Por qué la Ciberseguridad hoy es más necesaria que nunca

01/09/2020 - 01:03 Opinión

Debemos cuidar y proteger aquello que nos mantiene conectados

A medida que la pandemia del coronavirus continúa causando estragos en la salud mundial, la economía, la política y los sistemas sociales, hay otra amenaza que ha pasado desapercibida en el espacio digital o ciberespacio: el riesgo de ciberataques que están a la caza de nuestra creciente dependencia en las herramientas digitales y lo incierto de la crisis. La ciberseguridad importa y es aún más necesaria ya que nos comunicamos continuamente en el ciberespacio.

Aunque los sectores vinculados a la tecnología y la ciberseguridad son perfectamente conscientes de esto, y lo llevan advirtiendo desde el comienzo de la crisis, no es aún una realidad para todo el mundo. Algo que puede conllevar que se baje la guardia, especialmente en períodos críticos.

Durante estos días se han ido sucediendo distintas noticias que aludían precisamente al aumento de los ciberataques. Una de las más comentadas ha sido el ataque masivo mediante correos electrónicos estaba dirigiéndose a centros sanitarios con el objetivo de “romper” sus sistemas informáticos durante esta pandemia del coronavirus. Estos emails, como tantas otras veces, incluían un adjunto malicioso (malware) diseñado para inutilizar el equipo que infecta.

Lamentablemente, será uno de muchos casos que se irán sucediendo a lo largo de los días, porque siempre ha habido quien aprovecha en esta situación. Y detrás de estos ataques no hay “hackers”, como algunos medios siguen afirmando incorrectamente, sino Cibercriminales y Ciberdelincuentes.

Los especialistas que trabajan en este terreno han advertido ya sobre la seriedad del asunto y se ocupan denodadamente para protegernos, formarnos e informarnos.

Cuanto más se sube, más fuerte la caída

Veamos tres motivos principales para argumentar por qué efectivamente el momento en el que nos encontramos la Ciberseguridad es más relevante que nunca.

En primer lugar, la enorme dependencia que tenemos de la infraestructura digital aumenta también el coste de que nos falle. “En una pandemia de esta escala, la dependencia de las comunicaciones digitales se multiplica. Internet se ha convertido en el canal de interacción humana, y la principal manera de trabajar y apoyarnos los unos a los otros”. Y es que, ahora más que nunca se está demostrando el poder de la tecnología, tanto a nivel personal como profesional. En el ámbito corporativo aún más, haciendo ver a muchas empresas que aún eran reticentes que el teletrabajo ahora sí es posible.

El problema de la situación actual en la que millones de personas dependen de la tecnología, es que un ciberataque se lleve por delante la infraestructura informática de una organización o el dispositivo de una familia.

La Tecnología es el hilo que nos mantiene unidos, y la Ciberseguridad se encarga de que no se rompa. No podemos ni imaginar cómo sería vivir esta situación sin poder apoyarse en las redes y las tecnologías, por lo que debemos cuidar y proteger aquello que nos mantiene conectados.

Por otro lado, el propio Cibercrimen se aprovecha del miedo y la incertidumbre que genera la pandemia de coronavirus. Siempre ha sido así. Una parte fundamental del éxito de los ciberataques suele provenir de encontrar vulnerabilidades humanas, para así penetrar en los sistemas. En una situación de crisis como la actual, especialmente larga, “las personas tienden a cometer errores que no habrían hecho en otro contexto”.

Pero además, también es necesario mencionar en este punto la relevancia e influencia de la desinformación y, de la sobreinformación. Las personas no solo estamos sometidas a un mayor estrés en muchos sentidos, sino también a una mayor oferta de información. Algo que parecía imposible dada la cantidad de información recibida hasta ahora. En cualquier caso, tener la capacidad de detectar qué es cierto y que no de la cantidad de comunicaciones que recibimos se convierte en una tarea muy complicada, mas aún con todas las noticias falsas que existen (fake news).

Y en tercer lugar, porque lógicamente, al aumentar el tiempo que las personas estamos conectadas a internet, se incrementan las probabilidades de que ocurra un incidente. De que hagamos clic sin pensar en ese enlace malicioso que esta latente y a la espera de pescar algun confiado internauta.

En este aspecto, mantener en forma nuestros hábitos de prevención online es también más importante que nunca. Hay muchas cosas que podemos hacer desde nuestras casas que no requerirán conocimientos técnicos, ni siquiera una gran inversión. Tan solo son unas costumbres de ir adquiriendo, y cuándo mejor que ahora para empezar.

Los expertos informáticos y en ciberseguridad están a full para mantener las infraestructuras a flote y alejadas de ciberdelincuentes y cibercriminales en la medida de lo posible. Pero necesitan apoyo, y depende de todos nosotros. Siendo conscientes de la importancia que esto tiene y ayudando a mantener la red segura también estaremos poniendo nuestro granito de arena.

Consejos para navegar y teletrabajar de forma segura

Para evitar ser víctima de un ataque informático, es aconsejable seguir una serie de recomendaciones que podemos aplicar en nuestro día a día. Ya sea para teletrabajar de forma segura o para navegar de forma personal. Es como adquirir un hábito, cuanto antes se vaya incorporando, mejor. Es importante tener en cuenta que se aplican de igual manera mientras usamos computadoras, portátiles, tablets o Celulares (smartphones).

Uno de los motivos por los que los usuarios no solemos seguir este tipo de recomendaciones es porque no vemos el peligro inminente de poder sufrir un ciberataque. Otro de los motivos es porque las encontramos difíciles, pero no tiene por qué ser así.

Hábito 1- Desconfiar de los enlaces: Por regla general, desconfiar de un enlace o solicitud que no hemos pedido, tanto si llega por SMS o correo electrónico. En lugar de hacer clic directamente en el enlace que nos envían, podemos escribir directamente la dirección web en el navegador, o hacer una búsqueda por nuestra cuenta.

Hábito 2- Revisar las contraseñas: Lo recomendable es que las contraseñas tengan un mínimo de ocho o diez caracteres, que incluyan mayúsculas y minúsculas, números y algún símbolo. Tambien es aconsejable generar contraseñas fuertes y no repetirlas en los diferentes servicios online.

Hábito 3- Actualizar los sistemas operativos y programas: Se pueden activar las actualizaciones para que sean automáticas, o podemos hacerlo de forma manual. En el caso de equipos corporativos, suelen hacerse de forma remota por parte del equipo IT. Si no es así y dudamos de si aplicarla o no podemos preguntarles.

Hábito 4- Instalar software antimalware y antivirus: Si vas a usar tu equipo personal para teletrabajar, deberías asegurarte de tener instalado una herramienta antimalware y antivirus que te ayude a detectar los posibles ataques informáticos. Existen multitud de herramientas en el mercado, también especialmente diseñadas para los dispositivos móviles.

Hábito 5- Controlar las solicitudes de transacciones económicas y financieras: verifica muy bien antes de usar tu home banking o algún pago on line en alguna web de que no sea un Phishing, es decir una pagina falsa, controla bien y si fuese necesario comunicate antes de realizar la transacción.

Hábito 6- Usa el doble factor de autenticación: En el caso de activar la autenticación por SMS es muy sencillo, ya que solo debemos introducir el código que nos llegue. En cuanto a las apps de autenticación, existen diferentes opciones, una de las más usadas es Google Authenticator disponible para Android y iOS.

Hábito 7- Realiza copias de seguridad: Puedes hacer copias de seguridad de los datos de tu equipo en un disco duro externo. Este no debe estar conectado al equipo principal, ya que en ese caso también puede ser afectado por el ransomware. Si usas el equipo corporativo para teletrabajar, es probable que tu empresa esté haciendo copias de la información o tengan una política específica en este sentido que se debe conocer.

Hábito 8- Cifrar los datos y dispositivos: Prácticamente todos los sistemas operativos cuentan con opciones para cifrar los datos sin necesidad de instalar nada, en el caso de robo o pérdida del equipo, que los datos estén cifrados es muy importante para que no puedan ser leídos, por lo que es un hábito más que interesante que ir adquiriendo.