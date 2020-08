Padre Jorge Ramírez: “Dios no nos ofrece sacarnos la cruz, pero nos acompaña y ayuda a cargarla”

30/08/2020 - 08:42 Santiago

Como en cada domingo, el padre Jorge Ramírez compartió con EL LIBERAL, su reflexión sobre el Evangelio de hoy: Mateo 16, del 21 al 27, que habla sobre la cruz que carga de cada uno de nosotros y el camino con Jesús.

"En esto de ser cristianos a veces se nos plantea que no vamos a poder seguir a Jesús en todo momento, porque es un compromiso muy grande", comenzó diciendo Ramírez.

Te recomendamos: Padre Jorge Ramírez: ¿Quién es Jesús para vos?

Y agregó: "Dios no nos ofrece sacarnos la cruz, pero nos acompaña todo el tiempo en el camino, para ayudarnos a cargarla". El sacerdote remarcó que en el camino de nuestra vida cristiana podemos tener momento de dudas e incertidumbre, como los tuvo San Pedro, por ejemplo cuanto le cortó la oreja a uno de los servidores que fue a detener a Jesús, pero que la fe debe mantenerse siempre.

"Si vas a pensar que ser cristiano es ser perfecto, quedate sentado, porque Jesús sabe perfectamente con qué madera está trabajando", agregó y recordó que, aunque a veces el camino de "nuestra cruz" es largo y creemos que se vuelve insostenible, Dios camina a nuestro lado para ayudarnos a cargar nuestros pesares.

Te recomendamos: El padre Jorge Ramírez reflexionó sobre los “tesoros” y los abuelos

"Dejate ayudar. Cargar la cruz es aceptar cada día lo que sos y lo que tienes y sin renegar. Siguiendo adelante. Mirando el vaso medio lleno y no medio vacío. No le demos tanta vuelta. Esto de seguir a Jesús implica actitud y humildad para decir 'yo soy lo que soy y aun así Dios me está llamando y yo lo voy a seguir´", resumió.