Enseñanza en el Nivel Inicial: ¿sirve la virtualidad como estrategia?

Cómo enfrentar el mundo de la educación virtual en las escuelas se convirtió, en estos tiempos de pandemia, en un desafío para los docentes, los alumnos y los padres de los educandos.

Pero, en quienes existe una mayor preocupación son en aquellos padres que tienen a sus hijos en el Nivel Inicial, especialmente los que deben incribirlos para salita de 3 años en 2021, por ejemplo. Y muchos de ellos se preguntan si vale la pena pagar por la enseñanza en forma online.

Ante esta inquietud, EL LIBERAL consultó a la psicopedagoga Ana Gálvez y a Diego Basualdo, representante legal de la Asociación civil Hermanos Misericordistas, propietaria de los colegios San José, Misericordia y San Vicente.

Gálvez sostiene que la “virtualidad vino para quedarse y sirve para los niños de salitas de 3 años porque no hay otra opción”.

En tanto, Basualdo, dijo que en el Nivel Inicial “el contacto físico es irremplazable”.

“La virtualidad sirve...”

Gálvez destacó: “La virtualidad sirve para los niños de salita de 3 años (maternal). El tema de la virtualidad ha venido a instalarse durante un largo tiempo. Probablemente, cuando la presencialidad regrese, que sin dudas va a ser en forma de semipresencialidad, lo virtual va a estar como complemento de esa semipresencialidad. Y no es una mala idea”.

La profesional santiagueña remarcó: “La virtualidad sirve porque, principalmente, no hay otra opción. No hay una posibilidad de que los niños concurran. Entonces, mínimamente, lo que los niños van a poder vivir es lo que pueden ver en una PC o en un celular de la maestra o de las maestras y luego a través de Zoom de sus otros compañeros”.

Añadió: “De servir, sirve. El tema está en ver la mejor manera, y gradual por supuesto, de llegar a las distintas edades. Ejemplo: para los chiquitos de primer grado están haciendo los deberes juntos”.

“Los niños del jardín, lo que van a tener es un cuento, un espectáculo de títeres, la conducción de un collage que los papás van a ayudar a cortar pedazos de hojas de color para rellenar un árbol más grande, un árbol mediano, un árbol más chico”, especificó.

Y destacó: “Por eso dejé mi mensaje que ahora en la escuela para los niños de sala de 4, sala de 5 y de pronto toda la primaria y porque no toda la secundaria ya no es el alumno en clase sino un alumno y un adulto al lado en clase porque es la persona que tiene que ayudarlo a interpretar y ayudarlo a realizar esas tareas que están siendo guiadas por Zoom’. ‘En este momento no hay otra opción. La otra opción es no hacer nada. Vamos a tener que tratar de todas las maneras de adaptar lo que podamos nosotros recibir de esa pantalla, de la gente que está detrás de esa pantalla que son docentes, que son educadores, que están cumpliendo una curricula y que están tratando de adaptarla”, enfatizó.

Rol de los padres en este nuevo tiempo

Desde su experiencia, Ana Gálvez no duda en sostener que “la sala de primer nivel, en el jardín de infantes, y la de segundo nivel, continuarán en forma virtual y los padres en un papel protagónico más que nunca. Así comience la semi presencialidad en la asistencia de los alumnos van a seguir los afectos virtuales y, sin lugar a dudas, los padres o quienes puedan costearlo los docentes particulares. Hay que saber aplicar la enseñanza virtual”.

Destacó: “Es importantísimo que los docentes respeten, más que nunca, y los padres también, el tiempo que implica aprender para un niño. Hay temas que son aprendidos con mayor lentitud que otros y hay que estar en forma conectada con ese timing de ese niño y de pronto con esa situación emocional de ese niño que vino asistiendo a diversos lugares y que hoy en día no lo hace”.

Respetar el tiempo de aprendizaje

Ana Gálvez destacó también: “Veía, en una parte, de la propaganda de determinada provincia, no exactamente Santiago del Estero, a un niñito de 9 a 10 años que lloraba ante su PC porque no entendía lo que le estaban enseñando. Es importante la compañía, es casi indispensable de una persona adulta para que, básicamente, contenga al niño que está siendo enseñado a través de un aparato, a través de un celular o a través de una computadora”.

