¿La enfermedad por Covid 19 es el único problema que afecta al sistema de salud?

01/09/2020 - Opinión

El comienzo del año 2020 nos agarro desprevenidos con la aparición de una nueva enfermedad causada por un virus, coronavirus, que en ese momento era desconocido y en la actualidad sigue siendo una incertidumbre.

Lo que si se conoce es que produjo un gran daño a gran parte de las sociedades asiáticas, europeas, norteamericanas y centroamericanas, y en la actualidad se encuentra muy instalada en nuestra zona, generando el mismo efecto dañino.

Al menos los españoles comentan que al principio subestimaron al virus. Ellos conoces su sistema de salud y se confiaron en que iba a poder absorber las consecuencias del mismo y eso no sucedió, al contrario. Se produjeron una gran cantidad de infecciones con un alto índice de mortalidad. Ni hablar los norteamericanos, quienes se enfocaron en la economía, subestimando absolutamente a la enfermedad.

Siendo conscientes de que esta pandemia va generando muchos contagios, con una mortalidad que no podemos ser tan estadistas para medirla, por que hablamos de la vida de una persona, con la secuela que queda en esa familia que pierde a un ser querido por este virus, con hasta inclusive no poder despedirlo, ni en vida ni una vez fallecido, debiendo cumplir protocolos que el sentimiento no lo entiende.

Pero hoy, en nuestro sistema de salud los enfermos contagiados por Covid 19 no son el único problema que tenemos.

Las enfermedades siguen sucediendo. Tanto aquellos pacientes quienes presentan hipertensión arterial, Diabetes Mellitus, aumento del colesterol, tabaquismo, sedentarismo, siguen generando enfermedades relacionadas a estos factores de riesgo cardiovascular como es el Infarto Agudo de Miocardio (IAM), el Accidente Cerebrovascular (ACV), Enfermedades Renales, Neoplasias, Enfermedades gastrointestinales, en fin. Y las consultas y el seguimientos de los mismos bajo considerablemente por el temor que genero la pandemia y el “alejamiento” del paciente al sistema de salud en el nivel base que es la consulta medica. Pero la incidencia de las enfermedades siguieron y nos encontramos con pacientes mas enfermos, que no tuvieron controles durante 2, 3 meses e inclusive toda la duración del aislamiento/distanciamiento obligatorio y eso tiene una gran repercusión en el sistema de salud.

El paciente debido a la permanencia en la casa mayor tiempo, cambio todos los hábitos saludables como ser comer sin sal, cuidarse en las comidas, salir a caminar, hacer cualquier ejercicio, fumar mas, todo lo cual impacto en la salud del mismo, que sin controles, nos encontramos en la internación con la enfermedad y no la llegamos a prevenir.

Hoy como sociedad estamos cansados de los números, las estadísticas, que cuando será el pico, cuando se termina la “cuarentena”, por lo tanto expreso que la cantidad de casos de IAM, ACV, Enfermedades gastrointestinales, Neoplasia y demás enfermedades aumentaron y la consulta no se hizo a tiempo. Seguramente fue por el temor de contagiarnos en los centros de salud, pero es en estos lugares en donde cumpliendo los protocolos establecidos por los organismos de salud, es menor la posibilidad de contagio. Y de esta manera llegamos a la prevención de la enfermedad y no a tener que sufrir las consecuencias que nos hará cambiar el pronostico de nuestras vidas.

Así también como sociedad, la pandemia nos puso en jaque…hoy no sabemos como relacionarnos con la persona que contrajo el virus, si mirarlo, saludarlo, si nos contagiara al pasar al lado y eso no es así. Repetir los métodos de contagio del virus es ser redundante al haber todos los medios de comunicación y campañas dedicadas a eso, pero si saber que no hay que estigmatizar, el contagiado ya esta inmunizado, tiene la “vacuna natural” que le dio el virus. Y pasado el tiempo de aislamiento ya no contagia. Al menos hasta lo que se describió del virus, ese “enemigo invisible” que nos tiene acobardados.





Lo mismo los médicos… hoy existen muchos médicos en primera línea de “batalla” contra el virus, exponiéndose, con temores como cualquiera pero…es un apostolado la medicina. A ese concepto no lo comparto, por que al igual que la sociedad en general, los médicos tenemos familia, hijos, padres, hermanos, esposas a quienes tenemos miedo de contagiar y nos preocupa al igual que a todos.

Nos queda mucho por aprender como sociedad, no somos culpables de nada, no nacimos sabiendo que esta pandemia nos iba a tocar y estamos reaccionado responsablemente en su gran mayoría buscando como fin no enfermarnos de ninguna manera.

Estamos todos cansados, pero hoy no es momento de bajar los brazos, es momento de cumplir las normativas establecidas por las autoridades nacionales como provinciales y empujar todos en el mismo sentido para que, cuanto antes, todo esto termine. Responsabilidad personal.