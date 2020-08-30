CARTELERA TV / 31 de agosto de 2020

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 JUNTOS PODEMOS LOGRARLO
11.00 ¿Y TÚ QUIÉN ERES? ESTO PASÓ
11.30 TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
11.45 ¿Y TÚ QUIÉN ERES? ESTO PASÓ (CONTINÚA)
12.00 30 AÑOS JUNTOS. AVENIDA BRASIL
13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
14.15 EL NOTICIERO DE LA GENTE
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.45 ¿Y TÚ QUIÉN ERES?
17.15 TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
17.30 ¿ Y TÚ QUIÉN ERES? (CONTINÚA)
17.45 ALAS ROTAS
18.15 FLORICIENTA
19.15 ELIF
20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
22.00 JESÚS
23.30 30 AÑOS JUNTOS
00.30 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 FANÁTICAS
14.30 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.30 PEDALIER
16.00 LO MEJOR DE QUIMSA: QUIMSA vs. REGATAS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET FEMENINO: ALTE. BROWN vs. CORONEL BORGES
20.00 VHS
21.00 ARABESC
21.30 MÁS FÚTBOL
22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)