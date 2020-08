El actor argentino Michel Noher, es un agente antiterrorista

30/08/2020 - 20:44 Pura Vida

El actor argentino Michel Noher protagoniza la serie española “La Unidad” que HBO emite los domingos a las 22. Cuenta la labor de la Unidad de la Investigación Policial, que tras detener al terrorista Salah Al Garheeb debe hacer frente a la oleada de atentados terroristas que ha generado tal detención, anticipando y evitando esos actos.

La trama se basa en los testimonios de altos profesionales de la lucha antiterrorista y transcurre en Melilla, Gerona, Madrid y Galicia (España), Toulouse y Perpiñán (Francia), Tánger (Marruecos) y Nigeria.

Noher encarna a Marcos, uno de los encargados operativos del organismo de seguridad, que se está separando de Carla, la jefa de la Unidad, con quien tiene una hija y a quien todavía ama y quiere retener.

Noher contó cómo llegó a esta serie. “El año anterior había estado filmando ‘El desentierro’, en Valencia con Leonardo Sbaraglia, Jan Cornet y un elenco español. Fui a estrenar la película y en ese momento se estaban haciendo las audiciones para ‘La Unidad’, me avisaron y tuve la oportunidad de audicionar. Me llegó la propuesta un par de meses más tarde cuando estaba barajando una producción argentina con Colombia. Leí los guiones de ‘La Unidad’ y eran impecables, aparte de que el personaje es muy atractivo para cualquier actor porque permite contar tantas cosas, cantar tantas melodías distintas. Es un policía que está a cargo de una división élite y que a la vez está sufriendo una separación, entonces hay tantas cosas mezcladas y tantas cosas para explorar desde lo actoral que cuando aparecen esos personajes es muy atractivo. Yo ya había visto el trabajo de Dani De la Torre y es espectacular, es un tipo que no teme correr riesgos, desde el lenguaje y todo donde uno está más acostumbrado a encontrar directores norteamericanos. Viendo los resultados, la crítica y la respuesta del público en España uno sabe que fue una buena idea estar ahí”, remarcó.