Se negó a besarlo y él le gatilló con una “tumbera”; la bala no salió

03/09/2020 - 00:03 Policiales

Los casos de violencia en contra de las mujeres con el correr de los días incrementan en número y en agresividad. En La Banda, un sujeto le apuntó en la frente a su ex pareja y no la mató porque afortunadamente el proyectil no salió.

El brutal episodio -que milagrosamente no terminó en un femicidio- se registró durante la jornada del martes (pasadas las 23.30) cuando la víctima salió de su domicilio para ir a comprar a un negocio a pocos cuadras.

Antes de llegar al local, la joven fue interceptada por su ex pareja -con quien estuvo en concubinato por cuatro años y finalizó la relación hace un mes, cansada de los malos tratos- quien se le puso en frente y le impidió seguir caminado.

Según contó la víctima ante la policía, el irracional sujeto -de 22 años- en ese momento sacó una “tumbera” que tenía en la cintura y se la apuntó en la frente. “Quedate quieta y no te va a pasar nada”, le dijo.

Tras la amenaza, mientras tenía los caños galvanizados apoyados en su cabeza, el acusado -quien estaba en compañía de otras tres personas, entre ellos una mujer- comenzó a tocarla para luego pedirle que lo besara.

Cuando la joven se negó a su pedido, el acusado apretó el gatillo, pero milagrosamente el disparo no salió. Al ver que el arma no funcionaba comenzó a agitarla para poder ejecutar a su ex.

Ella quiso huir, pero el sujeto -ante la mirada de sus cómplices- la tomó del cabello y sobrevino una salvaje golpiza. La derribó al suelo y allí le dio ‘patadas’ en todo el cuerpo.

Afortunadamente vecinos advirtieron la situación y salieron en defensa de la víctima, quien fue rescatada del golpeador. Una vez en su casa, la mujer pidió ayuda a la policía.

Los uniformados, enterados de la situación, dieron aviso al fiscal de turno. Ahí fue cuando el Dr. Mariano Gómez -integrante de la Unidad Fiscal de Violencia de Género e Intrafamiliar- ordenó que la policía salga de inmediato tras los pasos de violento.

Al cierre de la presente edición, el acusado permanecía prófugo, mientras que la víctima estaba con custodia policial. l