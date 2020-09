En Inglaterra hablan del “mejor contrato de la historia” si es que Messi llega al City

31/08/2020 - 23:54 Deportivo

La prensa deportiva inglesa publicó ayer distintas portadas aludiendo a la posible llegada de Lionel Messi al Manchester City, un traspaso que significaría “el mejor contrato de la historia” para un futbolista en la Premier League, al tiempo que destaca también el reencuentro del astro argentino con el entrenador catalán Josep Guardiola en el club británico.

“Traigan a Messi y mantengan a Pep”, exige en su portada el diario Sunday Express pidiéndole al Manchester City que concrete la operación para contratar al capitán del Barcelona.

El periódico británico bautiza al posible acuerdo como “el mejor contrato de la historia”, según reflejó ayer el diario Sport de Barcelona.

Por su parte, el Sport Star asegura que los “Ciudadanos” están cerca de juntar a “Pep” Guardiola y Lionel Messi con contratos a largo plazo, lo que dispara el título “Double trouble” (Doble problema) por la dificultad financiera que representa.

“Sea como fuere, el City está a la espera de confirmar la luz verde para intentar el fichaje del argentino. De momento, pese a estar confirmada la voluntad de Messi de abandonar el FC Barcelona, su salida está paralizada a causa de las diferentes interpretaciones en la cláusula de su contrato”, completa el rotativo inglés.

Por otra parte, The Guardian publicó un texto que hizo ruido: “Messi no mejorará al City”. El diario inglés cree poco conveniente que la “Pulga” se incorpore al equipo dirigido por Pep Guardiola. Escrito por el periodista Jonathan Wilson, el artículo tiene un título contundente: “Olviden el romance. Lionel Messi no hará mejor al Manchester City”.

“A medida que el fútbol se ha convertido más en recuperar el balón que en retenerlo, han comenzado a plantearse preguntas legítimas sobre si Guardiola ya está en la vanguardia táctica del juego. También han comenzado a expresarse reservas sobre Messi. Brillante como es, ésta fue la undécima temporada consecutiva en la que anotó 25 o más goles en la Liga, aparte de todo lo que hace, ¿desequilibra a un equipo? ¿Por qué en los últimos cuatro años, tanto Barcelona como Argentina han comenzado a fallar de manera similar? ¿Y puede un hombre de 33 años que corre tan poco valer realmente la mayor parte de 100 millones de libras al año?”, publicaron.