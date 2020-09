Cambios para optimizar sistema de Mesa Virtual

02/09/2020 - 00:49 Policiales

La dinámica laboral actual en el Poder Judicial implica la constante mejora de las herramientas tecnológicas puestas al servicio de los usuarios externos, motivo por el que se introdujeron cambios en el software de la Mesa Virtual.

Sobre el particular, profesionales del Área de Desarrollo de Sistemas, dependiente de la Secretaría de Tecnologías de la Información, efectuaron una actualización del programa con el que se registran las presentaciones de los abogados y peritos.

Una de esas modificaciones es la incorporación de búsqueda de causas que se tramitan en el Fuero Civil, Laboral, de Familia, Paz Letrado y de Género, que también permite mostrar su carátula.

Otra innovación es la eliminación del campo Nominación, en el formulario de ingreso de una demanda.

En tanto, si el número de expediente no existiera, el sistema no deja ingresar la presentación. En cambio, si el expediente está registrado, pero el abogado presentante no forma parte del mismo, se informa de esta situación y se permite dar acceso a ella en el sistema.l