Cuatro positivos más en Boca y hoy habrá testeos

02/09/2020 - 01:23 Mundo Boca

La delegación de Boca Juniors habría registrado cuatro nuevos casos de coronavirus, luego del estudio serológico que se les practicó ayer a varios jugadores que presentaban síntomas. Además, un miembro del cuerpo técnico también habría resultado positivo en el chequeo.

Los médicos xeneizes esperan los testeos (PCR) de hoy a primera hora para tener una idea más clara de la cantidad de contagiados y los pasos a seguir. Hay mucha incertidumbre a pocos días del partido frente a Libertad, el 17 de septiembre en Paraguay, por la reanudación de la Copa Libertadores.

La noticia del lunes sacudió la burbuja que Boca realiza en un hotel cercano al predio que tiene en Ezeiza, luego de conocerse 19 afectados a la enfermedad. El club no quiso confirmar la cantidad de casos ni dar nombres hasta repetir el chequeo que se había realizado el domingo a raíz de futbolistas sintomáticos.

La primera decisión que se tomó fue liberar a Miguel Ángel Russo por ser paciente de riesgo y separar a todos los jugadores en piezas individuales. Los entrenamientos quedaron suspendidos y sólo trabajaron la parte física por Zoom desde sus habitaciones, a la espera de lo que suceda hoy.

Donato Villani

El que se refirió a qué fallo en el búnker xeneize fue Donato Villani, jefe de la Comisión Médica de la AFA.

“No deja de impactar la cantidad de casos (en Boca) y la noticia, pero era algo totalmente esperable”, comenzó diciendo Villani. Y agregó: ‘Sabemos que estamos en presencia de una pandemia de múltiples posibilidades de transmisión y se filtró en todos los estratos de sociedad; por lo tanto, no veo motivo por el cual no iba a suceder en el fútbol”. Pero al toque se refirió al tema que hoy está bajo cuestionamiento: la efectividad o no de las burbujas sanitarias.

“En todas partes del mundo anduvieron bien las burbujas. Aunque no hay algo que dé tranquilidad y permita estar ciento por ciento seguro”, contó.

“Vemos en nuestra vida que no hay nada que dé total seguridad. Si bien se procura que no se filtre nada por ningún lado, lo cierto es que, cuando uno hace una burbuja, hay riesgos”.l