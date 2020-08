Iosep: afiliados podrán autorizar los análisis clínicos vía online

31/08/2020 - 01:08 Santiago

El presidente del Colegio Bioquímico de Santiago del Estero, Ernesto Cinquegrani, informó que merced a un acuerdo, a partir de este mes de septiembre, los afiliados de la obra social Iosep tendrán la posibilidad de autorizar las órdenes de análisis clínicos de forma on-line.

De esa manera, ya no deberán hacer largas colas, disminuyendo riesgos ante el actual contexto de pandemia de coronavirus.

El titular de la entidad que nuclea a todos los bioquímicos colegiados de la Provincia, recalcó que el colegio junto con la obra social “han realizado un gran esfuerzo” para brindarle al afiliado esta posibilidad.

“El afiliado podrá realizarse las prácticas bioquímicas en el laboratorio de su bioquímico de preferencia, o el más cercano a su domicilio debido a la situación de pandemia que el mundo está sufriendo y que actualmente en Santiago del Estero, se registran muchos casos a diario; sin tener que pasar por el Colegio Bioquímico para realizar la autorización de la orden extendida por su médico, evitando largas colas y exponer su salud”, señaló Cinquegrani.

“El profesional bioquímico al cual concurrirá el afiliado, realizará la autorización vía on-line y cobrará el coseguro correspondiente”, explicó.

Agregó que esto permitirá a su vez que el bioquímico siga trabajando, al señalar que muchos afiliados no van a autorizar sus prácticas porque no quieren salir por temor a contagiarse, debido a la pandemia.

Cinquegrani: “Hay un desfinanciamiento total de la salud en el sectror privado”

Cinquegrani recalcó el esfuerzo de la institución para brindar esta posibilidad a los afiliados del Iosep “en un momento donde los costos prácticamente nos están superando”.

“Queremos aclarar que todo este esfuerzo significa una inversión extra, habida cuenta de la gran desfinanciación que el sector salud viene padeciendo en cuanto a aranceles por parte de las obras sociales, los insumos que el bioquímico debe usar son onerosos y dolarizados, el encarecimiento de la tecnología de alta complejidad, sueldos de empleados, etc. todo ello afrontado por el profesional de la salud; a pesar de toda esta situación tratamos que el sector privado no decaiga y que pueda seguir sosteniéndose en esta adversidad”, remarcó.

El titular del Colegio Bioquímico de Santiago del Estero señaló que los “costos, la manofactura, el aumento de los reactivos, de los descartables que se utilizan muchísimo en este momento, de los equipos de protección, el costo de mantenimiento de la tecnología de los aparatos, prácticamente están provocando un desfinanciamiento total no solo la parte de bioquímica, sino en toda la salud, la salud privada se va deteriorando”.

Puntualizó que “en lo que respecta a nuestra especialidad, todo lo nuestro es dolarizado, por lo que el desfinanciamiento es total”.

Ciniquegrani expuso la “lucha con las obras sociales” para poder conseguir actualizar los aranceles, para evitar que el sector siga “deteriorándose”. “Si bien las obras sociales estatales y sindicales se aggiornan a la situación y un gran aporte que tenemos son de estas obras, pero otro gran aporte son de las prepagas a las que no les podemos pedir un aumento porque no nos atienden, y son las que más recaudan. No podemos conseguir una reunión y los beneficiarios de las prepagas van a terminar sufriendo”, señaló.

Y finalizó: “los egresos debido a todos los costos, superan a los ingresos y la salud se va deteriorando”.