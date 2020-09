Capacitan a los empleados judiciales para comunicación en red y a distancia

02/09/2020 - 01:34 Santiago

El Centro Único de Capacitación Judicial -desde que se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio- continúa con su agenda de cursos, adaptándose en su totalidad al formato virtual, a través de la plataforma tecnológica con la que cuenta el Poder Judicial para la comunicación en red y a distancia.

En diálogo con el Área de Prensa del Poder Judicial, la vocal supervisora del CUC -Dra. Ana Rosa Rodríguez- manifestó: ‘Se ha tenido que cambiar el paradigma, como en casi todos los ámbitos del Estado, reinventarnos para poder trabajar en forma virtual. Nos ha sorprendido esta situación, y a pesar de ello, hemos tenido los reflejos suficientes para dar la posibilidad de que aún en este contexto las capacitaciones se desarrollen’.

Según explicó la letrada: ‘El sistema educativo nacional lo realizó de la misma manera, adaptándose a esta realidad, nosotros no nos hemos quedado atrás aprendiendo esta nueva forma de trabajo, que no la conocíamos y llegar con estas nuevas tecnologías a lugares que antes no pensábamos que lo podíamos hacer’.

Sostuvo que ‘una de las tareas para destacar realizada por el CUC fue el lanzamiento del concurso ‘Capacitar Fortalece la Justicia’, como la manera de encontrar nuevas herramientas para mejorar la administración de Justicia, a través de proyectos de capacitación’.

La Dra. Rodríguez indicó que ‘participaron solo empleados judiciales, ya que tenemos personas muy capacitadas, que quieren compartir lo que saben con sus compañeros. En estos momentos tenemos tres capacitaciones surgidas del concurso, en proceso de diseño, para incluirlas en la plataforma’.

Admitió: ‘Hemos desarrollado conjuntamente con otras Instituciones capacitaciones en las que se puede destacar, el lanzamiento de la propuesta internacional denominada ‘A más de 30 años de vigencia de la Convención Internacional de Derechos de NNyA ¿Es su interés superior primordial?’.

‘Tenemos también capacitaciones permanentes como el ‘Taller de sensibilización y capacitación sobre perspectiva de Género - Ley Micaela, que de manera obligatoria todos los que cumplimos funciones de naturaleza pública, debemos capacitarnos en perspectiva de género’, explicó.

Para finalizar la Dra. Rodríguez expreso: ‘Vamos a ampliar la convocatoria para los proyectos de cursos, invitaremos también a personas que no integren el Poder Judicial, con proyectos para capacitación, respecto a áreas de la institución, que no tienen que ser solo jurisdiccionales, la idea es crear nuevas herramientas que nos permitan fortalecer la capacitación en este nuevo contexto’.l