Diego Basualdo: “En el Nivel Inicial el contacto físico es irreemplazable”

31/08/2020 - 01:22 Santiago

Enseñanza en el Nivel Inicial: ¿sirve la virtualidad como estrategia?

El representante legal de la Asociación Civil Hermanos Misericordistas, Diego Basualdo, destacó a EL LIBERAL que “en el Nivel Inicial el contacto físico es irreemplazable, la energía presencial no se puede transmitir en forma virtual. Pero la cuestión hoy no es si sirve o no, es hacer lo posible en situación de emergencia”.

El profesional santiagueño especificó: “Desde luego que la escuela entre otras finalidades es el inicio a una socialización y las bases primarias para un trayecto escolar. Mediante estrategias virtuales esto se puede alcanzar mínimamente”.

El representante de la asociación civil propietaria del San José, Misericordia y San Vicente, se refirió al precio de las matrículas en los colegios privados. Ante un rumor de que éstas valdrían entre siete y diez mil pesos, Basualdo puntualizó que por el momento no se manejan costos. “Desde luego que no’, enfatizó el profesional en su entrevista con EL LIBERAL.

"Lo que hay es preocupación por la situación, quién puede saber qué ocurrirá en dentro de un rato. Los elementos que tenemos para proyectar costos son los mismos que manejamos todos”, precisó Basualdo.

Añadió: “Familias que conservaron sus ingresos y familias que los perdieron o disminuyeron abruptamente. La aspiración a conservar nuestras comunidades, nuestros alumnos, la obligación de acompañar en la dificultad a las familias, Una situación económica que muestra una inflación creciente y sin un panorama claro”.

Covid

Basualdo precisó: ‘No queremos que el Covid se lleve la vida de personas ni de instituciones. Creemos que la educación es la palanca insustituible para el desarrollo de nuestra comunidad y será elemento agraviante en la recuperación post pandemia. Bien...en ese contexto... tenemos que pensar en los futuros costos’.

Ante este contexto, ¿por el momento, no se manejan costos?, fue la consulta de EL LIBERAL. “Desde luego que no", remarcó en forma contundente Basualdo.

Hace ya bastante tiempo que los alumnos de todo el país no pisan un aula, que no tienen un vínculo directo con sus compañeros y maestros.

Mientras que la psicopedagoga Gálvez reafirma que ‘la opción de progreso hoy va de la mano con la virtualidad’, Basualdo remarca que ‘en el Nivel Inicial el contacto físico es irreemplazable, la energía presencial no se puede transmitir en forma virtual. Pero la cuestión hoy no es si sirve o no, es hacer lo posible en situación de emergencia’.