"Chocota" Trejo contrajo el coronavirus, pero está bien de salud

02/09/2020 - 01:30 Deportivo

El fútbol no escapa a la triste realidad con el coronavirus y ahora el que fue víctima de esta enfermedad es el santiagueño Oscar “Chocota” Trejo, hoy jugador del Rayo Vallecano de Madrid.

“Aunque ya he pasado la correspondiente cuarentena, me toca seguir entrenando en solitario en mi casa porque sigo dando positivo por Covid-19. Me encuentro perfectamente, trabajando fuerte para no perder ritmo y deseando regresar lo antes posible. ¡Confío en que sea muy pronto!”, publicó Trejo en su cuenta de Twitter para dar a conocer la noticia desde Madrid, ciudad en la que se encuentra radicado.

El caso positivo de Trejo es el segundo en el conjunto de Vallecas ya que con anterioridad se había contagiado el arquero macedonio Stole Dimitrievski.

Paradoja del destino. “Chocota” había lanzado hace poco tiempo en Santiago del Estero con su fundación, una campaña para recaudar fondos que permitan comprar elementos esenciales para la lucha contra el coronavirus.

La iniciativa tuvo un importante apoyo no sólo de los colegas futbolistas sino también de la comunidad.

La entrega de lo donado por “Chocota” fue hacia el Ministerio de Salud de la provincia, en un acto que convocó a las máximas autoridades del organismo provincial, entre ellos la ministra de Salud, Natividad Nassif.

“Todos estos elementos imprescindibles tienen como destino fortalecer el equipamiento de los equipos de APS, que es el área que está en territorio y trabaja desde las Upas, las postas sanitarias, cerca de la gente, atendiendo la salud de las familias y generando estrategias de prevención de Covid-19”, había manifestado la ministra Nassif en aquel momento.l