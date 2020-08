FÚNEBRES | 31 de agosto del 2020

30/08/2020 - 23:41 Funebres

Fallecimientos

- Pedro Alberto Arias (La Banda)

- María Angélica Sequeira

- Ramón Alberto Aguilera (Frías)

- Lidia Angélica González (Suncho Corral)

- Sara Aideé Salto (La Banda)

- Ermina Margarita Gorosito

- Emiliano Ricardo Cortez

- Cristian Gabriel Juárez

----------------------------------------

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

----------------------------------------

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

FEDERICO VÁSQUEZ CORREA

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 30/8/20 en Trujillo, Perú y espera la resurrección.

Tu inesperada partida nos llena de dolor. Siempre estarás presente en nuestros corazones. Tus hijos Lastenia, Mélida, José, Juan y José Antonio con sus respectivas familias te despiden con tristeza y cristiana resignación.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

FEDERICO VÁSQUEZ CORREA

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 30/8/20 en Trujillo, Perú y espera la resurrección.

“Señor recíbelo en tus brazos y dale la paz y el descanso que su alma espera”. Te guardaremos con nobles e imborrables recuerdos. ¡¡Padre querido, hombre ejemplar!! Tu hijo Juan, tu hija política Graciela Torres, nietos Juanchi, Emilito, Carolina y bisnietos, te despiden con dolor.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

FEDERICO VÁSQUEZ CORREA

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 30/8/20 en Trujillo, Perú y espera la resurrección.

“Ya está anti ti Señor. Recíbelo en tu reino, dale el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin”. Tu hija Lastenia, tu hijo político Luis Stiburek, tus nietos Lorena y Damián, Eliana y Lucas, Luchito y Vanesa, tus bisnietos Thiago, Guada, Agustina y Damiancito, te despiden con dolor.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

FEDERICO VÁSQUEZ CORREA

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 30/8/20 en Trujillo, Perú y espera la resurrección.

Abu querido: tus alas están ya listas para volar, pero nuestros corazones nunca estuvieron listos para verte partir. Tu imborrable sonrisa iluminará nuestros días. Hasta siempre abuelo Federico. Tus nietos Carisa, Federico y María Consuelo.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

FEDERICO VÁSQUEZ CORREA

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 30/8/20 en Trujillo, Perú y espera la resurrección.

Los hermosos momentos vividos a tu lado, se agigantarán en el tiempo; y estos bellos recuerdos junto a sus ejemplos, principios y virtudes, serán el bálsamo ansiado para mitigar el dolor y la tristeza que nos agobiará por su ausencia. Lo extrañaremos por siempre. Su hija política Marta I. G. de Vásquez, sus nietos Carisa, Federico, María Consuelo, sus bisnietos Alexis Agustín, Marianito, Lisandro, Antonito, Lucecita y Juliana.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA ANGÉLICA SEQUEIRA DE DÍAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en Señor el 30/8/20 y espera la resurrección.

Su esposo Roque Antonio Díaz Gómez, sus hijos Fernando, Roque, Roberto, Sandra, Mirta y Marta, hijos pol. Silvia, Liliana, Valeria, Daniel y Mario, sus nietos Darío, Diego, Silvia, Sole, Francisco, Guadalupe, Ángeles, Victoria, Patricia, Jorge, Mónica, Nicolás, Mayka, Ignacio, Bárbara, Brenda, Carla, Gisela, Oscar y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

RECORDATORIO

NÉSTOR HERALDO COSTILLA

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 31/8/19 y espera la resurrección.

“A un año sin que estés entre nosotros, aún no conseguimos aliviar el dolor que invade nuestra alma al saber que no estás presente, no te olvidamos, solo aprendimos a vivir con el dolor, te amamos y extrañamos por siempre papi”. Su esposa e hijos, pedimos oraciones en su memoria.

ARANDA, RAMÓN ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/20.

Tu amiga de la infancia y vecina Teresa Mendez Rodriguez y tus amigos Sara Morales , Jose Rodriguez, Sebastian y Daniel Rodriguez y flia. Acompañan en tan doloroso momento y se ruega una oracion por su memoria.

ARJONA, DIEGO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/20|. Nos dejaste para ir al reino de Dios, tu sonrisas se durmieron en nuestros corazones en los que vivirás por siempre. Nunca te olvidaremos. Si Cristo que te llamó te tenga en la gloria. Sus tíos Kike y Mary, hijos nietos y bisnieto. Con profundo dolor se ruega una oración en su memoria.

ARJONA, DIEGO SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/20|. Coty Suárez, Gladys Tenreyro, sus hijos: Claudia y Daniel,participan con dolor el fallecimiento del sobrino de su muy estimada amiga y vecina Mary Arjona de Oliva y primo de su hija política Ana Paz de Suárez. Ruegan oraciones en su memoria.

CORTEZ, EMILIANO RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/20|. Su madre Amalia, Hnos. Nahuel, Jimena, Raúl, Silvana, Valentín, sobrino Pacheco y Dalma, abuela Antonia y tíos participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

FIGUEROA, HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/20|. Guillermo Federico Fiad (padre) y flia. sus hijos Guillermo, Carolina, Katy, Rita, sus nietos Amira, Gerónimo, París y Mía participan de la pérdida.

GIAQUINTO, GUILLERMO ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 27/8/20|. Dra: Elvira Carolina Chazarreta, sus hijos Carolina y Constanza Balliano, y sus respectivas familias y Santiago Matías Granda, lamentan con profundo dolor su fallecimiento y piden consuelo para su prima Maria Jose e hija Agostina, rogando oraciones en su memoria.

GOROSITO, ERMINA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/20|. Sus hijos Marcelo y Leonardo, nietos Victoria, Cristian, Michel, Rocío, Nahuel, Lautaro y Alejandra participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 10 hs. Casa de duelo Bº Villa del Carmen. C/Choya 4483. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

JUÁREZ, CRISTIAN GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/20|. Su madre Mónica Gramajo, sus hermanos Dani, Andrea y Roció, sobrinos Zaira, Francisco, Roció, Daniel, Guada, Miranda y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 11hs en el cementerio de LA PIEDAD. Cob. NORCEN S.R.L. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

LOTO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/20|. "Yo soy la resurrección y la vida, quién cree en Mí aunque muera vivirá, Y todo el que cree, no morirá jamás". Su hermana pol. Marta Campos, sus sobrinos Marta Mariela, Analía del Carmen, Analía del Valle Loto, René Campos, Ernestina Campos Loto y Estrellita Campos participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido "tío Baby". Sus restos fueron inhumados el día de ayer en el cementerio La Piedad.

LOTO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/20|. "Yo soy la resurrección y la vida, quien cree en Mí aunque muera vivirá. Y todo el que cree, no morirá jamás". Su hermana pol. Norma, Neri, sus sobrinas Natalia y Valentina participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LOTO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/20|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. En lugares de delicados pastos me hará descansar". Su hermano pol. Simeón Campos y Pastora Giménez e hijos participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LOTO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/20|. "Que en este descanso eterno, el Señor te proteja con su mirada". Su sobrina Estrellita Campos participa con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido "tío Baby".

LOTO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/20|. Lucía y Carlos Poggi, nuestros hijos y nietos, acompañamos con afecto a Sylvia, Araceli y a toda la familia Loto. Abrazamos a la distancia, y rogamos por el descanso eterno de don Loto.

LOTO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/20|. Susana Jensen y familia participan su fallecimiento y acompañan a su hijo Carlos en este difícil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

LOTO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/20|. Personal de Corralón El Amigo participan su fallecimiento y acompañan a su hijo Carlos en este difícil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

LOTO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/20|. Juan Luis Vital, Silvia Camus de Vital, hijos, nietos participan con dolor el fallecimiento del papá de Silvia y esposo de Manuela, acompañan a demas familiares y elevan oracion en su memoria.

LOTO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/20|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Silvia Graciela Vital, sus hijos Constanza, Luciano y Federico Astudillo participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de Silvia y elevan oraciones en su memoria.

LOTO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/20|. Las compañeras y amigas de Silvia y Manuela participan su fallecimiento, Bety, Graciela, Raquel, Lita, Miriam, Teresita y Silvia. Elevan oraciones en su memoria.

LOTO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/20|. Vía Gastronómica lamenta el sentido fallecimiento de Juan Carlos Loto, padre de uno de nuestros colaboradores. Expresamos nuestras más sentidas condolencias y nos unimos al sentimiento de dolor de su apreciable familia.

LOTO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/20|. Sus vecinos y amigos: Dr. Elvira Chazarreta, sus hijos Carolina y Constanza Balliano, sus respectivas familias y Santiago Matias Granda participan su fallecimiento y acompañan en su dolor a sus hijos Carlos, Javier, Juan y demás familiares. Ruegan oraciones a su memoria. Que brille para él la luz que no tiene fin.

LOTO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/20|. La agrupación de servidores San Pablo participa con profundo dolor el fallecimiento del Sr. padre del servidor coordinador Carlos Loto. Se ruega una oración en su memoria.

LOTO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/20|. La familia Cáceres Taboada: Lucho, Gladis, Berta, Walter, Daniel, Rubén e Ivana participan con dolor la partida del apreciado vecino, acompañan a su Sra. Lela Campos y a sus hijos Carlos, Javier, Juan y Silvia. Se ruega una oración en su memoria.

MARTÍN DE BIASSONI, LILIANA MAGALÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/20|. Los amigos de su esposo Fredy: Arriazu, Basualdo, Cortez, Cavalotti, Castillo, Gonzalez, Herrera, Moreno, Pittari, Ibañez, Tomsic, Rojas, Renner, Pellizari, M. Ledesma, Larrosa, Suarez, Saban, Dorado, Fernandez, Yocca, Galván, N. Ledesma, Machao, O. Ruiz, Robato participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MARTÍN DE BIASSONI, LILIANA MAGALÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/20|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". La familia del extinto Roberto E. Carrizo, Mercedes Isabel Noriega, sus hijos Roberto, Alejandro Leandro y Aldo Carrizo Noriega acompañan con profundo dolor a su esposo e hijos en tan irreparable pérdida. Descansa en paz Liliana. Elevan oraciones en su memoria. Flia. Noriega.

MARTÍN DE BIASSONI, LILIANA MAGALÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/20|. María Victoria Calalanis y Elsa Lucrecia Martín y familia participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MARTÍN DE BIASSONI, LILIANA MAGALÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/20|. Clara Isabel Martín de Russo y familia participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MARTÍN DE BIASSONI, LILIANA MAGALÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/20|. Jorge Guillermo Martín y familia participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MARTÍN DE BIASSONI, LILIANA MAGALÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/20|. Permanecerás en nuestros corazones. Silvia Zorilla, sus hijos María del Carmen, Gustavo, Cristina y Manuel con sus respectivas familias participan su fallecimiento con profundo dolor y acompañan a su familia en este difícil momento. Rogando por su descanso eterno.

MARTÍN DE BIASSONI, LILIANA MAGALÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/20|. Guillermo Jensen, Evy Valev de Jensen y familia participan el fallecimiento de su amiga y vecina y acompañan a su esposo, hijos y demás familiares en este doloroso momento. Rogamos oraciones por su eterno descanso en la paz y amor de nuestro Señor.

MARTÍN DE BIASSONI, LILIANA MAGALÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/8/20|. Dr. Maximiliano S. Valdez Fiad, Natalia M. Jensen de Valdez Fiad y familia participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares con oraciones en este doloroso momento.

RODRÍGUEZ DE CURA, ALBA LIBERTAD (PILI) (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/20|. Maravillosa esposa, madre, abuela y bisabuela fue muy difícil escuchar que habías partido, que nunca más estarías a mi lado. Debo ser fuerte ahora que te fuiste lloramos tu partida hoy y siempre. Que Dios te mantenga en la gloria y en paz. Su esposo Haldo Cura, sus hijos Daniel, Cristina, Sandra y Emilio, nietos, bisnietos y sus respectivas familias.

RODRÍGUEZ DE CURA, ALBA LIBERTAD (PILI) (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/20|. "El dolor de tu partida querida hermana Pili a dejado muchos corazones tristes, que tu paso por esta vida de bondad, alegría, nobleza y simpleza. Gracias por honrarnos con tu presencia en cada visita a nuestra casa, te vamos a extrañar Pili. Que Dios te tenga en la gloria. Acompáñanos en este pesar". Su hermana Adita y sus sobrinos Seba, Maru, Keko, Sole.

RODRÍGUEZ DE CURA, ALBA LIBERTAD (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/20|. Su prima política Mirta Suárez de Sialle, sus hijos Anabel, Jorge y Cecilia con sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a su esposo Coco y sus hijos en este momento de dolor.

RODRÍGUEZ DE CURA, ALBA LIBERTAD (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/20|. Juan Carlos Cremaschi, su esposa Silvia, sus hijos: Daniel y Lucciana y sus respectivas familias acompañan a la Sra. Teresita Rodríguez y familia, ante el fallecimiento de su hermana. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE CURA, ALBA LIBERTAD (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/20|. Sus compañeros de la administración de Supermercados Oriente; Sr Juan Carlos Cremaschi, Sra. Silvia de Cremaschi, Sra Juana, Estela, Julieta, Mónica y Emilio acompañan a la Sra. Teresita Rodríguez y famillia y elevan oraciones para que pronto encuentren consuelo ante tan dolorosa pérdida.

SEQUEIRA, MARÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/20|. Su esposo Roque Antonio, sus hijos Fernando, Marta, Mirta, Daniel, Roberto y Sandra, h. Pol, Silvia, Mario, Liliana y Valeria, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GUTIÉRREZ, EDUARDO WASHINGTON (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/13|. "El recuerdo de Eduardo estará vivo cada día en nuestros corazones...sabemos que descansa en la paz y amor de Dios, lo que reconforta enormemente nuestro dolor por su partida". Su madre: Irma Yolanda Gallo; hermanos: Manuel, Pirulo, Ernesto (a) y Valeria Gutiérrez; hijos, nietos, sobrinos y demás familiares, elevan una plegaria a su querida memoria, al conmemorarse 7 años de su encuentro con el Señor.

PRESTI, SANTOS (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/89|. Al cumplirse 31 años de su fallecimiento, sus hijos Ángel y Santos Presti ruegan una oracion en su memoria.

PRESTI, SANTOS (q.e.p.d.) Falleció el 31/8/89|. "Viviendo agradecidos por tu ejemplo". Al cumplirse 31 años de su fallecimiento, sus hijos Ángel y Santos Presti ruegan una oración en su memoria

ARIAS, PEDRO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/20|. Su esposa Silvia Mabel Tévez, su hija Viviana y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Clodomira. Casa de duelo Estación Simbolar. NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

ARIAS, PEDRO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/20|. El Personal Directivo, docente y administrativo del Centro Experimental N° 8 de Clodomira participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de la docente del establecimiento Maria Julia Arias y que sus restos fueron inhumados en Clodomira. Ruegan oraciones en su memoria.

NOGUERA DE GARCÍA, CLARA LUZ (q.e.p.d.) falleció el 26/8/20|. Enséñale Señor tu camino y sus pasos seguirán tus huellas con fidelidad como lo hizo toda su vida. Nilda B. de Mazzoleni y Mario Mazzoleni participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SALTO, SARA AIDEE (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/20|. Sus hermanos, ahijados, cuñados, sobrinos, sobrinos nietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. Cob. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SALTO, SARA AIDEE (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/20|. "Tu ausencia se nos hará infinita, pero, nos reconforta saber que descansas en paz, y gozas de la gloria eterna de Dios". Sus amigos de toda la vida, Cristina Mendoza y Luis Secco participan con profundo dolor de su fallecimiento, rogando por su eterno descanso.

AGUILERA, RAMÓN ALBERTO (Milico) (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/20|. "Bienaventurados los de corazón puro, porque de ellos es el Reino de los Cielos. Roberto Soria, Oscar, Marquesa y Antonella Cadamuro participan con dolor su fallecimiento. Acompañan con cariño a Trini en este difícil momento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

AGUILERA, RAMÓN ALBERTO (Milico) (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/20|. Blanca y Jorgelina Erlan participan su fallecimiento y acompañan con afecto a Trini en este momento de dolor. Frías.

AGUILERA, RAMÓN ALBERTO (Milico) (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/20|. Eliseo Soria, su esposa Gladys, sus hijos Sergio, Daniela y Ana y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan con profundo afecto a Trini, rogando cristiana resignación. Frías.

AGUILERA, RAMÓN ALBERTO (Milico) (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/20|. Néstor, Lilí, Zulma, Marcela y Cecilia Báez y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a su madrina Trini en este triste momento. Frías.

AGUILERA, RAMÓN ALBERTO (Milico) (q.e.p.d.) Falleció el 29/8/20|. Hoy tu partida nos deja un gran vacío pero tus enseñanzas, cariño e infinito amor nos quedan guardados en el corazón". Tu madre del corazón Trinidad Jerez, su hijo en el afecto Enzo y flia, participan su fallecimiento y agradecen profundamente a los médicos, enfermeras, familiares, vecinos, amigos, al padre Sergio Lamberti y a todos los que de una forma u otra hicieron llegar sus condolencias, afecto y compañía en estos momentos de dolor. Frías.

GONZÁLEZ, LIDIA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 30/8/20|. Su esposo Hernán Basualdo, sus hijos, Lidia, Hernán, Carlos, Nicolás, sus hermanas Teresa y María, sus sobrinos Puchi y Marusa y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de Suncho Corral (Dpto. Juan F. Ibarra). Cob. HAMBURGO COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SEQUEIRA, RAMÓN EMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/20|. Que el Señor te reciba en sus brazos y te permita dormir el sueño eterno y que brille para ti la luz que no tiene fin tu hija Judit hijo político Jose tus nietos Mily, Emma, Fabri, Mauri y Victoria elevan oraciones en su memoria al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

SEQUEIRA, RAMÓN EMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/20|. Descansa en paz Padre nuestro, gracias por todo lo que nos brindaste tus hijas Zulma y Patricia tu hijo político Luis tus nietos Valentín, Ulises, Pablo y Triana se ruega una oración en su memoria

SEQUEIRA, RAMÓN EMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/20|. Padre, abuelo, tata tu paso por la vida deja tu impronta, esas huellas que marcaran a todos los que compartieron con vos momentos ocurrencias y frases descansa en paz tu esposa Patrocinia, tus hijos Zulma, Claudio, Gustavo, Daniela, Adriana, Valeria, Patricia, Dennys, Nelson, Judit y Carlos hijos/hijas políticos nietos/nietas y bisnieta ruegan oraciones en su memoria a nueve días de su fallecimiento.

SEQUEIRA, RAMÓN EMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 22/8/20|. Te fuiste físicamente pero los momentos vividos quedaran en nuestro corazones tu hija Valeria hijo político Alejandro tus nietas Fátima, Rocío, Agostina y su bisnieta Guillermina ruegan oraciones en su memoria a cumplirse nueve días de su partida.