Mapuches denunciaron un ataque

01/09/2020

Mientras la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, mantenía reuniones con funcionarios nacionales en Buenos Aires, la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, instalada en Villa Mascardi, denunció públicamente que desde un vehículo apostado en un predio federal dispararon a integrantes de la lof y anunciaron la “necesidad y urgencia” de avanzar en la ocupación del territorio hacia otras tierras de jurisdicción nacional.

Según expresó la lof (jefa, cacique) mapuche en un comunicado de prensa, se llamó a los mapuches a “mantenerse en alerta y actuar consecuentemente”.

Temor de vecinos

Por su parte, los vecinos de la zona expresaron su preocupación por la escalada de violencia. “Yo no puedo volver a mi casa hasta que no se desaloje completamente, es la única manera de regresar. No se puede vivir con la persona que me quemó la casa y que me tira piedras”, relató Diego Frutos, propietario de “La Cristalina”, una cabaña ubicada en Villa Mascardi, a 35 kilómetros de San Carlos de Bariloche, que es zona en alerta roja.

Frutos y la comunidad de la localidad rionegrina denuncian que han padecido agresiones -las cuales se acrecentaron en los últimos meses- de los miembros de la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu.

Betiana Colhuan, de 19 años, es la “machi” que encabeza la toma de tierras

Betiana Colhuan tiene apenas 19 años y ya a los 16 había sido ungida “machi”, es decir la jefa, la líder, la representante del pueblo mapuche, en este caso de Lof Lafken Winkul. La joven es prima de Rafael Nahuel, asesinado en un enfrentamiento con efectivos de Prefectura el 25 de noviembre en 2017 en Villa Mascardi. Fue ella quien eligió al Parque Nacional Nahuel Huapi como el lugar “sagrado” para instalarse. El gobierno nacional está muy preocupado por su accionar y la señalan como a la instigadora del grupo de violentos encapuchados que incendian cabañas, atacan vecinos, y toman predios en las inmediaciones del Lago Mascardi.

Postura

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, afirmó que “el Estado tiene que hacer cumplir la ley, y si hay gente tomando tierras lo que tiene que hacer es desalojar”. Además sostuvo que “es muy probable que evaluemos la posibilidad de que aquel que realice una toma de tierras, se le caigan todos los beneficios del Estado como la Asignación Universal por Hijo o el IFE. Sino es que como que cada uno hace lo que quiere”.