Los exégetas de Eduardo

El expresidente Eduardo Duhalde abrió la boca para que se hable de él. Alternativamente a las interpretaciones que justifican que lo que dijo en Animales Sueltos era producto de un mal día -o de una mala noche- donde pasan facturas la edad, su salud neurológica y el infausto destino de las obsesiones. Y aquellas otras, que, haciéndolo poseedor de razones de peso, las reducen a representar al establishment, convirtiendo la dictadura militar y la disgregación social en castigos por la interferencia del Estado en las dinámicas del mercado.

Respecto a estas interpretaciones, Duhalde dijo a Novaresio lo que quería decir. Algo que, según su entorno, venía repitiendo en reuniones privadas y a cada interlocutor dispuesto a oírlo. Su diagnóstico de la actualidad nacional, y una prospectiva oscura. Aciaga. La interrupción de la democracia por un inminente golpe de Estado.

¿Por qué dijo lo que dijo? Un primer grupo de exégetas, desafió al susto generalizado y sostuvo que el hombre de Banfield enviaba un mensaje cifrado a la tropa pejotista. Ellos leyeron que el leyó, que detrás del “anuncio” prestaba un servicio a la conducción del gobierno. Ponía sobre la mesa los antecedentes golpistas. “Entre el 30’ y el 83’ hemos tenido 14 dictaduras militares”. Citaba el rebrote de la injerencia militar en la región (Brasil, Bolivia, Venezuela, ¿Chile?). E invitaba a los televidentes a olvidarse de las elecciones del año próximo.

Su servicio consistió en proveer de calificación a los rumores, y tras señalar nudos de la gestión actual, alumbrar las zonas problemáticas para que trabajen sobre ellas: las identifiquen y corrijan.

En esta misma línea de exégesis positiva, agregan que saliendo al aire desbarató los planes de los golpistas al darlos a conocer públicamente. No solo ayudó al gobierno a despabilarse y marcar sus “sombras”, si no que tuvo la inteligencia, y la entereza, de quemarlos en vivo. Ponerlos en evidencia -aunque en los 25 minutos de entrevista no haya mencionado nombres, roles, ni factores de poder que intervengan en la operación.

Para los exégetas negativos, por el contrario, toda la prédica de Duhalde estuvo orientada a sembrar terror con la promesa del terror. Un golpe de Estado pospandemia, nada menos. Viejos fantasmas que se suponían en los archivos, los convocó a la historia en auxilio del presente. A remediar la democracia interrumpiéndola. Sin olvidar de sembrar ambigüedad a la hora de distribuir responsabilidades. Sobreentendiendo que un golpe es atribuible igualmente a quienes violentan el orden desde afuera, como a quienes, en potestad de mando, desde adentro, obran las condiciones de su propia fragilidad. ¿Un autogolpe?

El dedo en la llaga del internismo en el FdT, retoma la práctica de la oposición, de circunscribir su futuro político a una hipotética implosión del gobierno, incapaz de sintetizar sus contradicciones. Así para estos exégetas, el fuego amigo de Duhalde colabora con más vértigo que la oposición, pues imprime el peso de una “autoridad”, que en parte es corresponsable del proceso abierto post 2001.

Pero sabemos que en las ediciones actuales, las figuras tienen otra oportunidad. ¿No es el derecho que ejerció Duhalde, tras reconsiderar sus declaraciones?. ¿Fue presa del estrés y de las decisiones intempestivas, que minutos antes les endilgaba a los políticos del oficialismo? ¿Su versión curada de los hechos posterga la consumación del golpe hasta un nuevo aviso?

La vida de las exégesis se apagan a medida que Duhalde recupera control de su discurso, y confiesa: “Fue un desenganche de la realidad”. Manto de piedad al parte golpista y al circuito que realizó para darlo a conocer. Se reserva la fuente y recrea su preocupación por tamaña posibilidad. “¿Qué tiene que hacer un expresidente si una persona a la que tiene mucha confianza le dice que están preparando un golpe de Estado?”. Lo que hizo en un primer momento: contárselo a la vicepresidenta, y por idea de ella al ministro de Defensa. Y no lo que desaprobó después: dejar que el pánico y la gravedad de la amenaza lo llevaran a hiperventilarlo por la tele y tomara estado público.

Desde su paso fugaz, y en el balance positivo, por el poder, Duhalde es el único expresidente que habla en modo estadista. Vive a diferencia de Néstor Kirchner que no puede hacerlo. El parteaguas del 2001 ejerce una censura tácita sobre los exmandatarios anteriores, como efectores de una debacle en cuotas. Menem, que es el único que puede hacerlo, opina con su voto senatorial. Duhalde dio un paso al costado. Cristina Fernández y Mauricio Macri están activos: en funciones la primera, y disputando un lugar en la coalición de la que fue presidente el segundo. Sus influencias son indudables en los espacios que ocupan; y en la vida institucional del país, Cristina Fernández.

Duhalde ha elegido ser el primer “estadista” del país. Hacer de tal: ponerse voluntariamente al margen de la coyuntura, hablar con todos los sectores, ofrecer sus consejos: “Las políticas de Estado”. Su expertise en la crisis del “que se vayan todos”, continúa siendo su caballo de batalla. Allí abreva el periodismo, como si de esa matriz histórica Eduardo Duhalde estuviera obligado a extraer claves y comparaciones, y dárselas de a puñados. “Será peor, mucho peor que lo que pasó en el 2001”, dijo la noche de los vaticinios, que enmendó al día siguiente.

Ser “estadista” a final de cuentas -pensará Duhalde- tiene sus privilegios. Pudo rectificarse haciendo uso del poder de réplica a sus primeras declaraciones. Superó entretanto las especulaciones de los exégetas, que habían ganado terreno en la perplejidad del ambiente. Y ahora tratará de entender las formas de la marginalidad política -¿su destino?- como gages de su nuevo oficio.