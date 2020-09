History descubre misterios de la participación de América Latina en “Secretos de Guerra”

02/09/2020 - 12:40 Pura Vida

Conspiraciones sobre la muerte de Carlos Gardel, Operación Ultramar Sur: El enigma de los submarinos alemanes en la Argentina, Pilotos nazis en Colombia, escuadrón 201: Águilas Aztecas de México, Colonia Dignidad: refugio de nazis e Chile, Experimentos genéticos nazis en Brasil y Walt Disney y la política de “Buena vecindad”, serán algunos de los “Secretos de Guerra” develará History Channel en este documental que se estrenará este sábado 5, a las 22.35, y lo emitirá durante todo el mes de septiembre.

Esta producción original llega en el mes aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial (2 de septiembre de 1945), conflicto bélico del que hoy se recuerda el 75° aniversario tras haberse firmado, aquél 2 de septiembre de 1945, el acta de rendición de Japón a bordo del buque norteamericano USS Missuri, en aguas de la bahía de Tokio.

Esta serie documental expone, con agilidad narrativa y rigurosidad histórica, acontecimientos no revelados de lo que ocurrió en Latinoamérica durante la época de este conflicto bélico, apoyados sobre cuatro principales ejes temáticos: espionaje, diplomacia, economía y acción en el frente de batalla.

De estos secretos, las autoridades de History hablaron ayer en una conferencia virtual, vía Zoom, de la que EL LIBERAL participó especialmente invitado. Participaron de este encuentro Eduardo Ruiz, gerente general de A+E Networks Latin América; Miguel Brailovsky, nuestro SVP de Contenido de History; Juan Pablo Medina, actor mejicano y presentador y narrador; y Alejandro Rosas, historiador mejicano.

EL LIBERAL: Señor Rosas, suelen decir que “Quien olvida su historia está condenado a repetirla”. ¿De qué manera sirve este documental para esclarecer y hacer que esos hechos dolorosos de la no vuelvan a repetirse?

ALEJANDRO ROSAS: Es muy importante tener presente un conflicto como fue la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando que todavía hay gente viva hoy en día decir “mis padres eran niños cuando sucedió la Segunda Guerra Mundial”. Estamos hablando de que se supone que el siglo XX era el siglo de mayor tecnología, de desarrollo, de mayor civilización y de pronto tienes una guerra en la mitad del siglo que te provoca cuando menos, porque varían las cifras, 55 millones de muertos, un genocidio de seis millones de miembros de la raza judía, otras minorías que también fueron exterminadas. Es decir, creo que todos esos ejemplos, la participación, como lo veremos en los cuatros episodios, de México, Chile, Perú, Argentina, Brasil y Colombia, son muy interesantes y hay que contarlas. Pero, detrás de ahí encierra el dolor, la tristeza, la destrucción, la familia que al final perdieron gente. Es decir, yo creo que la historia siempre debe seguir siendo un referente y más cuando la tenemos tan cerca. No podemos dar por hecho de que aprendimos mucho de la Segunda Guerra Mundial y ya no volvería a pasar. La humanidad ha demostrado que somos incapaces, muchas veces, de entender este tipo de circunstancias y fenómenos sociales de esa magnitud. Por eso, yo sí creo que lo que aportan programas documentales como “Secreto de Guerra” no solamente la idea del personaje, la anécdota por aquí o el hecho histórico sino todo lo que hay detrás en la construcción de una sociedad. Finalmente, se conmemorará también los 75 años del surgimiento de Naciones Unidas para liberarnos del flagelo de la guerra como dice el inicio de la carta de Naciones Unidas. Detrás de estas historias muy interesantes (de “Secretos de Guerra”), apasionadas, intensas, con emoción y demás hay dolor, hay destrucción y hay una guerra, la más devastadora guerra de toda la historia de la humanidad.

A propósito de “Secretos de Guerra”, ¿la divulgación es ficción?

Siempre he pensado, y comulgo en ese sentido con History, en que la divulgación no es ficción. Es decir, la divulgación es tratar de llevar los hechos históricos, la narración histórica de ciertos momentos, de ciertos personajes al mayor público posible. Una divulgación sería es la que nosotros pretendemos hacer en History, sobre todo en esta serie particularmente. Cada una de las historias de los cuatro episodios tiene su sustento historiográfico, ya sea por documentos, por bibliografía o historiografía. Creo que siempre nosotros tenemos que estar cuestionándonos la historia. La historia es algo que se mueve, hay que interpretarla y hay que repensarla una y otra vez porque nos va a seguir dando herramientas a todos , no tanto para repetir la historia porque no existe la repetición de la historia, pero si para poder saber los errores del pasado, hacia donde vamos, de dónde venimos. Desde luego, hay una investigación aquí detrás donde hay cosas que parecerían de novela, pero lo increíble de todo es que son reales. El papel que hace History como divulgación de la historia, a través de medios electrónicos, es fundamental porque respeta el sentido de la historia. Es decir, aquí hay veracidad en los hechos y comprobación de los hechos. Esto no es ficción. La divulgación de la historia no es ficción.

El actor mexicano Juan Pablo Medina “(La Casa de las Flores”, “Ingobernable” y próximamente “Amarres”) es quien, con dinamismo, espontaneidad y rigor histórico llevará el hilo argumental de cada episodio, abordando datos y acontecimientos jamás contados sobre la participación de los países de América Latina durante la Segunda Guerra Mundial.

¿Qué significó este trabajo con History, el meterte en el mundo de la Segunda Guerra Mundial y qué te sorprendió de ese mundo nuevo?

Muchas gracias por invitarme a este gran proyecto. Estoy muy emocionado. Participar de un contenido original, hablando de la Segunda guerra Mundial y la presencia de América Latina, me parece brutal. Me sorprende muchísimo toda la investigación, todo lo que aprendí. Hay unas historias que no se cuentan mucho. Me llamó la atención esa historia del romance de una espía con Cantinflas (actor y humorista mejicano), todo lo de Walt Disney, todo lo de Orson Welles, lo del médico antropólogo Joseph Menguele, a quien llamaban “El Ángel de la Muerte” y que hacía experimentos genéticos en los campos de concentración, después se fue a la Argentina y luego a Brasil con identidad falsa. Espero que a la gente les encante el documental. Estoy muy orgulloso de participar. En “Secretos de Guerra” hay muchas sorpresas e historias.





¿Cómo te eligió History para que seas la voz oficial de “Secretos de Guerra”?

La idea, en un principio, era para mí poder ir a la Argentina junto con Alejandro (Rosas) y trabajar allá. Pero, cambiaron las cosas por el coronavirus. A ciencia cierta no sé porque me escogieron, pero me siento tan agradecido de entrar a otra zona en un canal tan serio y contando estas historias de guerra junto con Alejandro. Para mí es un placer y un honor trabajar con él. Me siento muy afortunado de prestar mi voz a este proyecto.





Hiciste varios personajes y de diversos registros actorales. Sin dudas que esos trabajos te exigieron trabajos extras para darle verismo. ¿Qué parte del actor estuvo en esta faceta de presentador y narrador de “Secretos de Guerra?

Todos los personajes que como actor tenemos, tenemos una responsabilidad de contar historias. Cada historia es diferente, cada historia se nutre de algo nuevo. En esta ocasión me toca narrar la historia y ser, como de cierta manera, la voz del maestro Alejandro (Rosas, historiador) lo cual me parece brillante. De verdad, fue algo tan lindo salirte de tu zona de ficción y narrar la historia que fue una experiencia muy linda, de aprender y de tratar de comunicar algo que son secretos y algo que no se ha contado antes.

¿Qué historias, de las que narras en “Secretos de Guerra”, te gustaría participar en caso de que se hiciera una película o una serie?

Hay tanto material que te podría decir que, obviamente primero, me encantaría poder participar de “La Águilas Aztecas”. Si en algún momento existe una producción y se me da la oportunidad de poder narrar algo que pasó, algo mejicano me encantaría participar de “Los Águilas Aztecas”. También hay personajes dignos de contar.

Las historias que presenta SECRETOS DE GUERRA y que exponen la participación de los países de Latinoamérica como Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Cuba, Guatemala, México, Perú, Uruguay y Venezuela en la Segunda Guerra Mundial, son atravesadas por cuatro ejes temáticos: espionaje, diplomacia, economía y acción en el frente de batalla. Cada capítulo subraya los hitos más relevantes de la historia de estos países en este período bélico, a través de una narración en la que los acontecimientos son clasificados con piezas cortas.

ALGUNOS SECRETOS DE GUERRA

Información clasificada e historias nunca contadas hasta hoy permitirán comprender cómo los países latinos vivieron los años del conflicto armado. Algunos secretos de guerra incluyen a la espía alemana que coquetea con Cantinflas en México, los mapas falsos encontrados en Argentina en plena Guerra Fría; en Brasil y a cargo de Joseph Mengele, se realizaban experimentos genéticos igual que en Auschwitz que el mundo desconocía; Perú recibe una invasión de japoneses luego del ataque de Pearl Harbor; el petróleo Mexicano se vende al Tercer Reich, y se descubre una red de espías comandada por Ernest Hemingway en Cuba; Orson Welles filma propaganda en Brasil; Walt Disney funge de embajador para el Departamento de Estado; entre otros.

CONSPIRACIONES SOBRE LA MUERTE DE CARLOS GARDEL

A pesar de que el accidente se dio cuatro años antes del inicio de la segunda guerra, vale recordar que la puja entre la compañía de aviación nacional colombiana SACO (Servicio Aéreo Colombiano) y la empresa aeronáutica SCADTA, integrada por pilotos alemanes ex integrantes de la Luftwaffe, se llevaba a cabo a diario en la pista de Medellín. Fruto amargo de esta disputa fue el accidente que le costara la vida a Carlos Gardel. El célebre cantante y actor argentino arribó a la pista del aeropuerto Olaya Herrera, que se conocía entonces como Aeródromo "Las Playas" en Medellín , el 24 de junio de 1935 para ir rumbo a Cali. A las 15:05 horas aproximadamente, el avión Ford Trimotor matrícula F-31 de la empresa SACO chocó mientras estaba despegando con otro avión de la empresa SCADTA que estaba detenido en espera para salir. El peritaje calificó el hecho como accidente aéreo. La justicia por su parte decidió que las causas del accidente se debieron a las características de la pista y a un fuerte viento proveniente del sudeste.

OPERACIÓN ULTRAMAR SUR: EL ENIGMA DE LOS SUBMARINOS ALEMANES EN LA ARGENTINA

La Operación Ultramar Sur, consistió presumiblemente en la fuga en submarinos de más de 50 jerarcas nazis a la Argentina. Fue organizada desde el alto mando del Tercer Reich. Al finalizar la guerra en Europa, un nutrido convoy de U-Boot partió desde Noruega hacia el archipiélago de Cabo Verde, y de allí puso la proa hacia el litoral marítimo argentino.

El 10 de Julio de 1945, se entregó en la base de submarinos de Mar del Plata el sumergible nazi U-530 al mando de Otto Wermuth y el 17 de agosto el U-977 al mando de Heinz Schäffer. A pesar de que sus tripulantes y comandantes son interrogados llamaba la atención que hagan ese recorrido para entregarse. ¿Es posible que hayan desembarcado muchos alemanes en otra parte de Argentina, como la despoblada Patagonia?

En 1996, exactamente a los 41 grados 3 minutos de Latitud Sur y a los 64 grados 3 minutos de longitud Oeste se detectaron las siluetas de los presuntos submarinos.

Dicha noticia empujó a la Armada Argentina a que al año siguiente, emprendiera la “Operación Calypso”, destinada a la búsqueda de los sumergibles. Sin embargo, la operación fue abortada según fuentes oficiales por la rotura del radar. El informe de la operación Calypso se encuentra caratulado como Secreto de Estado.