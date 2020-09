El santiagueño “Chocota” Trejo dio positivo de Coronavirus: “Me encuentro perfectamente”

01/09/2020 - 13:53 Deportivo

El futbolista santiagueño Oscar "Chocota" Trejo, delantero del Rayo Vallecano, confirmó a través de sus redes sociales que dio positivo de Coronavirus. También dijo que se encuentra asintomático y en perfecto estado de salud.

"Aunque ya he pasado la correspondiente cuarentena, me toca seguir entrenando en solitario en mi casa porque sigo dando positivo por Covid19. Me encuentro perfectamente, trabajando fuerte para no perder ritmo y deseando regresar lo antes posible. ¡Confío en que sea muy pronto!", escribió en su cuenta de Twitter.

"Chocota", que hace tiempo donó a Santiago una importante cantidad de equipos de protección personal para quienes luchan contra el Covid, viene realizándose varios test y sigue esperando el resultado negativo para poder sumarse a las prácticas de su club, en donde es la gran figura.