Cia. de Seg. S.A - EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LOTO, JUAN CARLOS (BABY) (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/20|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que creé en mi aunque muera vivirá". Su esposa Manuela Campos, sus hijos Carlos Andrés, Javier Ramón, Juan Manuel y Silvia Loto. Sus nietos Matilde Luján, Araceli y Andrés. Su hija política Anabella Belén Gómez y su hijo político Fabián San Lorenzo, participan su fallecimiento y piden oración en su memoria.

LOTO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/20|. Su hermana política Nilda Campos participa con profundo dolor su fallecimiento. Acompaña a su hermana Manuela y a sus hijos en su tristeza. Ruega una oración en su memoria.

LOTO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/20|. Su sobrino Bernardo José Herrera y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

LOTO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/20|. Su sobrina Susana Herrera y familia lo despiden con mucho cariño, acompañan a Lela e hijos en su dolor y ruegan oraciones en su memoria.

LOTO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/20|. Su sobrino Julio César Herrera y familia lo despiden con mucha tristeza y ruegan una oración en su memoria.

MARTÍN DE BIASSONI, LILIANA MAGALÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/20|. Su esposo: Federico Juan Biassoni, sus hijos: Enrique, Pablo Federico y Andrés Biassoni, sus hijas pol.: Analía, Pamela y Andrea y sus nietos: Nahuel, Alejandro, Sofía y Selena, part. su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cement. La Piedad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MARTÍN DE BIASSONI, LILIANA MAGALÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/20|. Su primo Fernando Gonzalo Miranda y familia participan con profunda tristeza su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MARTÍN DE BIASSONI, LILIANA MAGALÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/20|. Tu inesperada partida nos llena de dolor. Siempre estarás presente en nuestros corazones. Sus primos Luis, Chalo y Teresita Alvarado acompañan a toda la familia y ruegan una oración en su memoria.

MARTÍN DE BIASSONI, LILIANA MAGALÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/20|. Ya está anti Señor, recíbela en tu Reino. Su prima hermana Mirta G. Miranda, su esposo Juan A. Manzur y su hijo Jorge Gonzalo participan su fallecimiento y ruegan pronta resignación a su familia y elevan oraciones a su querida memoria

MARTÍN DE BIASSONI, LILIANA MAGALÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/20|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su prima hermana Marta S. Miranda, su esposo Miguel Salvador Cejas participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan cristiana resignación a su familia y elevan oraciones en su memoria.

MARTÍN DE BIASSONI, LILIANA MAGALÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/20|. Los afiliados y comisión directiva de APUNSE participan del fallecimiento de la madre del compañero docente y secretario adjunto de ADUNSE Enrique Biassoni. Ruegan una oración en su memoria.

MARTÍN DE BIASSONI, LILIANA MAGALÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/20|. El señor rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad, que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra. Liliana Martín de Biassoni y acompañan en el dolor, a su hijo, Lic. Enrique Biassoni, docente de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias y secretario gremial de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, y a toda su familia.

MARTÍN DE BIASSONI, LILIANA MAGALÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/20|. Alfredo O. Rojas, su esposa Yolanda y flia, participan con dolor el fallecimiento de su amiga Liliana.

MARTÍN DE BIASSONI, LILIANA MAGALÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/20|. Prima querida, siempre estarás entre nosotros. Adin Alvarado y flia, Eli Alvarado y flia, acompañan en estos momentos de dolor a toda la familia. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

MARTÍN DE BIASSONI, LILIANA MAGALÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/20|. Lic. Gustavo Véliz y su esposa Fabiana Páez participan con profundo dolor del fallecimiento de la madre de su amigo y colega Lic. Enrique Biassoni y acompañan en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍN DE BIASSONI, LILIANA MAGALÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/20|. Dr. Santiago Coman y su esposa Lic. Elena Paz de Coman participan con profundo dolor del fallecimiento de la madre de su amigo y colega Lic. Enrique Biassoni y acompañan en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria

MARTÍN DE BIASSONI, LILIANA MAGALÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/20|. Lic. José María Mladenof y su esposa Marcela Russo participan con profundo dolor del fallecimiento de la madre de su amigo y colega Lic. Enrique Biassoni y acompañan en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍN DE BIASSONI, LILIANA MAGALÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/20|. Ing. Marcela Ledesma participa con profundo dolor del fallecimiento de la madre de su amigo y colega Lic. Enrique Biassoni y acompañan en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍN DE BIASSONI, LILIANA MAGALÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/20|. Lic. Paula Barrera Nicholson y su esposo Ing. Cesar Bonelli participan con profundo dolor del fallecimiento de la madre de su amigo y colega Lic. Enrique Biassoni y acompañan en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍN DE BIASSONI, LILIANA MAGALÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/20|. Lic. Ema Vizcarra y su esposo Daniel Orellana participan con profundo dolor del fallecimiento de la madre de su amigo y colega Lic. Enrique Biassoni y acompañan en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍN DE BIASSONI, LILIANA MAGALÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/20|. Prof. Laura Maldonado y su esposo Ramón Leguizamón participan con profundo dolor del fallecimiento de la madre de su amigo y colega Lic. Enrique Biassoni y acompañan en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria

MARTÍN DE BIASSONI, LILIANA MAGALÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/20|. Ing. Maximiliano Umlandt y Constanza Garnica participan con profundo dolor del fallecimiento de la madre de su amigo y colega Lic. Enrique Biassoni y acompañan en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MARTÍN DE BIASSONI, LILIANA MAGALÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/20|. La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (ADUNSE) participa con profundo dolor del fallecimiento de la madre del secretario gremial Lic. Enrique Biassoni y acompañan en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria

MARTÍN DE BIASSONI, LILIANA MAGALÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/20|. "Que brille para ella la Luz que no tiene fin". Carmelo Falcione, Raquel de Falcione, sus hijos Gabriela, Fernando, Melina y sus familias participan con dolor el fallecimiento de su amiga y vecina. Ruegan consuelo para su familia.

RODRÍGUEZ DE CURA, ALBA LIBERTAD (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/20|. Su esposo Aldo Cura, sus hijos María Cristina, Sandra, Tania y Emilio, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

RODRÍGUEZ DE CURA, ALBA LIBERTAD (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/20|. "Que las puertas del cielo se abran para recibirte querida hermana y brille para ti la luz que no tiene fin". Sus hermanos Inés y Paco, Teresita y Marcelo, Ada, Segunda, Ana y Vicente con sus respectivas familias.

RODRÍGUEZ DE CURA, ALBA LIBERTAD (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/20|. "Tus alas ya están listas para volar, pero nuestro corazón nunca estuvo listo para verte partir". Su ahijado Diana, Fabiola y Martin Rosales.

RODRÍGUEZ DE CURA, ALBA LIBERTAD (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/20|. "Yo soy la resurrección y la vida el que cree en mi aunque este muerto, vivirá". Diana y Emma. Fabiola, Abel, Mariano, Delfina y Martín.

RODRÍGUEZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/20|. Desde Buenos Aires. Sus hermanos Norma Gladys Rodríguez y Juan Domingo Rodríguez, participan con dolor su fallecimiento.

RODRÍGUEZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/20|. Sus sobrinos Ramón Jorge Rosales, Susana Elizabeth Rosales y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento.

RODRÍGUEZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/20|. Roberto (Obe) Ocaranza y su Sra. Mirta e hijos participan con dolor el fallecimiento del entrañable amigo. Elevan oraciones en su querida memoria.

RODRÍGUEZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/20|. Susana de Cabrera e hijos y sus respectivas familias participan con gran pesar el fallecimiento de su consuegro. Acompañan a sus familiares en estos momentos de dolor.

RODRÍGUEZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/20|. "Le dijo Jesus: Yo soy la resurreccion y la vida; el que cree en mi, aunque este muerto vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mi, no morirá eternamente". Juan 11;25-26. Tu desconsolada hermana Muñeca de Chavarri, sus hijos Kike, Silvia, Olguita, César, Guilli y Gringo Chavarri, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/20|. Amigos y compañeros de Fútbol: Enrique Zurita, Gabo, Joshe, Ramiro, Dani y Jorge Castillo, Migui, Beto, Piqui, Gringo (Tucu), Tito, Juanjo, Toni, Fabio, Lechu, te damos el último adiós y que Dios te guarde en su gloria. Gran amigo.

RODRÍGUEZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/20|. Tu amigo y compañero de Fútbol Enrique Zurita (Tucu), te da el último adiós. Vivirás en mi recuerdo Juanca querido. Dios te tenga en su gloria.

RODRÍGUEZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/20|. Señor Jesús recíbelo en tu brazo y dale el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin. Virginia Santillán acompaña con profundo dolor a su amiga Romina y sus hijas, ruega una oración en su memoria.

RODRÍGUEZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/20|. Familia Carpi-Deffis, ofrece sus más sinceras condolencias.

RODRÍGUEZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/20|. El Consejo de Médicos Veterinarios de Santiago del Estero participa con dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

Recordatorios

CALOZO DE INFANTE, MARÍA PALMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/87|. Te recordamos con mucho amor al cumplirse 33 años de su partida al reino celestial, siempre estarás en nuestros corazones, en cada momento de nuestras vidas. Que Dios te tenga en su gloria y brille para ti la luz que no tiene fin. Sus hijos Orlando y Nora Infante, nietos, bisnietos y flias. Elevamos oraciones en su querida memoria.

LEDESMA DE JORGE, NEMECIA DELFINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/18|. Abue, ya 2 años que te fuiste de nuestro lado para estar en un sitio mejor seguramente el más lindo de todos, como te lo mereces!!! Te extraño tanto que todavía no me doy cuenta que ya no estás, siempre me hiciste sentir que éramos una sola persona. Mi compañera incondicional, mi cómplice, mi todo, te disfruté mucho y siento que no me quedó nada pendiente con vos, el amor incondicional que me tenias todavía lo sigo sintiendo en lo más profundo de mi ser, fuiste mi segunda mamá, mi protectora y hoy pasaste a ser mi ángel, fuiste y sos todo para mí, sabelo siempre. Te amo y te extraño!! Tu nieta Cecilia.

LEDESMA DE JORGE, NEMECIA DELFINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/18|. Mami: que Dios nuestro Señor te tenga en sus brazos y goces del descanso eterno. Hace dos años te marchaste como en un sueño profundo pero sabiendo que ya nunca más sufrirías,que tu alma estaba tranquila y con Dios en armonía.Te recordaremos por siempre por todas tus virtudes, que fueron muchas, y a Dios seguiremos dando gracias por todo y por tanto, por haberte elegido para ser nuestra querida madre. Hoy te encuentras en un cielo especial, donde descansan las almas puras y bellas. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Tus hijos Nena, Hugo, Yhony, Gladys y Nilda y sus respectivas familias.

MASTROIACOVO, MARCELO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 21/8/20|. Al cumplirse 9 días de su partida elevan oraciones en su memoria y acompañan a sus familiares en este momento de dolor. Daniel Salvatierra, Luciano Fantusatti, Fabián Orellana y Daniel Gerez.

PAZ, CÉSAR SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/19|. Su padre Adolfo Paz, su hermano Gustavo, su cuñada Teresa y sus sobrinos Mariano y Sebastián lo recuerdan con inmenso cariño, al cumplirse un nuevo aniversario de su natalicio.

Sepelios Participaciones

DURÁN, GENNY ETHELVOLDA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/20|. La casa del Señor abrió sus puertas, ya estás con Él. Su hijo Luis González y esposa Mirian Gerez participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones a su querida memoria.

DURÁN, GENNY ETHELVOLDA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/20|. Su nieta Ana González y esposo Diego Fernández, bisnietos Pablo, Sofía y Camila participan con profundo dolor su fallecimiento.

DURÁN, GENNY ETHELVOLDA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/20|. Su nieto Luis A. González Gerez y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Abuela, vivirás eternamente en nuestros corazones.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, MARTINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/20|. Juan Brunet y su esposa Estela participan con dolor el fallecimiento de la mamá y abrazan con cariño a sus hijas y yernos.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, MARTINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/20|. El decano de la Facultad de Ciencias Médicas Eduardo Lian Allub participa su fallecimiento y acompaña a su nieta Ebelyn Cejas. Eleva oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, MARTINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/20|. Personal docente y no docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNSE, acompañan a su compañera Ebelyn Cejas por el fallecimiento de su abuela. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/20|. Su hija María del Carmen, sus nietos Jorgelina, Sabrina, Agustín, sobrinos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 10 hs en el cementerio de La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

SAYAGO GRANDA, MATEO SAMIR (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/20|. Sus padres Francisco y Daiana, sus abuelos Eduardo y Daniela, Mariela y Diego y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Vilmer (Dpto. Robles). Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 421-9787.

YANACÓN, RITA ANABEL (q.e.p.d.) Falleció 27/8/20|. Su madre Isabel, hermanos Franco, Roberto, Esteban, Carina, hnos. pol. Vanesa, Paola, Carolina, Sabrina, Hugo, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados cementerio Jardín del Sol. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

Recordatorios

ROJAS DE ELÍAS, DIVINA (q.e.p.d.) Falleció el 20/08/20|. Madre mía, sin ti mi vida no habría sido posible, gracias por cada abrazo, cada beso, cada consejo y sobre todo el amor sincero. Fuiste el pilar fundamental de nuestra familia, dabas todo sin esperar nada a cambio. Madre, eres un ángel del amor y bondad que nunca morirá, tu recuerdo está con nosotros cada día de nuestra vida. Ruego a Dios te reciba en sus brazos y que brille la luz que no tiene fin. Descansa en paz madre mia. Tus hijos.

Sepelios Participaciones

ALAGASTINO, DALMIRA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/20|. Sus hijos Ariel, Antonia, Ramón, Chileno, María, nietos Ludmila, Guadalupe, Cristian, Milagros, Valentina, h. pol. Irma, Valeria, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Loreto. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CASTILLO, JUAN MATÍAS (q.e.p.d) Falleció el 26/7/20|. Chichí Charubi, Juan Carlos Vásquez y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan en este momento de tristeza a Mary y Oscar. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Resignación a sus hermanos Cristian y Javier.

FIERRO DE CELARIO, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/20|. Su amiga Selva Uliana de Franceschini y sus hijos Marco, Jorge y Lilian participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

FIERRO DE CELARIO, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/20|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Irma Bravo Carabajal y Osvaldo Trógolo, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FIERRO DE CELARIO, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/20|. Chicha Galván su esposo Mini Herlán sus hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria y por su descanso eterno.

FIERRO DE CELARIO, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/20|. Juan José Rodríguez (Negro) y Sara Salvatierra, participan con dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a su hermana, la querida "Peli" y demás familiares y, ruegan una oración en su memoria.

FIERRO DE CELARIO, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/20|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Yolanda y Fonchino Ledesma y familia Toledo, con dolor participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FIERRO DE CELARIO, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/20|. Cachi Gómez. Félix Daniel Gómez y María Florencia Gómez y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

FIERRO DE CELARIO, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/20|. "Los ángeles se regocijan porque doña "Neyra" ha llegado al Reino de los Cielos". Teresa Raed, sus hijos Hugo Carabajal y Gustavo Carabajal y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento.

FIERRO DE CELARIO, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/20|. El Centro de Jubilados y Pensionados de la Policía de la Provincia de Fernández, participa con dolor el fallecimiento de su socia vitalicia y elevan oraciones en su memoria.

FIERRO DE CELARIO, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/20|. "Señor ya está ante ti, recíbela en tus brazos, a Neyra nuestra vecina y amiga de toda la vida". Teresita Chemez, Quique Caldera, Tony Leguizamón y sus hijos David, Melina y Daniela acompañan en el dolor a su hermana Pely, hijos Gringo y Negro con sus respectivas familias, nietos, bisnietos y tataranieto, rogando por una pronta resignación

FIERRO DE CELARIO, ROSA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/20|. Victoria Spampinato Vda de Llugdar; Sara Llugdar de Azar y flia; Eduardo Elean y flia, Daniel Ahuat y flia, Miguel A. Llugdar y flia, Mirta Llugdar e hija, Olga Llugdar y flia. y José R. Llugdar y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

GONZÁLEZ DE DÍAZ, MARIANA GISEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. Amor descansa en paz que nuestra madre María me de fortaleza para aliviar este dolor. Su esposo Coco Díaz, tus hijos y adorados nietos Sebita y Jero, tu nuera Valeria.

GONZÁLEZ DE DÍAZ, MARIANA GISEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. Haz dejado una estela luminosa por este breve paso por la tierra. Tu rostro reflejaba alegría y a pesar de tu juventud te dedicaste por entero a tu hogar. Fuiste el sostén de tus hijitos que te lloran sin consuelo. En nuestra mesa ha quedado un lugar vacio y eso nos hará recordarte siempre. Tus desconsolados padres políticos Rosa y Maruca, tus hermanos políticos Ale y Nora, Didi y tu ahijado Alvarito, Hugo y Dora, Rulo y Cecilia, Mario y María, Lupe y familia, Rodi y flia. Un beso al cielo y que nuestra madre María te cubra con su manto.

GONZÁLEZ DE DÍAZ, MARIANA GISEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. Tu desconsolada cuñada Mónica y Carlos, tus sobrinos Pablo, Aye y Manu. Jamás olvidare tus largas charlas, tus chistes, tus peleas. Te prometemos que siempre estarás en nuestros corazones. Gracias por estar en todo momento, gracias por tu solidaridad, te amamos, que nuestra madre María y te cobije en su trono.

JIMÉMEZ, MARÍA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 28/8/20|. Sus hijos Carla, Martín, hijos politicos Sergio, Maria, hermano Julio y demás familiares, sus restos fueron cremados. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

OJEDA, PORFIRIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/20|. Su esposa Mabel, hijos, Luciano, Juan, Valeria, Diego, Fátima y Daniel, hijos políticos, hermanas, sobrinos, nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Monte Quemado. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

TOLOZA, MARGARITA YSABEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/20|. Sus hijos Sara, Paula, Clemente, Margarita, Yolanda, hijos Pol. Martí y Mario, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio Diente del Arado. (Dpto. Loreto). Cob. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

Agradecimientos

GONZÁLEZ DE DÍAZ, MARIANA GISEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/8/20|. La familia Díaz y González agradecen de todo corazón las muestras de cariño en este momento de tanto dolor. A las personas que la acompañaron en este trance. En especial a la doctora Quinteros, a la enfermera Robles, a sus compañeros de trabajo, a su gran amiga Roxana Villarroel, a los padres de sus alumnos de nivel inicial de su querido Horcos Tucucuna, a su querida escuela de Manualidades Educativas N°23.