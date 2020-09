Ante la baja de stock, pasan a buscar de la casa a donantes de sangre

31/08/2020 - 21:37 Santiago

Desde el Centro Provincial de Sangre Santiago del Estero se recordó que ante la pandemia de coronavirus hubo una considerable disminución en la cantidad de donantes. Ante esta situación de emergencia, se tomó la decisión de pasar a buscar a los voluntarios en el caso de que no tengan un medio de movilidad.

“Ayúdanos a salvar vidas y que muchas familias vuelvan a sonreír. Juntos todo es posible. Comunícate a nuestro celular (3855-253993) o a través de las redes sociales”, es el mensaje del Centro Provincial de Sangre.

Se informa que para la tranquilidad y seguridad de los donantes, se cumplen estrictamente todas las medidas de salubridad e higiene dictadas por el Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El Centro Provincial de Sangre Santiago del Estero funciona en Moreno sur 2203, entre Posadas y Lamadrid de la capital santiagueña, de lunes a viernes de 7 a 17.

Se recuerda que con cada donación se puede salvar hasta cuatro vidas. “Donar sangre es donar vida, pues las transfusiones no sólo forman parte del tratamiento de determinadas enfermedades, sino también ayudan a salvar vidas ante situaciones médicas de extrema gravedad, como en caso de hemorragias por accidentes de tránsito, por poner un ejemplo sencillo”, expresaron desde el organismo.

Los requisitos básicos para donar son: tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilogramos, haber transcurrido más de un año desde la última cirugía, parto, tatuaje, piercing o acupuntura, gozar de buena salud, no fumar durante las 2 horas previas a la extracción. No se deben presentar en ayunas (no consumir lácteos y derivados); no haber donado sangre en los últimos 3 meses.