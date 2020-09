El Instituto de Biomedicina de la Ucse hizo 500 exámenes de Covid-19 en tres semanas

02/09/2020 - 22:02 Santiago

Desde que se comenzó a trabajar en los exámenes de Covid-19 en el Instituto de Biomedicina de la Universidad Católica de Santiago del Estero (Ucse), fueron analizadas muestras de 500 personas en sólo tres semanas de trabajo, lo que obligó a redoblar esfuerzos a los profesionales que pertenecen a ese centro privado.

Vale aclarar, que quienes acuden a este instituto son personas que no presentan síntomas, y que necesitan un certificado negativo, para poder trasladarse a otras provincias o países, o realizarse cirugías. Aquellas personas que tienen algún síntoma de la enfermedad, son derivadas a las instituciones dependientes del Ministerio de Salud de la provincia.

El director del Instituto de Biomedicina de la Ucse, doctor Pedro Yachelini, explicó a EL LIBERAL que el resultado del análisis demora “a lo sumo 24 horas”, aunque si las muestras se toman por la mañana temprano, ya se conoce el resultado por la tarde. “También todo depende de la cantidad de hisopados que se realicen durante el día”, aclaró.

Demanda

“Recién estamos acomodandonos mejor con el trabajo, porque los primeros días fueron muy caóticos debido a la gran demanda. El primer análisis lo hicimos el 6 de agosto, y ayer (por el martes) hemos llegado a los 500, lo que para nosotros es un trabajo muy importante, si tenemos en cuenta que el Ministerio de Salud de la provincia hace 500 o más por día, y con pacientes con síntomas”, reveló.

Explicó que para el Instituto es de gran significado este trabajo, ya que no sólo realizan análisis de Covid, sino también estudios de ADN, casos criminales y civiles, otras 30 determinaciones de salud.

Respecto de los motivos por los cuales las personas asisten a realizarse el examen, el doctor Yachelini, confesó que “está ocurriendo lo que se pensaba antes de iniciar con este proyecto, que era hacer lo que usualmente el Ministerio de Salud no hacía, porque ellos se concentran en los casos sintomáticos y nuestro objetivo eran los asintomáticos”.

Requerimientos

“Quienes vienen a realizarse un examen, lo hacen porque necesitan un certificado de negatividad para hacer un viaje, que se lo piden en el lugar de destino, y de esos casos hemos tenido bastante. El segundo grupo, y que ha pedido bastante, es el de prequirúrgicos, hay gente a las que se les exige un certificado de negatividad para poderlos operar, y el tercer grupo, que es el más numeroso, son empresas, compañías que quieren tener un entorno laboral protegido o tal vez porque alguno de los trabajadores estuvo en contacto con alguien que a su vez estuvo con algún positivo, y como son de segunda o tercera línea no pueden ir al 107”, explicó.

Al mismo tiempo, aseguró que “por cuestiones psicológicas, muchas personas quieren salir de la duda”.

Respecto de las condiciones de seguridad en las que se realizan los exámenes, Yachelini aseguró que “se cumplen con todos los protocolos establecidos desde la reapertura del Instituto”, y que se añadieron otros, como la atención de las personas que llegan a realizarse el análisis en el exterior de los laboratorios, con personal de seguridad que observa el cumplimiento del distanciamiento social, y que los especialistas de laboratorio, lo hacen con todo el equipamiento necesario para este tipo de trabajo.

El Instituto está habilitado por el sistema denominado Sisa, Sistema Integrado de Información de Salud Argentino, y en ese sistema se cargan los datos de cada persona, el método que se utiliza y el resultado, sea negativo o positivo. “Si hay un positivo, el sistema lanza una alerta y del 107 concurre al domicilio de la persona afectada para activar el protocolo”.

Disminuyó la demanda de los análisis por HPV

Según explicó Yachelini, en el Instituto, los estudios de ADN han seguido el curso normal de casos, aunque advirtió: “Hemos notado una pequeña disminución en los análisis de HPV”, lo cual justificó en el hecho de que “la gente puede tener miedo de hacérselo, como no es un análisis urgente el del papiloma, uno o dos meses más no va a cambiar su vida, y tal vez tiene temor de ir a los laboratorios médicos, más cuando no es algo imprescindible”.

“Los casos de ADN se mantienen, estamos haciendo casos del Ministerio Público Fiscal, casos de paternidad particular, pero Covid, lleva la delantera”, especificó.

El director del Instituto, también confirmó que “se han tenido casos positivos, que ingresan en el reporte diario del Ministerio de Salud, pero no se discrimina cuántos son hechos por nosotros y cuántos por el Ministerio”. l