Silvia Morales busca “un consuelo, porque pasa más el tiempo y se incrementa más el dolor”

01/09/2020 - 00:01 Santiago

Casi 20 mil veces fue compartido desde el domingo el pedido de una joven madre de San Pedro de Guasayán, Silvia Romano de Guardo, quien solicita conocer al receptor del corazón de su hijo Darío, fallecido el año pasado en un trágico accidente de tránsito.

Ese número le da muchas esperanzas de que el mensaje llegue a la persona a la que quiere y necesita conocer, “para saber si está bien y poder abrazarlo el día que lo encuentre”.

“Hasta ahora no tengo ninguna noticia, pero la gente lo comparte mucho, así que parece que lo podría encontrar”, evaluó anoche esperanzada, debido a la gran cantidad de reacciones que generó su posteo, que también tenía más de 1.600 comentarios y 2.000 likes o reacciones de acompañamiento.

Esas otras vidas

La ablación “fue de corazón, hepática, las córneas. En total donó a seis personas”, dijo su madre, por lo que hubo más receptores además del de corazón: “Al menos saber que están bien. Con eso me conformo. Si no nos quieren conocer, por lo menos saber que están bien. No quiero más nada”, expresó sobre ellos.

En cuanto a la persona que recibió el corazón de su hijo mayor, Silvia sí dijo: “A esa persona me gustaría conocerla”, para poder darle el abrazo de una madre que sabe que el corazón de si hijo sigue latiendo en el pecho de una persona a quien le devolvió la vida, sin conocerla.

En este sentido, Silvia explicó que le gustaría conocer a las seis personas “porque cada una lleva una partecita de mi hijo”.

Cualquier novedad, pidió que se la comuniquen a su teléfono: “Por favor quien tenga datos certeros o quien haya recibido un corazón ese día contáctese conmigo, mi numero es 3854 400526”.

Consuelo que no llega

Silvia trata de dominar sus emociones, porque su voz es el reflejo de lo que sufre por dentro. Se mantiene firme, con un leve templor que por partes la ahoga, pero no la vence.

Así, nos deja su última frase: “Yo lo único que quiero saber de esas personas, después que tuvieron el trasplante, es si están bien. Eso es lo que yo quiero saber, para sentirme un poquito más tranquila”, para poder tener “un consuelo, porque últimamente es como que pasa más el tiempo y se incrementa mi dolor”.

Con su esposo incapacitado, Darío le construyó la casa

Quebrada por el dolor, siempre al borde del llanto, Silvia Romano se rearma a cada instante. Ahora cuenta el legado de su primogénito: “Mi hijo era albañil. En su poca edad que tenía sabía un montón, y en esta casa donde vivimos cuando la compramos había una habitación y un baño pequeño. Ahora tiene dos habitaciones, dos baños instalados y cocina comedor, que él lo agrandó. Mi hijo estuvo trabajando en todo eso, me hizo una enorme galería, con el padre, que no sabe mucho de albañilería, pero sí le ayudaba a hacer la mezcla y esas cosas”.

Sergio Guardo, el padre, era peón rural, pero tuvo un accidente en la vista. “Después se jubiló y ahora hace changas. Mi hijo más chico trabaja en una finca, por tiempo trabaja y por tiempo no”.

“Yo estoy en la casa, porque tengo a mi mamá de 85 años, que tiene Alzheimer. Yo me dedico a cuidarla a ella. Ya hace 9 años que está conmigo”, describió la dinámica familiar.

Lo venía hablando con el resto de la familia

La decisión de subir el mensaje en Facebook no fue apresurada, relata Silvia Romano: “Esto lo veníamos conversando ya hace unos meses con los otros hijos y con mi esposo y decidimos que sería lindo conocer a las personas que llevan una partecita de mi hijo”.

Sobre cómo está integrada su familia, contó: “Vivo con dos varones y una mujer, y otro vive en Buenos Aires. El mayor es el que falleció”, Darío, que tenía 27 años, el año pasado en un accidente en San Pedro de Guasayán. “El día 7 (de junio de 2019) fue el accidente, y el día 8 en la tarde noche” se hizo la ablación multiorgánica.

Los días no dejan de ser intensos para esta joven madre, ya que además su hija está a punto de tener familia y a ella su cuidado y contención también se debe. Quiere estar y mantenerse atenta a su llamado cuando llegue el momento. Por eso la entrevista fue breve, para que pudiera tener la línea del teléfono desocupada, ante un repentino aviso. “Ella un tiempo está acá, un tiempo allá, porque no nos quiere dejar solos. Ella vive en Lavalle con su esposo, a 15 minutos de aquí”, dijo al terminar.