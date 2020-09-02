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CARTELERA TV / 3 de septiembre de 2020

- 20:46 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 JUNTOS PODEMOS LOGRARLO

11.00 ¿Y TÚ QUIÉN ERES? ESTO PASÓ

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

11.45 ¿Y TÚ QUIÉN ERES? ESTO PASÓ (CONTINÚA)

12.00 30 AÑOS JUNTOS. AVENIDA BRASIL

13.00 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.45 ¿Y TÚ QUIÉN ERES?

17.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

17.30 ¿Y TÚ QUIÉN ERES? (CONTINÚA)

17.45 ALAS ROTAS

18.15 FLORICIENTA

19.15 ELIF

20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.30 TELEFÉ NOTICIAS

22.00 JESÚS

23.30 30 AÑOS JUNTOS

00.30 STAFF

00.45 CUENTOS INOLVIDABLES

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN

 

CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 TICKET AL SHOW

14.30 NOTICIERO 7 (1º EDICIÓN)

15.30 VIVIR SANTIAGO

16.00 PARA TODA MUJER

17.00 EN ARMONÍA

17.30 ANIMAPAKA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 SÁBADO SAGRADO

19.30 RUIDO DE MOTORES

20.00 SANTIAGO ES PUEBLO QUE BAILA

20.30 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.00 PODIO

21.30 PASIÓN POR EL TURF

22.00 DE A DOS

22.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)


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