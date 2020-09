Duro revés para los tres sospechosos de abusar de adolescentes en una finca

02/09/2020 - 00:47 Policiales

Un comisario y médico de Policía, el cuidador de la finca y un adolescente sufrieron un duro revés judicial, ya que la Justicia rechazó todos los planteos de sus defensas y prorrogó la detención por una semana más, pero instó al Ministerio Público Fiscal a definir los roles y participación de cada uno de los imputados en el supuesto abuso de tres menores.

La jueza de Control y Garantías de Frías, Dra. Gabriela Núñez de Cheble, dio a conocer ayer su resolución en la que rechazó los pedidos de cambio de calificativa y falta de mérito para los tres sospechosos de abusar sexualmente y suministrar drogas a dos adolescentes de 13 años y una de 14 en una finca de El Remancito, en las afueras de la “Ciudad de la Amistad”.

La semana pasada se había desarrollado una audiencia -virtual- en la que los abogados defensores de los tres acusados habían realizado una serie de planteos requiriendo principalmente que sus defendidos recuperen la libertad y en segundo lugar, alivianar los cargos en su contra.

En contrapartida, la Fiscalía, representada por los Dres. Gustavo Zavalía y Gustavo Montenegro (coordinador), instó por la prórroga de la detención, argumentando que aún hay una serie de pericias por concretar y los sospechosos en libertad podrían entorpecer el proceso.

El caso

El pasado jueves 6 de agosto, las tres adolescentes de 13 y 14 años, llegaron a la finca en compañía del novio de una de ellas, un menor de 16, también imputado en la causa. En el lugar habría estado el cuidador, un hombre con dos condenas por abusos sexuales.

Alrededor de las 21.30 habría llegado el propietario, un médico de Policía y comisario de la fuerza. Éste habría supuesto que eran amigas de su hijo, pero éste último nunca concurrió y por el contrario le habría manifestado a su padre -vía celular- que las desconocía.

El funcionario policial, en una actitud que la jueza remarca en su resolución, no sólo no les pidió que se retiren, sino que les permitió que se quedaran a cenar, no impidió que consuman bebidas alcohólicas que los menores habrían llevado, sino que se habría retirado alrededor de las 23 después de haber compartido un karaoke con las adolescentes.

Cabe recordar que regía en ese momento el distanciamiento social y estaban prohibidas las reuniones.

El médico de Policía se habría ausentado pasadas las 23. Habrían quedado en la finca el adolescente de 16 y el cuidador. El menor se habría cruzado a una cabaña, mientras que el hombre quedó en la finca.

Lo que sucede a partir de allí es un poco confuso, o es lo que las partes tratan de dilucidar. Las adolescentes habrían deslizado que les suministraron drogas y habrían señalado que el cuidador las abusó, al menos a una de ellas, con tocamientos.

Las menores habrían intentado salvaguardar al adolescente sospechado, pero no descartan que haya tenido un rol de “entregador”, confiaron fuentes judiciales.

Tampoco está clara la participación del comisario, que habría regresado alrededor de las 4 y luego de dirigirse a una zona de la propiedad, fue a su habitación. Al día siguiente, según se desprende del análisis de las cámaras de seguridad, se lo observaría alrededor de las 8 “retando” a su cuidador aparentemente por la presencia de las menores, que se habían quedado a dormir allí.

Extrañamente, horas más tarde habría concurrido a una casa de informática con una notebook y un disco rígido, desde donde se presume, pudieron haber borrado evidencias.

Para la Dra. Núñez de Cheble aún hay muchas dudas en la investigación, pese que las menores ya declararon en Cámara Gesell y se tomaron diversos testimonios.

La magistrada consideró que en esta etapa de la investigación, es prematuro dictar la falta de mérito o sobreseimiento a favor de alguno de los acusados, entendiendo que se trata de una causa compleja con varios sospechosos y la minoría de edad de las supuestas víctimas.

En su fallo, Su Señoría hace hincapié que al menos una de las adolescentes presenta signos compatibles con abusos y que hasta ahora la Fiscalía no pudo enrostrarle un rol específico en los hechos a cada imputado.

Por ello, resolvió prorrogar la detención por siete días más, pero requirió a los representantes del Ministerio Público Fiscal a profundizar la investigación y definir la participación e imputación de los tres detenidos.l